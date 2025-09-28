Приметы и суеверия советских солдат, которые должны были уберечь от беды

Во все времена люди придерживались не только норм и правил, но и верили в приметы. И обострялось стремление обращать внимание на суеверия в период житейских невзгод, в особенности на войне, когда особо остро вставал вопрос жизни и смерти. Даже скептически настроенные люди перед лицом опасности начинали вспоминать поверья и выполнять ритуалы, которые в условиях боевых действий приобретали сакральный смысл.
1. Перед боем бойцы никогда не брились
Бойцы Советской армии перед боем не брились.
Бойцы Советской армии старались не бриться перед запланированными сражениями, боевыми вылетами и вылазкой в логово врага. Если солдаты, летчики или разведчики побрились и внезапно начались боевые действия или появилась необходимость поднятия в небо, ничего доброго они уже не ждали. Оставалось уповать только на судьбу. Как гласят легенды, чаще всего погибали именно те, кто накануне избавился от щетины.
Воины-интернационалисты перед вылазкой не спешили избавляться от своей щетины. | Фото: fishki.net.
Этого негласного правила также придерживались солдаты и офицеры, прошедшие Афганскую войну. В условиях боевых действий такая предосторожность могла спасти жизнь совсем по другим причинам. Как оказалось, душманы очень остро реагируют на запахи и любые средства гигиены (мыло, крем или одеколон) могли почувствовать издалека, что не оставило бы никаких шансов нашим ребятам.
2. Каждый имел свой талисман или амулет
Талисман из дома был самым действенным. | Фото: astromeridian.ru.
У большинства воинов бывали случаи, когда им чудом удавалось уцелеть даже в самой безвыходной ситуации, и, анализируя произошедшее, мозг начинал цепляться за каждую мелочь, чтобы объяснить такое везение. И обязательно в карманах находилась та вещь, которая будет вызывать особенное чувство. Это могло быть письмо от мамы или любимой девушки, их фото или платочек, часы, кисет, пуля или кусочек снаряда.
У летчиков было больше всего суеверий и самые неожиданные талисманы. | Фото: picturehistory.livejournal.com.
Интересный факт: Самые невероятные талисманы имели боевые летчики, у которых шансов выжить в воздушном бою было намного меньше, чем на земле. Кто-то из них всегда брал в полет скрипку, кто-то добытый трофей в виде маузера или в кресло сначала был уложен парашют, а затем на него садились. Но чаще всего надевали те же самые вещи, в которых выжили в самом трудном бою. Доходило до того, что прожженные и пробитые пулями гимнастерки надевали на каждый боевой вылет и даже носили зимние комбинезоны в летнюю жару. Но какими бы абсурдными нам сейчас не казались эти ритуалы, они помогали выжить хотя бы в психологическом плане.
3. Оберег также был всегда с собой
Если не было писем из семьи, то боец переписывал стихотворение К. Симонова «Жди меня», которое становилось его оберегом. | Фото: therussiantimes.com.
Во все времена, уходя на фронт, мужчины брали с собой что-то из дома. В царской России это были крошечные иконы и нательные крестики, в советские же времена воины могли считать своим оберегом фотографии дорогих людей, лежащие в нагрудном кармане возле сердца, пули/осколки снарядов, извлеченные из тела после ранений (чаще всего носились как нательный крестик). Если же у бойца не было ничего с особенным смыслом, они собственноручно переписывали стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь» и носили при себе. В отличие от талисмана, который должен быть только тайным, об оберегах могли знать сослуживцы.
4. Табу на расстрел последнего патрона из первой обоймы
Боец всегда оставлял пулю из первой обоймы. / Фото: foto-traveller.ru
Со времен Первой мировой войны пошло поверье, что ни в коем случае нельзя расстреливать последнюю пулю из первой выданной обоймы. Ее при любом раскладе оставляли и берегли до конца боевых действий. Как правило, она считалась амулетом. Если солдату было суждено вернуться домой, то первое, что он должен был сделать, - отстрелять пулю. В мирной жизни ее хранить было нельзя.
5. Разговоры, как предвестники гибели
Задушевные разговоры ничего доброго не сулили для собеседников, поэтому предпочтение отдавалось байкам и веселым рассказам. | Фото: news.rambler.ru.
Усталость, постоянное ожидание подвоха или, того хуже, гибели психологически изматывали бойцов. И неудивительно, что в таких условиях солдаты вспоминали детство, родителей, семью или девушек. Но если они с упоением начинали рассказывать о счастливых моментах своей прошлой жизни, бывалые бойцы тут же пытались уйти не только от разговора, но и отойти подальше от говорящих. Оказывается, в солдатских рядах ходило поверье, что эти рассказчики после воспоминаний вслух долго не живут, поскольку притягивают этим лишь неприятности и смертельную угрозу (и не только для себя). Поэтому такие душевные разговоры старались пресекать на корню или держаться от рассказчиков как можно дальше.
