Нестандартные бытовые хитрости

Все мы любим, когда дом наполнен чистотой и уютом. Но поддержание порядка отнимает у нас много времени и сил. Чтобы хоть немного облегчить себе решение бытовых задач, люди прибегают к бытовым хитростям. Именно с их помощью можно справиться с домашними обязанностями гораздо быстрее.

В нашей сегодняшней статье мы расскажем как раз о таких бытовых хитростях.

1. Самая быстрая сахарная глазурь

2. Как победить луковицу

3. Применение шампуня в быту

4. Необычные свойства перфоратора

5. Сохраняем свежесть букета надолго

Фен и никакого волшебства.Добиться красивой и ровной сахарной глазури бывает очень сложно. Кондитеры отрабатывают этот навык месяцами. Но что делать обычному человеку, который хочет украсить домашний кекс глазурью? Конечно же, обратиться к нашей нестандартной бытовой хитрости.Разместите готовую выпечку на тарелке и обильно посыпьте ее сахарной пудрой, после этого отправляйтесь в ванную комнату и возьмите там фен. Включенный фен направьте на выпечку и ждите. Под действием горячего воздуха пудра начнет плавиться и превращаться в сладкую корочку глазури. Такой простой способ не только сэкономит время, но и оставит кухню абсолютно чистой.Вы перестанете плакать над луком.Лук доставляет поварам много хлопот. От него проливают слезы даже самые суровые личности. Всем всегда казалось, что это неизбежное зло. Но оказывается, это вовсе не так. Справиться с луком вполне возможно. Нужно просто подойти к решению вопроса нестандартно.Если вы устали плакать при нарезке луковицы, то наш совет вас точно спасет. До начала готовки необходимо отправить лук в морозилку на двадцать минут. По прошествии времени достаньте луковицу, почистите и нарежьте ее. Вы удивитесь, но вы не пророните ни одной слезинки.Больше никаких заевших молний.Нестандартные советы предполагают использование привычных вещей в необычных ситуациях. Именно таким является наш следующий совет. Шампунь, который есть у всех дома, вполне может выступить в новой роли. Если знать, куда его применять.Заевшая молния доставляет много проблем? Вот тут-то и пригодится наш шампунь. Просто смажьте им молнию и подождите пару минут. Поверьте, она снова будет работать как новая. А вы точно будете знать, что ваш шампунь не только очищает волосы, но и незаменим в решении бытовых вопросов.Самый необычный способ почистить яблоки.Дрель наверняка есть у каждого дома. Но мало кто использует ее в приготовлении продуктов. Такого свойства дрели вы еще точно не встречали. Запоминайте и расскажите знакомым.Если вам нужно почистить много яблок, то стоит взять дрель. Плод необходимо надеть на сверло. Рядом необходимо держать овощечистку. После включения дрели аккуратно поднесите овощечистку к яблоку. Таким образом можно за считанные секунды очистить фрукт. Но для начала следует делать это вдвоем, поскольку держать одновременно дрель и овощечистку достаточно сложно.Сода спасет ваши цветы.Весна – пора цветов и красивых букетов. Дома превращаются в оранжереи, и хочется как можно дольше наслаждаться красотой. Однако цветы быстро увядают, и кажется, что с этим ничего нельзя поделать. Но мы точно знаем, что можно.Просто следуйте нашему совету, и ваш букет простоит гораздо дольше обычного. А секрет очень прост. Обычная сода. Добавьте чайную ложку соды в воду и подрежьте концы стеблей. Это позволит вам наслаждаться цветами значительно дольше.