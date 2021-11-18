Правила питания, которые спасут фигуру
Эти правила не дают женщинам покупать лишнюю еду и переедать.
1. Всегда делай список покупок.
2. Ходи в супермаркет после ужина.
3. Покупай больше зелени.
4. Расчет кредиткой провоцирует дополнительные покупки – ходи в магазин с наличными.
5. Замени все консервы заморозкой.
6, Перестань есть готовую еду.
7. Откажись от белого хлеба.
8. Переходи на естественный сахар.
9. Постарайся отказаться от уличной еды.
10. Покупай маленькие порции фаст-фуда.
11. Пусть полезная еда будет на виду, а все вредное даже не храни в шкафчиках.
12. Не считай калории, а контролируй объем еды.
13. Пей воду перед каждым приемом пищи.
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