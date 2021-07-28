Уиттиер – единственный город, население которого живет под крышей одной многоэтажки

На Аляске в удивительно красивом месте есть крошечный городок, но с необычной историей и сложной судьбой. И самое примечательное в нынешней ситуации состоит в том, что все его население, состоящее из 220 человек, живет в ...одном 14-этажном доме.
Уиттиер – уникальный город на планете, в котором всего лишь один жилой дом (Аляска, США). | Фото: zen.yandex.ru.
На северо-востоке полуострова Аляска (США) среди горных вершин, дикого леса, водопадов и ледников раскинулся небольшой городок Уиттиер (Whittier). Он появился на карте страны в послевоенное время, когда на этом месте находилась военно-морская база, потому что именно здесь расположена незамерзающая глубоководная бухта.
Все жители города Уиттиер живут в одном доме (Аляска, США). | Фото: fazo.tv.
Странное соседство единственного жилого дома в городе (Whittier, Аляска). | Фото: nash-nyc.com.
Согласно данным редакции Novate.Ru, сухопутной связи с этим местом в то время не было, военные сюда добирались только на кораблях или катерах, поэтому пришлось прорубить 3-километровый туннель, в котором проложили не только автомобильную дорогу, но и железнодорожное полотно.
Добраться в город можно на катере или через туннель (Whittier, Аляска). | Фото: ru.wikipedia.org.
Благодаря этому в столь уединенный уголок первозданной природы потянулись люди, которые работали в порту или обслуживали военную базу.
Город Уиттиер с высоты птичьего полета (Аляска). | Фото: center-ua.com.
Со временем разрослась инфраструктура городка, появились школа и больница, парикмахерские и клуб, не говоря о магазинах и кафе, ведь не только военные корабли заходили в построенный порт, но и огромные грузовые лайнеры.
Суровая жизнь крошечного города, в котором 5 месяцев нет солнца (Уиттиер, Аляска). | Фото: topvoyager.com.
После переселения гражданского населения в этот регион для обслуживающего персонала власти построили простенькие домики, а вот для военных возвели не только корпуса военного назначения, но и 14-этажное здание Begich Towers.
В городе Уиттиер лодок и катеров больше чем машин (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.
Примечательно: Это единственное здание такой высотности в целом штате спроектировал инженер-архитектор Энтон Андерсен. Свое название Begich Towers (изначально Hodge Building) получил в честь конгрессмена от Аляски Ника Бегича, погибшего в авиакатастрофе.
Остатки помещений военной базы, вход на которые охраняется и строго запрещен (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.
Поскольку это было не обычное здание, а целый город со своей налаженной инфраструктурой, обеспечивающий нужды военных, то помимо жилых помещений в нем организовали комендатуру, медсанчасть, столовую, спортзалы, зоны отдыха, прачечную, библиотеку и даже церковь.
Осталось несколько туннелей, по которым в плохую погоду можно без проблем добраться в порт или к маяку (Уиттиер, Аляска). | Фото: topvoyager.com.
Но весной 1964 года во время Великого Аляскинского землетрясения, сильнейшего в истории США, нагрянувшего цунами и оползней практически весь городок превратился в руины.
Здание школы находится недалеко от жилого корпуса (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.
И даже 14-этажное здание было повреждено, но военные инженеры смогли в кратчайшие сроки его восстановить. Но после инцидента руководство страны решило убрать из этого места базу, поэтому военные вскоре покинули эти места.
Оставшиеся горожане в основном занимаются рыболовецким промыслом (Уиттиер, Аляска). | Фото: nat-geo.ru.
А люди, работавшие в порту, да и обслуживающий персонал все равно остались здесь жить. Только перебрались в единственный уцелевший дом на время, чтобы дождаться восстановления своих жилищ.
Изредка в город заходят туристические лайнеры (Whittier, Аляска). | Фото: nat-geo.ru.
Но власти не торопились это делать, да и со временем жителям очень понравился их новый дом-город, ведь в нем все до такой степени было разумно спланировано и обустроено, что теперь им никуда не хочется переезжать.
Коротким летом дети могут играть на улице, а в остальное время только в помещении (Уиттиер, Аляска). | Фото: dlyakota.ru.
И это немудрено, учитывая развитую инфраструктуру внутри здания, им теперь приходится покидать уютное помещение только в трех случаях: когда идут взрослые на работу, а дети в школу или когда захотелось погулять на свежем воздухе.
В зимнюю пору дети могут попасть в школу только через туннель (Whittier, Аляска). | Фото: dlyakota.ru.
Причем в зимнюю стужу детворе не придется брести по огромным сугробам, ведь к их школе проложен туннель. В остальное же время все необходимые есть под крышей их единственного на весь город дома.
Длинные коридоры играют роль улиц в огромной коммуналке, в которой живут горожане (Уиттиер, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.
Интерьер стандартной квартиры в единственном доме города (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.
Конечно же, некоторые помещения были переоборудованы и теперь, здесь можно посетить не только врача или взять почитать книгу, но и сходить в салон красоты, купить модные вещи или продукты питания в магазинах.
В местное кафе можно прийти в любое время суток в пижаме и тапочках (Уиттиер, Аляска). | Фото: topvoyager.com.
Церковь находится в доме, где живут все прихожане (Whittier, Аляска). | Фото: nash-nyc.com.
Комендатура сейчас выступает в роли полицейского участка, почтового отделения и офиса мэра, а спортзалы переделаны в фитнес-центры и детские игровые зоны, церковь же осталась неизменна.
Из окон единственного дома открывается просто ошеломительный вид на окрестности города (Уиттиер, Аляска). | Фото: dlyakota.ru.
Жить в Уиттиере все так же непросто, как и раньше, ведь зимой городок заваливает снегом, а летом не дают покоя постоянные дожди, в придачу ко всему люди не видят солнце с ноября по февраль, да и с работой совсем туго. Но горожане не сетуют и не жалуются, и покидать свой единственный дом не собираются.
Оказывается, жители города знают истоки своего края! (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.
Причем нашлись весьма предприимчивые жители, которые свои апартаменты сдают туристам и проводят нелегально экскурсии по дому (запрещено положением их кооператива) и очень даже интересные по территории странного города и живописным окрестностям, устраивая даже туры.
Предприимчивые горожане неплохо зарабатывают на туристах (Уиттиер, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.
На личном сайте Джейн, которая сделала из нескольких квартир мини-отель, можно найти не только захватывающие виды окрестностей городка и программу экскурсий, но и описание номеров отеля, в котором есть не просто Люкс, но и президентский номер.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии