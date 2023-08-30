Какие загадки о шедеврах Леонардо да Винчи открылись в XXI веке

Каждая эпоха переосмысливает груз культурного наследия, доставшийся ей от прошлых поколений. Что-то теряет актуальность и вместо статуса «шедевра» становится просто предметом искусства своего времени, а что-то, наоборот, приобретает популярность, невиданную раньше. В нашем веке все, созданное великим мастером Эпохи Возрождения из городка Винчи, вызывает повышенный интерес. Поэтому сегодня с его многообразным наследием проводится серьезная работа: исследуются «белые пятна» в истории шедевров, ученые с помощью программных методов пытаются найти в них математические закономерности, а некоторые приходится спасать или восстанавливать. Одним из первых Леонардо осваивает и все современные электронные форматы.
Кодекс Арундела в цифровом формате
В 2017 году работниками Британской библиотеки была завершена очень важная и масштабная работа – были выложены в открытый доступ 570 страниц дневников Леонардо да Винчи. Сейчас все желающие могут «полистать» записки великого гения или скачать их. Изображения представлены в высоком разрешении, поэтому с их помощью можно проводить и некоторые исследования текстов и рисунков.
Страница из Кодекса Арундела Леонардо да Винчи на сайте Британской библиотеки
Кодекс, содержащий трактаты по различным разделам, включая механику, геометрию и архитектуру, был написан между 1480 и 1518 годами. Записки сделаны, как и многие другие дневники Леонардо, «зеркальным письмом». Именно в них, например, находятся знаменитые рисунки подводного оборудования. Название кодекса произошло от имени графа Арунделя, который приобрел его в Испании в 1630-х годах. В Британскую библиотеку он попал в 1831 году.
Таинственная Джоконда
Несколько неразгаданных пока вопросов связаны с самым знаменитым произведением Леонардо да Винчи - Джокондой. Одним из главных является необъяснимая любовь самого автора к этому шедевру. Была ли это романтическая привязанность к модели или страсть автора к своему лучшему произведению – неизвестно. Кроме того, в истории Джоконды есть несколько «белых пятен». Никто не знает, где картина находилась, например, с 1911 по 1913 год – в это время она была похищена и находилась предположительно в Италии, но цель похищения тоже до сих пор не ясна. Затем во время Второй Мировой войны Джоконда еще раз покинула Лувр. Ее несколько раз перевозили, но затем на три года след картины был потерян, и где она хранилась до 1945 года, можно только предполагать.
Пустая стена в Лувре во время Второй Мировой войны
Невероятная популярность этой картины – еще одна загадка, которую пытаются разгадать искусствоведы и ученые. Ученые Амстердамского университета и специалисты из США с помощью программных методов составили даже «рецепт» ее знаменитой улыбки. По их данным, она содержит 83% счастья, 9% пренебрежения, 6% страха и 2% злости.
Сегодня «потрет толстой итальянки», как называют картину те, кто не относится к ее горячим поклонникам, официально является самым известным мировым шедевром. Ежегодно к ней приходят около 7 миллионов посетителей, и эта цифра неуклонно растет. Для приема такой массы людей в 2005 году в Лувре даже перестроили помещение Государственного зала, в которое торжественно «переселили» звезду.
Сегодня для экспонирования Джоконды выделена отдельная часть Государственного зала Лувра
Спасение «Тайной вечери»
Еще один из самых знаменитых шедевров Леонардо да Винчи в начале XXI века подвергся глобальной реставрации. Дело в том, что рисунок, сделанный на слое из смеси смолы, гипса и мастики, начала отслаиваться уже через несколько лет после создания. Через 5о лет биограф Леонардо Вазари описал роспись как сильно разрушенную и настолько испортившуюся, что фигуры почти невозможно было узнать. Еще через 100 лет прямо сквозь картину был проделан дверной проем, этот варварский шаг навсегда уничтожил ноги Христа. В XVIII веке росписи досталось от французских солдат, которые бросались в нее камнями и выцарапывали апостолам глаза. В результате всего этого, до XX века шедевр эпохи Возрождения дошел в крайне плачевном состоянии. Несколько неудачных попыток реставрации и переноса только ухудшили дело.
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане
Сегодня для того, чтобы фреска окончательно не разрушилась, были предприняты некоторые кардинальные меры. Вся трапезная была превращена в запечатанную среду с контролируемым климатом. Для этого пришлось заложить окна и установить специальное оборудование. Для того чтобы узнать, как выглядели разрушенные части рисунка, было выполнено подробное исследование с использованием инфракрасной рефлектоскопии, также изучались эскизы на картонах из Королевской библиотеки Виндзорского замка. Благодаря всем этим мерам сегодня, впервые за 500 лет, мы можем видеть этот шедевр в виде, достаточно близком к первоначальному.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии