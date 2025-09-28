Приметы и суеверия советских солдат, которые должны были уберечь от беды

1. Перед боем бойцы никогда не брились

Бойцы Советской армии перед боем не брились.

Воины-интернационалисты перед вылазкой не спешили избавляться от своей щетины. | Фото: fishki.net.

2. Каждый имел свой талисман или амулет

Талисман из дома был самым действенным. | Фото: astromeridian.ru.

У летчиков было больше всего суеверий и самые неожиданные талисманы. | Фото: picturehistory.livejournal.com.

3. Оберег также был всегда с собой

Если не было писем из семьи, то боец переписывал стихотворение К. Симонова «Жди меня», которое становилось его оберегом. | Фото: therussiantimes.com.

4. Табу на расстрел последнего патрона из первой обоймы

Боец всегда оставлял пулю из первой обоймы. / Фото: foto-traveller.ru

5. Разговоры, как предвестники гибели

Задушевные разговоры ничего доброго не сулили для собеседников, поэтому предпочтение отдавалось байкам и веселым рассказам. | Фото: news.rambler.ru.

6. Надевать или нет чистое белье

Бойцы императорской армии перед боем всегда одевали чистое белье и форму. | Фото: pravdoryb.info.

Чистое белье советские солдаты старались не надевать перед боем. | Фото: myrussia.life.

7. Запрет на ношение вещей погибших друзей или врагов

Брать вещи убитых во время сражений бойцов считалось плохой приметой. | Фото: ostapyshin.blogspot.com.

8. Подборка самых необычных суеверий и табу бойцов из разных родов войск

Солдатские медальоны не всегда были при погибших бойцах, только лишь потому, что они не желали готовиться к смерти. | Фото: batalistneva.ru.