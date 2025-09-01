5 советов, как выбрать самые качественные и актуальные носки и не жалеть потом

В 21 веке носки стали предметом модным. Иногда даже престижным. И мужчины, и женщины любят щеголять в трендовых носках и демонстрировать их окружающим. Жители постсоветских стран не выбрасыват носки после одной носки, как богатые люди в высокорозвитых странах. Так что для нас актуально, чтобы носки прослужили долго.
1. Всё внимание - на состав
Состав изучать важно.
При выборе носков и гольфов покупатели чаще всего обращают внимание на процент содержания хлопка и приобретают именно то изделие, где хлопка больше - мол, чем натуральнее, тем лучше. Придется развенчать данный миф. Во-первых, на носочных изделиях из чистого хлопка (или 80 % и выше) постоянно образуются пили (катышки). Именно хлопок «скатывается» в текстиле со смешанным составом. После длительного использования и многочисленных стирок часто можно увидеть на стареньком носке прорехи «сеточкой», например, на пятке: натуральная часть состава давно «скаталась», а сеточка - это полиэстеровая или другая синтетическая нить. Во-вторых, носки из натурального хлопка гигроскопичны, следовательно, нога в кроссовках или ботинках будет постоянно немного влажной. А вот в носках или гольфах со смешанным составом стопам гораздо комфортнее. Идеальный состав - не более 70 % хлопка и 30 % синтетики. Такие изделия, кстати, сто́ят немного дороже, чем 100 % cotton - ведь они гораздо более износостойкие.
2. Наличие рисунков на ткани может таить «подводные камни»
Не всё так однозначно. / Фото: aliexpress.com
Молодежный кэжуал-стиль немыслим без пикантной детали - носков с ярким принтом.наизнанку носок с изящным рисунком - внутри вместо гладкой поверхности многочисленные разноцветные нити, переплетения - «выпуклости», которые через час-другой могут начать натирать ногу. Итак, мода модой, но если планируете зашнуровать кроссовки в 8:00, а снять, допустим, в 21:30, то носкам с живописью Ван Гога лучше предпочесть однотонные.
3. Изучите важные параметры носков
Эй, почеум мы этого не знали?! / Фото: bracatus.com
Чтобы выбрать действительно качественный товар, обратите внимание на отдельные элементы «анатомического» строения носка:
• Этикетка. Она к качеству отношения не имеет, но это первое, на что нужно обратить внимание. Доверяйте производителям, изделия которых хорошо зарекомендовали себя в вашем гардеробе. Если марка вам неизвестна, посмотрите, сделаны носки по ГОСТу или ТУ (информация от отечественных производителей). Прочитайте указанный состав ткани и сопоставьте его с тем, что вы видите перед собой.
• Борт. Лучшим будет вариант двухслойного, мягкого и эластичного, шириной от 3 см, с не тугой, но и не хлипкой резинкой, изнаночный шов на которой тоже нужно осмотреть.
• Паголенок (участок от борта до пятки). Структура ткани в этой зоне должна быть плотной и непрозрачной. Высота элемента должна позволять мужчине в положении сидя демонстрировать носки, а не голую ногу.
• Мысок. Выбирайте пару с плотной, усиленной зоной носка, швом, проложенным поверх пальцев ноги, который при этом будет мягким и эластичным, чтобы он не натирал и не давил в обуви.
• Пятка. Чтобы избежать преждевременного износа этой части, обращайте внимание на уплотнённый вариант. На этикете должна быть сведения об усилении таких проблемных зон изделия, как пятка и мысок.
• Нижняя часть следка. Иногда можно встретить модели с уплотнением в носке всей стопы снизу. Это очень удобно для холодного времени года. След вывязывается целиком, он защищён от быстрого износа.
4. Цвет имеет значение
Геометрия - классика неоднотонности. / Фото: thefittedlife.com
Бытует распространенное мнение, что чёрные носки можно надевать под любые костюмы. Это заблуждение! Они подходят исключительно для черных или очень темных брюк. Потому что, стоит вам сесть, и штанины открывают носки, даже если они раньше были незаметны. При несочетаемости цветов линия ноги получается рваной. Контрастирующие с брюками носки визуально обрежут ноги, что создаст неприятное впечатление. Как же выбрать носки по цвету? Ориентируйтесь на цвет брюк, если собираетесь на деловую встречу, официальное мероприятие или в место, где строгий дресс-код. В этом случае единственное отклонение может быть только в оттенке, например, к светло-голубым джинсам можно надеть тёмно-голубые носки, а к черным брюкам - тёмно-серые.
Маленький оптический фокус с носками позволит скорректировать фигуру. Если выбрать пару одного оттенка с брюками, ноги покажутся длиннее, а если под обувь - короче. Можно аккуратно разнообразить деловой стиль, добавив в него цветового разнообразия. Главное - помнить, что цветные носки под костюм должны быть однотонными (тогда можно использовать различные яркие цвета, насколько вам позволяет ваша смелость) или иметь простой геометрический узор, например горошек, ромбы, полоски.
5. Важен правильный размер
Таблица размеров носков относительно длины стопы. / Фото: 3этаж.рф
Классификация отличается от используемой производителями обуви, и это тоже может создавать проблемы. Многие просто не знают, как правильно выбрать размер носков, чтобы они комфортно носились и красиво сидели на ноге. Сделать это несложно при помощи листка бумаги (подойдет формат А4), карандаша (ручки, фломастера или маркера) и линейки длиной 35 см. Встаньте голой ступнёй на лист, обведите контур стоаы. Затем сойдите с листка и замерьте расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками. Обычно это кончик выступающего больше всего пальца и окончание пятки. Получившееся число, округленное до целых сантиметров, и есть подходящий для вас размер. Для плотных, плохо тянущихся моделей, можете смело добавлять еще полсантиметра. И наоборот. Если носки сильно тянутся, отнимите 0,5 см. от своего обычного размера. Осталось сравнить с таблицей размеров (на фото выше).
Зачем вообще знать, как выбрать размер носков? Это ведь не обувь, и мозолей точно не будет. Ответ прост! Слишком тесные модели будут сдавливать ногу, затрудняя кровообращение. Это чревато негативными последствиями для самочувствия и здоровья. Излишне просторные будут постоянно съезжать, перекручиваться, собираться складками, что выглядит неопрятно и создает дискомфорт.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии