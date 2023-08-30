Какие загадки о шедеврах Леонардо да Винчи открылись в XXI веке

Кодекс Арундела в цифровом формате

Страница из Кодекса Арундела Леонардо да Винчи на сайте Британской библиотеки

Таинственная Джоконда

Пустая стена в Лувре во время Второй Мировой войны

Сегодня для экспонирования Джоконды выделена отдельная часть Государственного зала Лувра

Спасение «Тайной вечери»

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане