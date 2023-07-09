«Кровосток»: мифы и правда о пугающем желобе на лезвии ножа

Вокруг дола придумано много баек. |Фото: pinterest.com.

Сегодня его чаще всего делают просто для красоты. |Фото: ok.ru.







А вообще дол нужен для сокращения массы. |Фото: knives.com.ua.

Долы появились на мечах. |Фото: yandex.by.

Делаются для сокращения массы и объема используемого материала. |Фото: art-of-event.ru.

И снова - красиво! ¦Фото: popgun.ru.