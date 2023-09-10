6 уровней магистрального серпантина и ещё 5 впечатляющих транспортных развязок

Каждый большой город неизбежно имеет огромную дорожную систему, преисполненную поворотами и перекрёсткам. Однако, бесспорно, самыми интересными в этом отношении являются транспортные развязки, часто похожие не то на лабиринт, не то на клубок запутанных асфальтных ниток. Однако в разных частях Земли можно найти настолько поразительные дороги, что один их вид захватывает дух. Вашему вниманию «шестёрка» впечатляющих транспортных развязок на планете.
1. Развязка на Площади Шарля де Голля (Париж, Франция)
Развязка может быть самой яркой частью исторической застройки города. /Фото: wikipedia.org
На площади Шарля де Голля во французской столице располагается одна из самых крупных достопримечательностей Парижа - Триумфальная арка. Однако при этом сама площадь по совместительству играет роль большой транспортной развязки, потому что именно к ней сходятся одновременном двенадцать главных улиц города. И активность автомобилей там колоссальная: мало того, что там много парижского транспорта, так ещё и постоянно стекающийся в это место поток туристов со всей планеты делает развязку максимально оживлённой.
На этой развязке всегда огромное количество машин. /Фото: thebettervacation.com
И кажется, что ничего кошмарного в этой развязке нет, если придерживаться правил дорожного движения, а значит, её удастся проехать её без особых проблем, однако в реальности это не совсем так. Всё дело в том, что на кольцевой дороге вокруг Триумфальной арки вообще отсутствуют признаки хоть какой-нибудь дорожной разметки - там такой поток машин, что нанести её, не парализовав при этом движение в столице Франции, попросту невозможно. К тому же, там ещё и светофоров нет, потому что их располагают исключительно у выездов на радиальные дороги. Поэтому, к сожалению, аварии здесь – это регулярное явление, а не исключение.
2. Виадук Puxi (Шанхай, Китай)
Китайский виадук-рекордсмен. /Фото: 2drive.ru
Шанхай не просто так именуется едва ли не самым интересным городом на планете, ведь туда съезжаются туристы со всего света, чтобы воочию рассмотреть достопримечательности или совершить технологичные покупки. И сам город к этому готов, имея многочисленные супермаркеты, торговые центры, большие и маленькие магазинчики, где чего только можно найти. Однако есть у такого наплыва посетителей в городе и другая сторона медали: возможность выдерживать этот поток даёт существование сложнейшей транспортной развязки, которая расположена в наиболее оживлённом месте, в районе Puxi.
Вечером развязка выглядит ещё более эффектно. /Фото: biotum.ru
Собственно, нет ничего удивительного в том, что именно там был возведён настоящий шедевр инженерной мысли. Причём настолько масштабный, что даже по меркам густонаселённого Китая, в принципе отличающегося весьма запутанной дорожной инфраструктурой, это конкретное шоссе является своего рода рекордсменом: по информации редакции Novate.ru, виадук Puxi представляет собой сеть из шести уровней магистрали, связанных между собой двумя крупными транспортными артериями. А те, в свою очередь, соединяются большим количеством мостов, запутаться в переплетениях которых довольно легко, особенно в часы максимальной загрузки виадука. Впрочем, эту проблему успешно решают многочисленные указатели, размещённые по всей развязке, которые не позволяют водителю пропустить нужный поворот.
3. Развязка Qianchun Interchange (городской округ Гуйян, Китай)
С такого ракурса эта дорога напоминает два огромных скрипичных ключа. /Фото: reddit.com
Судя по количеству запутанный дорожных развязок, расположившихся на территории Китай, местные жители некоторые дороги, которые кажутся уж слишком сложными и даже похожими на лабиринт, уже перестали смущать - лишь бы проехать можно было спокойно из пункта «А» в пункт «Б». Так, например, в 2009 году китайские власти задумали улучшить дорожную ситуацию в городском округе Гуйян. На протяжении восьми лет они строили грандиозную транспортную развязку под названием Qianchun Interchange. Идея, разумеется, удалась и быстро стала местной достопримечательностью, правда, фольклор местных жителей пополнился меткой шуткой - мол, въехать на развязку можно, а вот выехать с неё уже не выйдет.