6. Надевать или нет чистое белье
Бойцы императорской армии перед боем всегда одевали чистое белье и форму. | Фото: pravdoryb.info.
Суеверия, связанные с ношением чистого белья, менялись в зависимости от эпохи и идей, витавших в рядах армейцев. В царской армии солдаты перед каждым сражением мылись и надевали чистое белье. И делали это по двум причинам. С одной стороны, религиозные убеждения, поскольку нельзя представать перед Богом в грязной одежде (один из смертных грехов). С другой – медики активно агитировали держать свою одежду и тело в чистоте, особенно во время боевых действий, объясняя тем, что при ранении снижалась вероятность заражения крови и значительного инфицирования.
Чистое белье советские солдаты старались не надевать перед боем. | Фото: myrussia.life.
А вот советские бойцы это суеверие понимали совсем по-другому. Они считали, что если наденут чистое белье, то этим накличут на себя беду. Солдаты таким образом пытались обмануть судьбу, доказывая, что они не являются жертвой, и совсем не спешат отправиться к праотцам.
По сведениям авторов Novate.ru, еще одного табу придерживались бойцы и царской, и Красной армий – они перед сражением никогда не ели. Но на это были вполне реальные причины. Если так случится, что боец получит ранение в живот, то у него повышаются шансы на выживание.
7. Запрет на ношение вещей погибших друзей или врагов
Брать вещи убитых во время сражений бойцов считалось плохой приметой. | Фото: ostapyshin.blogspot.com.
Запрет на ношение вещей человека, который погиб, появился не столько благодаря народным поверьям, хотя и считалось, что можно повторить судьбу их владельца. Во время Второй мировой войны фашисты очень часто увлекались минированием тел погибших советских бойцов и партизан, что приводило к неминуемой гибели тех, кто хотел их забрать, чтобы по-человечески похоронить (хотя случались и случаи вандализма). По этой причине нельзя было подходить к телам, если поле боя оставалось некоторое время под контролем гитлеровцев, чтобы избежать ненужных потерь.
8. Подборка самых необычных суеверий и табу бойцов из разных родов войск
Солдатские медальоны не всегда были при погибших бойцах, только лишь потому, что они не желали готовиться к смерти. | Фото: batalistneva.ru.
В критические моменты жизни любой здравомыслящий человек ощущает мир совсем иначе. Особенно это касается военных людей, которые ежедневно рискуют своей жизнью и совсем не стремятся с ней распрощаться. И даже несмотря на то, что большинство из них атеисты, они не прочь придерживаться определенных правил и норм, которые придумывались не на ровном месте, а годами вычислялись закономерности. Вот некоторые поверья и табу, которые могли помочь бойцам выжить в критических ситуациях:
• нельзя ругаться матерными словами перед сражением, но в процессе душу отвести разрешалось;
• перед боем никто и никогда не дарил и не принимал подарки;
• нельзя было на себе показывать места ранения своих товарищей;
• многие бойцы «паспорта смерти» (капсулы-медальоны, где хранилась личная информация) попросту выбрасывали или вкладывали в них отрывки любимых стихов, собственных молитв, писем, чтобы не накликать беду;
• летчики никогда не рвали цветы на летном поле, не пинали ногой колесо самолета и техник отлетающим самолетам ни при каких условиях не махал рукой вслед (вопреки сюжетам в фильмах). Также они никогда н садились на чужое место в столовой и брали с собой в полет кусочек ржаного хлеба;
• у пехотинцев были свои правила поведения на поле боя во время обстрела. Оказывается, бойцы должны прятаться лишь в ту воронку, которая осталась от только что упавшего снаряда. Правда, это объясняется не суеверием, а спецификой артиллерийского орудия, у которого после выстрела немного сбивался прицел;
• были суеверия и у танкистов, которые не подпускали женщин к танку, не говоря о том, чтобы они очутились внутри него. Также они перед тем, как затушить окурок, должны были загадать желание;
• моряки же никогда не ступали на палубу левой ногой и так же не привечали женщин, хотя рождение на корабле ребенка считалось большой удачей (сплошное противоречие). Капитаны суден умели высвистывать ветер, имея для этого «заговоренный» свисток, также для этих целей матросы царапали мачту ножом, полоскали швабру за бортом или выбрасывали вещь в дар морским богам;
• с числом 13 были связаны особые приметы во всех родах войск. Как оказалось, оно отсутствует на нумерации танков, самолетов, а моряки даже переносили дату походов, если они пришлись на пятницу 13-го.
