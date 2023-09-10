6 уровней магистрального серпантина и ещё 5 впечатляющих транспортных развязок

1. Развязка на Площади Шарля де Голля (Париж, Франция)

Развязка может быть самой яркой частью исторической застройки города. /Фото: wikipedia.org

На этой развязке всегда огромное количество машин. /Фото: thebettervacation.com

2. Виадук Puxi (Шанхай, Китай)

Китайский виадук-рекордсмен. /Фото: 2drive.ru

Вечером развязка выглядит ещё более эффектно. /Фото: biotum.ru

3. Развязка Qianchun Interchange (городской округ Гуйян, Китай)

С такого ракурса эта дорога напоминает два огромных скрипичных ключа. /Фото: reddit.com

Горный ландшафт только усиливают впечатляющую атмосферу развязки. /Фото: imagens.mdig.com.br

4. Развязка у железнодорожных станций (Оямадзаки, Япония)

На вид не самая запутанная, а в реальности очень сложная. /Фото: 2drive.ru

Японская тарелка дорожных макарон. /Фото: 2drive.ru

5. Перекрёсток на пересечении двух транспортных линий (Лос-Анджелес, США)

В городе Ангелов тоже есть удивительные развязки. /Фото: 2drive.ru

Элементы развязки и вблизи выглядят масштабно. /Фото: 2drive.ru

6. Развязка «Волшебная карусель» (Суиндон, Великобритания)

Одна из самых сложных кольцевых развязок в мире. /Фото: maximonline.ru

Действительно похоже на огромную карусель. /Фото: static.abw.by