Горный ландшафт только усиливают впечатляющую атмосферу развязки. /Фото: imagens.mdig.com.br
С конструктивной точки зрения и масштаба развязка Qianchun действительно представляет собой полноценное монументальное сооружение. Тем более её расположение в гористой местности, с одной стороны, лишь добавляет красоты и атмосферности, а с другой - сильно повышает сложность её прохождения. Развязка имеет пять уровней, причём самый верхний находится на высоте в тридцать семь метров над землёй, а её общая площадь достигает примерно сорок гектар. Там четыре дороги соединяются аж восемнадцатью эстакадами и двумя подземными тоннелями. И хоть местные власти, само собой, позаботились об обозначении каждого из направлений, один только масштаб этого объекта буквально с первой же секунды неизбежно вгонит не местного водителя в ступор.
4. Развязка у железнодорожных станций (Оямадзаки, Япония)
На вид не самая запутанная, а в реальности очень сложная. /Фото: 2drive.ru
Небольшой, но очень красивый японский городок Оямадзаки может похвастаться наличием сразу двух железнодорожных станций. Кроме того, именно там проходит две скоростные транспортные магистрали, так что нет ничего сверхъестественного в том, что у властей появилась идея, как улучшить ситуацию с пассажирским потоком и логистикой. Решение нашли в создании в этом районе большой дорожной развязки. И хотя таким способом действительно решилось множество проблем, местные водители не пребывают в восторге от применённых архитектурных решений.
Японская тарелка дорожных макарон. /Фото: 2drive.ru
Проблема в том, что теперь им приходится быть максимально внимательными на дороге и очень пристально следить, куда именно они поворачивают, а одновременно с этим ещё и бороться с регулярными приступами головокружения. А ведь с виду эта развязка не такая уж и запутанная, но внешность в данному случае оказалась обманчива: если посмотреть на карту развязки, то можно убедиться, что они сильно напоминает тарелку со спагетти. В результате, чтобы выехать на необходимую дорогу, водитель какое-то время кружит по серпантину, изворачивая при этом шею во все стороны просто чтобы высмотреть нужное ему направление по знакам.
5. Перекрёсток на пересечении двух транспортных линий (Лос-Анджелес, США)
В городе Ангелов тоже есть удивительные развязки. /Фото: 2drive.ru
Соединение двух огромных магистралей в мегаполисах всегда было непростой задачей, особенно если возникает необходимость превратить их в крупную транспортную развязку. Впрочем, именно это успешно удалось сделать инженерам в Лос-Анджелесе. Так как сквозь город проходят две крупные транспортные линии, которые отличает большая пропускная способность, их пересечение ожидаемо превратилось в масштабный транспортный узел.
Элементы развязки и вблизи выглядят масштабно. /Фото: 2drive.ru
Движение там доступно фактически в любом направлении, однако стоит иметь ввиду, что пассажирскому транспорту необходимо немного поездить по эстакадам. В транспортную развязку даже были встроены остановки для пассажирского транспорта - их можно найти на втором уровне сооружения. Кроме того, оно отличается многочисленными поворотами и эстакады, которые и делают этот узел одним из сложнейших на планете, где ошибиться водителю довольно легко даже при наличии большой системы указателей, размещённой буквально на каждом шагу.
6. Развязка «Волшебная карусель» (Суиндон, Великобритания)
Одна из самых сложных кольцевых развязок в мире. /Фото: maximonline.ru
Столь поэтичное, но меткое название знаменитая транспортная развязка в британском городе Суиндон получила не официально, а с лёгкой руки местных жителей, которым пришлось приспосабливаться к детищу причуд одного дорожного инженера. А всё потому, что с целью объединения нескольких улиц он решил использовать обыкновенную кольцевую дорогу, посчитав это самым простым и безболезненным вариантом в данном случае. Правда, практика показался, что он немного просчитался.
Действительно похоже на огромную карусель. /Фото: static.abw.by
Стоит отметить, что даже в своём традиционном виде кольцевая развязка представляет собой весьма трудный вариант развязки для водителя, а особенно если она обладает достаточно большими масштабами, но в случае Бирмингема получилось ещё сложнее, потому что инженер по какой-то причине к основному кольцу прибавил несколько дополнительных, что окончательно запутало несчастных автомобилистов. И это при том, что разметка там есть, просто помочь она может далеко не всегда: в этих круговых переплетениях обязательно кто-нибудь да запутается, свернув не туда и создав лишние проблемы на дороге для всех остальных.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии