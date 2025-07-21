Индийская история и культура настолько многогранны, что сложно чему-либо удивляться, посещая известные и не очень достопримечательности. Но в этой стране имеется и вовсе причудливый архитектурный ансамбль, который может сбить с толку даже видавших виды путешественников и даже искусствоведов. Речь идет об уникальном комплексе Махабат Макбара, который больше похож на иллюстрацию к самой экзотической сказке, нежели на реальный объект, скрывающий за эклектическими фасадами и причудливыми формами зданий непостижимые для современников тайны.
1. Махабат Макбара в Джунагадхе – самая причудливая архитектурная жемчужина Индии
Мавзолей Махабат Макбара – захватывающая архитектурная странность Индии (Джунагадх, Гуджарат). | Фото: masterokblog.ru.
Вы когда-нибудь видели или слышали о памятнике, построенном по образцу готической, индуистской и исламской архитектур? Думаете, что такое смешение стилей просто невозможно? Ошибаетесь! В Индии – одной из красивейших стран на планете, имеется поразительный мавзолей, точнее сказать комплекс, являющийся безмолвным свидетелем политических и культурных потрясений, которые происходили и продолжают происходить вокруг него. Речь идет о мавзолее Махабат Макбара (Mahabat Maqbara), появившемся в Джунагадхе (Junagadh) в индийском штате Гуджарате (Gujarat) не только для того, чтобы ошеломлять тех, кто его видит.
Мавзолей Бахауддин Ка Макбара построен над могилой великого визиря, соратника во всех начинаниях правителя Махабат Хана II (Джунагадх, Индия). | Фото: commons.wikimedia.org.
Два удивительнейших памятника архитектуры, в очертаниях которых переплелись разные направления, находятся на одной площади в древнем городе Джунагадх, бывшей столице одноименного княжества (Гуджарат, Индия). | Фото: livejournal.
Кроме того, рядом находится еще одно архитектурное чудо Джунагадха, усыпальница Бахауддин Ка Макбара (Bahauddin Ka Maqbara) – прекрасный шедевр индо-исламской, европейской и готической архитектуры (вместе взятой), входящий в неповторимый ансамбль, в образе которого можно заметить элементы других известных памятников мира, будь то соборы Европы или величественный Тадж-Махал в Индии. Уникальнейший комплекс Mahabat Maqbara Junagadh сбивает с толку своей изысканностью, невероятным смешением стилей в архитектуре и искусстве, ярко выделяясь на фоне городского хаоса.
2. Строительство самого противоречивого памятника архитектуры Индии – мавзолея Махабат Макбара
Издалека Mahabat Maqbara действительно напоминает величественный европейский храм, поражающий воображение роскошным декором и обилием колонн (Джунагадх, Индия). | Фото: commons.wikimedia.org.
Интересный факт от Novate.ru: История города, где в конце XIX века появилось два совершенно уникальных мавзолея началась задолго до нашей эры, о чем свидетельствуют артефакты, обнаруженные при раскопках (сохранился камень с выгравированными сводами законов, изданных императором Ашоки, датируемые III веком до нашей эры). Древнейший город Джунагадх, много веков управляемый представителями индуистской династии Соланки, а затем и мусульманской королевской династией Баби из Афганистана (независимо от Султаната Великих Моголов и Великобритании) наложила отпечаток на основы управления, религию и культуру региона. Об этом свидетельствуют сохранившиеся памятники архитектуры разных эпох, которые вобрали в себя колоритные мотивы национальных традиций и привнесенные из разных стран мира элементы, эффектно интегрированные в строения.
Французские окна на всю высоту здания сразу указывают на пристрастие властелина княжества к европейскому стилю (Mahabat Maqbara, Джунагадх). | Фото: keywordbaskets.com.
Правда, эти объекты не идут в сравнение с эклектикой мавзолея Махабат Макбара, который начал возводиться во время правления шестого представителя афганской династии наваба Махабат-хана II в 1878 году. Именно в этот период княжеское государство Джунагадх достигло пика своего процветания. В княжестве стали появляться новые общественные здания, больницы, рынки и школы, архитектура которых отражала пристрастие самого правителя, восхищавшегося достижениями европейцев (особенно венецианцев) в проектировании и строительстве, не забывая о своих истоках и местных традициях, конечно же.
Множество луковичных куполов, пришедших из византийской архитектуры в Южную Азию, венчают эклектическое сооружение (Mahabat Maqbara, Индия). | Фото: masterokblog.ru.
Благодаря подобным экспериментам стало понятно, что купола идеально сочетаются с готическими арками и строгими колоннами (Mahabat Maqbara, Джунагадх). | Фото: commons.wikimedia.org.
Наваб Махабат Хан II был не только почитателем, но и большим знатоком европейской архитектуры. Когда он приказал начать строительство собственной усыпальницы Махабат Макбара, в Европе преобладал готический стиль, поэтому готические элементы явно просматриваются в дизайне мавзолея. Структура сооружения полностью соответствует индуистскому и исламскому стилю, используемому для строительства такого рода зданий. А вот в оформлении фасада и внутреннего пространства не обошлось без богатого вкрапления готики и других элементов европейской архитектуры.
