Что делать, чтобы дома всегда было чисто

Посильные даже для очень ленивых советы, которые помогут максимально оттянуть время генеральной уборки.





Регулярно избавляйтесь от барахла

Применяйте теорию малых дел

Смените все тряпки на одноразовые и купите микрофибру

Храните похожие вещи вместе

Научитесь складывать одежду

Избавьтесь от лишних поверхностей

Используйте едкую пищу

Используйте вещи не по назначению

Дистанцируйтесь от некоторых процессов

Определите цикл службы своих вещей. Если что-то пролежало на полке нетронутым месяц/год/десять лет и ни разу не пригодилось, без сожаления отправьте эту вещь на помойку. Если вам кажется, что у вас все при деле, беспристрастно осмотрите антресоли, балкон и зону под кроватью — точно найдете фарфорового петуха на дыне, струйный принтер, на котором вы печатали дипломную работу, или набор сувенирных спичек из первого зарубежного отпуска. Выбросьте их — и наутро вы даже не вспомните, что они у вас были. Что касается одежды, возьмите за правило с покупкой новой вещи избавляться от одной старой — так в шкафу всегда будет одинаковое количество вещей, например 50.Поставьте рядом с унитазом распылитель с водкой и под настроение протирайте сиденье. Смывайте пену от зубной пасты, как только она капнула на край раковины. Протирайте стол сразу после завтрака. Убирайте верхнюю одежду в шкаф после прихода домой. Мойте обувь, как только зашли в дом после гуляний по грязи. Ставьте и кладите вещи на место. Не забывайте разгружать стиральную машину после стирки (а лучше — стирайте маленькими порциями, чтобы возня с бельем не занимала больше 15 минут).Протирайте пыль с больших поверхностей каждые пару дней. Все это сэкономит время во время генеральной уборки и оставит больше времени на занятия поприятнее.Вечно мокрую и воняющую тряпку для стола, лоскут, которым вы протираете пыль, и потерявший всякий вид комок для обуви смените на пачку одноразовых копеечных тряпичных салфеток или — что еще лучше — бумажных полотенец. Это гигиеничнее, симпатичнее и в конечном счете эффективнее: не придется стирать тряпку, прежде чем стереть ей что-либо. А возглавлять отряд одноразовых должна классная микрофибра — она не оставляет следов и универсальна настолько, насколько это вообще возможно.Во-первых, это удобно: не надо летать по всей квартире в поисках какой-нибудь щетки или помады. Во-вторых, помогает одним взглядом оценить, сколько у вас вещей одного вида и при необходимости избавиться от лишних.Есть миллион и один способ складывать вещи стопками и рулончиками. Многие из них придуманы не напрасно: например, этот ускоряет процесс, этот экономит место, а этот облегчает поиск нужной вещи. Достаточно потратить 10 минут на изучение туториалов, и ваша жизнь никогда не будет прежней.Окиньте критическим взглядом свою квартиру: не превратилось ли что-нибудь из мебели в хламосборник? Оставшийся со школьных лет диван, клетка бывшей канарейки, требующее ремонта скрипучее кресло, из которого торчат пружины, точно вам больше не нужны, а если на этой вещи самозародился склад более мелких вещей, это +100 очков в пользу избавления от нее.Оставшаяся после ухода гостей водка — вещь многофункциональная. Кроме очевидного это антисептик и бюджетная альтернатива средствам для мытья окон. И водный раствор яблочного уксуса тоже заменит груду чистящих средств. С его помощью можно оттереть жир от кухонной техники, отмыть варочную панель и плитку в ванной. Миска с этим адским раствором, прокрученная в микроволновке на максимальной мощности 30 секунд, превратит ее мытье из дела на полчаса в пятиминутное размахивание тряпкой. Уксус поможет убрать потерянные котиком волосы — для этого нужно добавить чуть-чуть в воду для мытья пола. Бонус-совет: чтобы отодрать известковый налет от душевой насадки, прикрутите к ней заполненный уксусом пакет и дайте хорошенько отмокнуть.С ковра вездесущую шерсть кошек и собак можно собрать резиновым скребком для мытья стекол. Очевидный минус этого метода — необходимость чуть ли не на четвереньках ползать по всей комнате. Активированный уголь в холодильнике поможет избавиться от неприятных запахов, а из игрушечных метелок для кошек по совместительству получаются годные пипидастры (то есть инструменты для смахивания пыли). Плюс капля антистатика, нанесенная на бытовую технику с самой пыльной ее стороны, поможет оттолкнуть всевозможную мелкую грязь, которая постоянно туда налипает.Есть вещи, которые не требуют вашего участия. Например, мытье унитаза: залить его чистящим средством и уйти по своим делам — не грех, а пример эффективного тайм-менеджмента. Это же относится ко всем процессам, которые предполагают ожидание. Варочная панель прекрасно может отмокнуть без вашего участия, нежная одежда, которую вы стирали вручную, — прополоскаться под сильной струей холодной воды, а робот-пылесос — пробежаться по квартире, пока вы работаете. Наслаждайтесь бездействием, пока можете.