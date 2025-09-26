Что можно узнать о браке, любви и отношениях после развода

Итак, 2012 год, я получаю диплом по специальности семейный психолог и выхожу замуж за парня, с которым встречалась уже 4 года.были высказаны, а все поздравления выслушаны, мы с мужем вернулись домой, и у меня мелькнула мысль «И зачем я это сделала?» — но было уже поздно. Через три с половиной года я расстаюсь с моим мужем, возвращаюсь в родительский дом и подаю документы на развод. Те несколько месяцев казались адом, и когда все было кончено в июне 2016 года, я почувствовала неимоверное облегчение. Будучи дипломированным специалистом с недюжинным и, что самое главное, личным жизненным опытом, я смогла осознать, что после разрыва не только узнала очень много полезного, но и стала лучше как женщина и человек. Итак, если расторжение брака вас не убило, значит, вы сделались сильнее и умнее и познали дзен, а именно:
Идеальный мужчина – чудище мифическое, а вот «гад редкостный» — вполне себе реальное
Когда вы молоды, влюблены и находитесь в конфетно-букетном периоде отношений, ваш взгляд в розовых очках устремлен исключительно в грядущее «вечное и неземное наслаждение», и поэтому разглядеть мелкие червоточинки в вашем избраннике практически невозможно. Вы не замечаете ни раздражающих вас привычек, ни несовершенства характера, потому что бабочки в животике сильно отвлекают от столь несущественных подробностей.
Кольцо на пальце ничего не меняет во взаимоотношениях
Отношения на входе в загс такие же, как и на выходе. Как вы относились друг к другу до того, как надели кольца, так и будет продолжаться. Ни свадьба, ни белое платье ни на что не влияют. Тыква так и останется тыквой, жаба не превратится в прекрасного принца, а шалаш – в сказочный замок. Если прынц был замечен во лжи, или его маман нравилось считать вас собственной рабыней, то после свадебного торжества ничегошеньки не поменяется. Запомните, кольцевание имеет смысл только в орнитологии, жаждете поносить колечко – никто не запрещает, но выходить замуж только, чтобы придать смысл походу к ювелиру не стоит. Единственная причина для брака – это обоюдное желание делать счастливым другого, и уверенность, что этот другой, именно тот человек, с которым хочется быть всегда, везде и навсегда. И если вы готовы поклясться, что это ваш случай, смело вступайте в официальные отношения, если нет – срочно передумывайте. Нет ничего страшного и постыдного в том, чтобы признавать свои ошибки Отрицательный опыт – тоже опыт, а в иных случаях, негативный результат даже важнее положительного. Да, в жизни бывает не все ровно и гладко. Скажем честно, часто нам бывает тошно, от того что с нами происходит, и не всегда по нашей вине. Ну и что? Всякое случается. Это жизнь, детка! Смирись, подотри … слезы и не слушай никого. Что может знать твоя подруга, кстати, старая дева, о том, что думают и чувствуют дамы замужние? Давать советы все не прочь, не зная, как себе помочь. Делай то, что считаешь правильным. И если ты считаешь нужным прекратить мучения этого бедолаги, который случайно оказался твоим мужем, разводись. Решение тем более верное, когда при этом испытываешь чувство громадного облегчения. Никто не говорит, что в процессе будет легко, но результат стоит того. Вооружившись народной мудростью, что времена меняются, а люди остаются прежними, ты сможешь отвоевать свое право быть счастливой. Да, не все пары расстаются. Подумаешь, проснулись однажды и подумали: «Кошмар! И это с Этим я должна просыпаться каждое утро!» Это не повод рвать на себе волосы и рубить всем головы. По разным причинам люди не решаются разводиться, но как показывает практика, чаще всего брак оканчивается именно этим. Развод становится выходом из положения, когда нарушены данные обеты. Брак это договор, контракт, соглашение. А когда условия договора нарушаются, он прекращает свое действие. С этой точки зрения и рассматривайте развод как расторжение договора. Надо отдать должное, большинство отваживается на аннулирование брака только после упорной и изнурительной борьбы друг с другом и самим собой. Только лишь когда решающее сражение позади, истерзанные бойцы покидают поле боя в двух противоположных направлениях, признав, что лучше быть одному, чем вместе с кем попало
Любовь не равно совместимость
Как любил повторять один преподаватель в университете: «С милым рай и в шалаше, если ‘Лексус’ в гараже». Не каждый лицемер согласится, но доля истины в этом есть. Одно дело человека любить, и совсем другое — с ним жить. Сердцу, естественно, не прикажешь, но нужно подумать и головой. И в любви есть практическая составляющая. И дело даже не в общих интересах. Семейная жизнь это целая система компромиссов и взаимных уступок. Семья – это прежде всего команда и сотрудничество, а также способность соглашаться друг с другом и принимать взвешенные решения. И если вы не командный игрок, то придётся туго. Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями. Просто общаться мало, нужно при этом уметь договариваться и понимать, уметь не только слушать, но и слышать собеседника.
Любовь побеждает не все
И самое главное, что я уяснила в процессе развода, это то, что строить отношения очень не просто. Во-первых, необходимо знать, как это делается, и, во-вторых, хотеть преодолеть все трудности на пути к семейному счастью. Любовь – это не сентиментальное чувство и не эмоция. Любовь – это чуткое внимание и глубокая забота, а брак – это твердое решение сносить все тягости и горести друг друга. Нельзя заявить: «Я тебя люблю», — и, зажмурив глазки и скрестив пальчики, надеяться, что всё будет хорошо. Первый шаг, который необходимо сделать, это осознать, что любовь — это искусство, такое же, как искусство жить: если вы хотите научиться любить, то должны быть готовы к безусловной верности, абсолютному посвящению, безграничному терпению, непоколебимой решимости и доверительному общению. А если рядом оказался не тот человек, встаньте, оглянитесь и сделайте выводы. И чем более неприятным и опустошающим будет бракоразводный процесс, тем более радостным и воодушевляющим будет настроение, когда все это закончится. Мой развалившийся брак преподал мне жесткий урок, заодно показав, что такое отношения, чего следует искать на самом деле, а чего избегать, и главное, кто я есть на самом деле и чего хочу от жизни. Каждый, пройдя испытания трудный путь, должен получить свои ответы.
