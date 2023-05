Коренные американцы

В начале 1900-х годов фотограф Эдвард С. Кертис приступил к реализации масштабного проекта — документирования жизни коренных американцев, не попавших под влияние западного общества. Итогом его поездки по Соединенным Штатам стала серия книг из 20 томов «Североамериканские индейцы» с почти 2 000 фотографий.



Сегодня, сто с лишним лет спустя был опубликован 1-й том, и мы имеем возможность посмотреть на портреты коренных американцев начала 1900-х годов.







Хопи — индейский народ, проживающий на площади 12 635 кв.км. в резервации Хопи на северо-востоке Аризоны. По всеамериканской переписи 2000 года население резервации хопи составляло 6 946 человек. Фотография 1905 года. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Слева— представитель племени индейцев Мохаве, проживающих в настоящее время в двух резервациях на реке Колорадо. Одет в одежду из кроличьей кожи, 1907 год. Справа — представитель племени Якима, 1910 год. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Индейцы из племени Навахо, 1904 год. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Апачи — собирательное название для нескольких культурно родственных племён североамериканских индейцев. Апаче были кем-то наподобие ниндзя в Америке. Фотография 1906 года. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Индеец из племени на северо-западе Аляски, 1929. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Мужчины племени навахо. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Многим нравятся индейские имена. Нравятся своей образностью, красотой и смыслом. Слева — Черные Волосы, справа — Красное Облако, 1905 год. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Слева — Восседающий Филин, справа — девушка из древнего поселения индейцев, расположенного неподалеку от города Таос в американском штате Нью-Мексико, 1905 год. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Индейцы — общее название коренного населения Америки. По данным на начало XXI века их общая численность превышает 60 млн чел. Фотография 1908 года. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Согласно данным генетических исследований Мичиганского университета, предки современных индейцев и эскимосов переселились в Америку из северо-восточной Азии через так называемый «Берингийский мост» — древний широкий перешеек между Америкой и Азией на месте нынешнего Берингова пролива, исчезнувший более 12 тыс. лет назад.



Индейцы в экстравагантных ритуальных меховых одеждах, 1914 год. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Международная группа исследователей, в которую входили сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН, пришла к выводу, что генетической родиной первых американцев следует считать Алтай. Примерно 20-25 тыс. лет назад оттуда, по всей видимости, вышли предки индейцев, расселившиеся по Сибири и в конечном итоге добравшиеся до Америки. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







В Северной Америке проживало около 400 племён индейцев. Все они говорили на разных языках и не имели письменности. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Хозяйство индейцев диктовалось условиями климата и местности, где они проживали, а также уровнем их развития. Индейцы занимались охотой, собирательством, а оседлые племена к тому же занимались земледелием. В северных районах индейцы охотились на морского зверя. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







С появлением европейцев на континенте у индейцев появились лошади и огнестрельное оружие, которые сделали охоту на бизонов более лёгкой и быстрой. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Гости едут на индейскую свадьбу, Калифорния, 1914 год. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







У индейцев Центральной Америки основное место в мифологии занимали мифы о возникновении огня и происхождении людей и животных. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Слева — Длинноухий Бен (1905 год), справа — медик их племени Навахо (1904 год). (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







Североамериканские индейцы, как источник образов, сильно повлияли на романтическое направление в литературе и кинематографе. Благодаря художественным книгам и фильмам о них среднестатистический европеец знает об индейцах намного больше нежели о подобных племенах Африки, Азии, Океании. (Фото Library of Congress | Edward S. Curtis):







