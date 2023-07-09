«Кровосток»: мифы и правда о пугающем желобе на лезвии ножа

Как все-таки правильно называть один из самых загадочных элементов конструкции холодного оружия – «кровоток» или же «кровосток»? Ирония в том, что действительно правильно называется подразумеваемый под упомянутыми выше словами элемент конструкции ножа – дол. И нужен он вовсе не для того, о чем можно было бы подумать исходя из мифологизированных терминов. Разберемся во всем по порядку, максимально просто и доходчиво.
Вокруг дола придумано много баек. |Фото: pinterest.com.
Посмотрите на любое холодное оружие не их «страны эльфов», а из настоящей истории. Как правило, оно имеет весьма простой дизайн лезвия. Конечно, клинок может быть украшен гравировкой или даже позолотой, рукоятка или гарда могут иметь различные «финтифлюшки» для понтов, однако в целом холодное оружие – это праздник утилитарности и простоты. За исключением, быть может редких ритуальных клинков.
Сегодня его чаще всего делают просто для красоты. |Фото: ok.ru.
С точки зрения функциональности все холодное оружие должно рубить, колоть или просто резать. Или делать все это сразу. Убийственная простота и эффективность во всех смыслах. На большинстве клинков вы не найдете никаких там шипов, закорючек и прочих надуманных элементов. Все потому, что они банально не нужны. Ведь если проткнуть человека 30-сантиметровой острой «стальной палкой», то уже только от самого этого факта ему станет хуже ровно на столько, что никакой мифический «кровоток» для лучшего сливания крови из раны не потребуется.
А вообще дол нужен для сокращения массы. |Фото: knives.com.ua.
Собственно, с этим и связан первый миф о доле на клинке. Мол, нужен он для усугубления ранения. На самом деле это не так. Подобного функционального назначения у дола никогда не было и не будет. Почему? По причине, описанной выше. Сам факт удара, надреза, прокалывания «стальной палкой» исключительно губителен для незащищенного организма.
Долы появились на мечах. |Фото: yandex.by.
Второй миф о доле – «профессиональный». И сводится он к тому, что нужен якобы для улучшения прочностных характеристик оружия по принципу I-образной балки. Это уже куда ближе к истине, но также является ложью. На самом деле любой дол на клинке наоборот, сокращает прочность лезвия. Зачем же его тогда делают? Ответ прост – подлинные преимущества, которые дает правильно сделанный желоб перевешивают немногочисленные недостатки.
Делаются для сокращения массы и объема используемого материала. |Фото: art-of-event.ru.
Итак, дол немного сокращает прочность и жесткость конструкции лезвия. Однако взамен он предлагает сокращения массы клинка, может улучшить его баланс, а самое главное – позволяет экономить драгоценный материал без значительной потери качества оружия. Кроме того, дол на клинке – это еще и очень красиво.
И снова - красиво! ¦Фото: popgun.ru.
Первоначально кузнецы стали делать дол еще в средние века на мечах. Технологическое решение было продиктовано в первую очередь дороговизной железа. Вплоть до XIII века его добыча была делом непростым и долгим. После развала Римской Империи в V веке и ухода от рабовладельческой формации, Европа еще долго не могла наверстать объемы добычи и производства данного материала. Кроме того, кузнецы постоянно старались облегчить оружие, так как управляться с излишне тяжелым мечом (более 1.5 кг) даже у крепкого и опытного война не хватит никакого здоровья.
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