Только присмотревшись, можно увидеть орнамент, присущий индийской архитектуре и арабскую вязь (Mahabat Maqbara, Индия). | Фото: masterokblog.ru.
Внутри мавзолея также присутствует резной декор и обилие белого мрамора (Mahabat Maqbara, Джунагадх).
Если бегло взглянуть на мавзолей, кажется, что в индийском городе красуется величественный готический собор, с множеством элегантных колонн, арок и затейливой резьбы на внешних рамах, обрамляющих французские окна. Однако иллюзия исчезает, когда взгляд поднимается на вершину здания, где красуется огромный купол, украшенный множеством луковичных куполов, олицетворяющих своды рая и духовное превосходство исламской религии над другими (этот элемент мусульмане позаимствовали из византийской архитектуры). Несмотря на непостижимое, казалось бы, переплетение, французские окна, готические колонны и арочные своды гармонично сочетаются с элементами исламской архитектуры, создавая впечатляющий образ.
Эклектичный интерьер мавзолея, на строительство которого ушло 14 лет впечатляет не меньше экстерьера (Mahabat Maqbara, Индия). | Фото: keywordbaskets.com.
Стоит отметить, что на строительство усыпальницы ушло 14 долгих лет, и наваб, затеявший фантастическое строительство, умер до того, как мавзолей его мечты был завершен. После его смерти продолжил строительство его сын и преемник – наваб Мухаммад Бахадур Ханджи III, которое завершилось в 1892 году.
3. Строительство усыпальницы Бахауддин Ка Макбара, входящей в архитектурную композицию Махабат Макбара
Эффектная усыпальница великого визиря была построена за его счет и в более сжатые строки (Bahauddin Ka Maqbara, Джунагадх). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.
Несомненно, мавзолей Махабат Макбара своей невиданной красотой приковывает внимание прохожих, однако, стоит немного отвести взгляд в сторону, как еще один нереальный объект сразит наповал. Речь идет о мавзолее великого визиря (главный министр) правителя под названием Bhauddin Ka Maqbara, который был построен буквально в нескольких метрах от королевской усыпальницы и завораживает своим дизайном, не меньше ее. Несмотря на то, что эти два сооружения стилистически отличаются друг от друга, они стали самым причудливым и прекрасным тандемом не только на территории Индии. Вряд ли где еще можно увидеть настолько эксцентричную «парочку».
Издалека мавзолей напоминает Тадж-Махал (на худой конец его скромную копию Биби Ка Макбара), особенно, когда бассейн перед ним наполняется водой (Bahauddin Ka Maqbara, Индия). | Фото: keywordbaskets.com.
Главным украшением минаретов величественной гробницы Bahauddin Ka Maqbara стали винтовые лестницы, уходящие в небеса (Джунагадх, Гуджарат).
Если взглянуть на мавзолей Бахадуддин Хасейнбая, который построили всего за 5 лет (с 1891 по 1896 гг.), то может показаться, что он похож на знаменитый Тадж-Махал или его скромную копию Биби Ка Макбара в Аурангабаде, но все его структура еще более уникальна чем известные шедевры. Да, вокруг главного здания усыпальницы стандартно установлено четыре минарета, согласно канонам исламского храмового строительства, но они настолько особенные, что забыть их или спутать с любой другой структурой никак не получится. Уникальной и привлекающей внимание особенностью здесь являются наружные лестницы, обвивающие минареты, словно лианы, сросшиеся со стволом дерева и «ввинчивающиеся» в небеса. Безусловно, все башни минаретов оснащены винтовыми лестницами, по которым муэдзины поднимаются на вершину одного из них, чтобы призвать правоверных к намазу, но все они расположены внутри культового объекта, а не снаружи как в Bahauddin Ka Maqbara.
Главная структура мавзолея Bahauddin Ka Maqbara также может похвастаться невероятным смешением стилей (Джунагадх, Гуджарат).
В оформлении же основного здания элементы декора присутствуют как индуистские и исламские мотивы, так и европейские. Роскошное оформление фасада напоминает европейские дворцы, в оформлении которых явно просматриваются стили барокко и рококо, они были очень популярны в XVII-XVIII веках. А вот вычурные резные детали и обилие белого мрамора отчетливо говорит о пристрастии зодчих и заказчиков к традиционным украшениям индийских храмов и дворцов.
Несмотря на то, что мавзолеи являются уникальнейшими архитектурными творениями, комплекс остается малоизвестной достопримечательностью (Mahabat Maqbara и Bahauddin Ka Maqbara). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.
Не обошлось без влияния мавританской, арабской и византийской архитектур, черты которых можно увидеть в венецианских шедеврах, именно ими так увлекался правитель княжеского государства, многие века взращивающего свои традиции, неожиданным образом переплетающиеся с наследием других народов, отчего и появилось эклектическое безумие, поражающее красотой, как многим казалось, несовместимых элементов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии