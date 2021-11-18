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Правила питания, которые спасут фигуру

Правила питания, которые спасут фигуру

Эти правила не дают женщинам покупать лишнюю еду и переедать.


1. Всегда делай список покупок.

2. Ходи в супермаркет после ужина.

3. Покупай больше зелени.

4. Расчет кредиткой провоцирует дополнительные покупки – ходи в магазин с наличными.

5. Замени все консервы заморозкой.

6, Перестань есть готовую еду.

7. Откажись от белого хлеба.

8. Переходи на естественный сахар.

9. Постарайся отказаться от уличной еды.

10. Покупай маленькие порции фаст-фуда.

11. Пусть полезная еда будет на виду, а все вредное даже не храни в шкафчиках.

12. Не считай калории, а контролируй объем еды.

13. Пей воду перед каждым приемом пищи.

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