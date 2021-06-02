Зачем в СССР продавали красную икру под видом тюльки в томате: Советская торговая мафия

В 1967-м кресло председателя советского КГБ занял Андропов. Вместе с новой должностью он приобрёл и нового врага – главу МВД Щёлокова. Соперничество между силовиками за зоны влияния и контроль финансовых потоков обернулось положительным следствием. Не устояв под ударом Андропова, демонстрировавшего собственную эффективность, одна за другой вскрывались коррупционные торговые схемы. Впервые в Стране Советов установлены факты взяточничества на самом высоком уровне. Под вопросом осталось лишь то, кому достались украденные советские миллионы.
Торговые мафиози 80-х и круговая порука
Андропов пресек деятельность множества торговых коррупционных схем. /Фото: i.ytimg.com
Случаи хищений госсредств в СССР были даже при Сталине. Декрет «О взяточничестве» действовал с 1918 года. Взятки и аферы сопровождали работу трестов с нэповских времен, и традиционно покрывались эти преступления властями и чиновниками. Понятие же «торговая мафия» озвучили в Союзе позже во многом благодаря массовым «андроповским чисткам», отправившим за решетку целую очередь руководителей торговли.
Конечно, участники торговых группировок не имели, подобно классической мафии, четких правил работы, не воевали за влияние, усеивая свой путь трупами, а главной целью имели вовсе не власть, а просто деньги. Все мошеннические схемы объединяла круговая порука, а реализаторы торговых афер относили себя не к преступникам, а к предпринимателям. Какой-то смекалистый руководитель нащупывал способ получения «левого» товара и подключал сбытчика. Небольшие партии уходили со спекулятивного молотка. Более крупные объемы реализовывались масштабнее, с подключением директоров крупных магазинов и получением каждым действующим лицом своей увесистой доли.
Аферы «Гастронома номер один» и взятки выше зарплат
Сумма разовой взятки в первом гастрономе достигала 300 рублей. /Фото: smolbattle.ru
14 лет главным советским гастрономом руководил Тверетинов. Все это время директор столичного «Гастронома «ГУМ» собирал дань с подчиненных. Отработанная годами схема была следующей. Каждый заведующий отделом «благодарил» своего шефа взятками за бесперебойное обеспечение своего участка товарами повышенного спроса и невмешательство руководителя в систему махинаций при продажах. По материалам следствия, разовая взятка от лица одного заведующего варьировалась в пределах 200-300 рублей. Сумма в СССР более чем солидная.
На тот момент начинающий инженер оценивался в 120 рублей, а 300 удавалось заработать уже специалисту вредного производства. Выходит, что директор гастронома только с одного из своих многочисленных подчиненных ежемесячно брал взятку выше его собственной зарплаты. Был и другой источник неучтенных доходов. Сотрудники покупали себе у начальства должности, очередные повышения, трудовые награды и даже лидерство в соцсоревнованиях. Взятки передавались прямо в кабинете первого руководителя. За период управления гастрономом Тверетинов получил подношений на сумму свыше 58 тысяч рублей, и это только по достоверно установленным фактам.
Рыбные места и проект «Океан»
Рыбный магазин, 1979 год. /Фото: stoneforest.ru
В 1976-м по Стране Советов начали открываться рыбные магазины «Океан». В условиях мясного дефицита рыбная продукция разметалась в считанные часы. И никому в голову не приходило, что в витринах «Океана» проворачивалась афера союзного масштаба, ведущим товаром которой оказалась икра. Оборудование в первые "Океаны" поступило из Испании, по зарубежным лекалам создали и интерьер. Покупатели приходили сюда как на экскурсию: тележки, высокие витрины, непривычно расфасованный товар, прилавки-холодильники. Через два года по Москве поползли слухи о том, что в банках для кильки продают красную икру. За дело взялась Генпрокуратура. Андропов повелел сформировать спецкоманду для расследования коррупционной схемы высочайшего уровня.
В «рыбном деле» наследила вся вертикаль, начиная с министра рыбхоза, его зама и заканчивая сотрудниками созданного под эту схему Союзрыбпромсбыта. Проект "Океан" существовал во благо чиновников. А схема была простая: на морских волнах ошибались даже самые лучшие весы, благодаря чему в каждом поставленном в торговую сеть рыбном ящике образовывалось несколько лишних килограммов. Далее неучтенный товар сбывался, а чистая прибыль оседала в карманах задействованных лиц в виде взяток, поощрений и подкупов. Когда дело раскрутили, заместитель рыбного министра сдал все явки-пароли. При аресте у него изъяли свыше 300 тысяч рублей. Информации хватало даже для ареста и расстрельной статьи для первого руководителя министерства Александра Ишкова, но за него вступился сам генсек.
Меховые коррупционеры и закопанное золото
Неучтенное производство шуб приносило небывалую прибыль. /Фото: u.9111s.ru
В начале 70-х внимание московских правоохранителей привлекли всплывшие фабричные шубы без информации о производителе. Как оказалось, «левое» меховое производство базировалось на казахских комбинатах. Причем собранные материалы указывали на то, что тамошние органы контроля были с предпринимателями заодно, упорно не замечая подпольной деятельности. И это при том, что годовые обороты промышленного сговора исчислялись сотнями тысяч рублей. Казахские кэгэбисты выяснили, что автором идеи организации неучтенного производства был начальник цеха выделки и крашения пушнины Дунаев. В сговоре с ним состояли завкафедрой высшей школы МВД и директор Карагандинского горпромкомбината.
Были налажены поставки ворованной пушнины, а на подконтрольных группе комбинатах процветали взятки, чёрные выплаты, липовые накладные, списывание продукции. Что касается каналов сбыта, то продавались изделия мимо касс в крупных магазинах одежды, иногда оптовые продажи проводились и на производстве. Все это прикрывалось начальством ОБХСС и руководителями карагандинской администрации. Когда Андропов получил отмашку накрывать казахскую меховую группировку, командированные в Караганду оперативники испытали шок от объемов изымаемых средств. Правоохранители нигде не видели столько денег и золота, спрятанных в тайниках, закопанных на территории придомовых участков и переданных на хранение любовницам.
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