10 странных вещей, которые пересылали по почте

Кошки-мышки на почте.
Для большинства людей сегодня вся почта, которую они получают, - это счета, реклама и случайная поздравительная открытка. Конверт не лучший способ пересылать фотографии или купюры, уж очень велик риск, что такие письма не дойдёт до адресата. Но история знает случаи, когда люди отправляли почтой крайне странные или предметы.
1. Алмаз «Хоуп»
Забавная посылочка: алмаз «Хоуп».
Если бы у кого-то был один из самых ценных алмазов в мире, как бы он его перевозил из страны в страну. Наверняка, со всеми мерами предосторожности. А вот и нет. Предыдущие владельцы были, мягко говоря, небрежными. Например, светская львица Эвалин Уолш Маклин прицепила этот потрясающий синий бриллиант на воротник своей собаки. Она также давала раненым солдатам в больнице Уолтера Рида этот бриллиант, чтобы они перебрасывали его из рук в руки между койками... чтобы поднять им настроение.
Но, возможно, самому большому риску «Хоуп» подвергли, когда пересылали через почтовое отделение США. После смерти Маклина в 1947 году, «Хоуп»был продан дилеру драгоценных камней Гарри Уинстону. В 1958 году дилера убедили пожертвовать алмаз Смитсоновскому институту. Уинстон решил, что лучший способ переслать бриллиант — это отправить его почтой. Что интересно, хотя общая стоимость почтовых расходов составляла 2,44 доллара, Уинстон застраховал его на 1 миллион долларов.
2. Генри «Бокс» Браун
Забавная посылочка: Генри «Бокс» Браун.
Генри Браун родился в рабстве в 1815 году в Вирджинии. Он получил свое прозвище «Бокс» (т. е. «коробка»), когда ему удалось бежать из рабства в возрасте 33 лет. Браун женился на другой рабыне. Когда у пары уже было трое детей, хозяин его жены продал ее и детей другому рабовладельцу, и женщину с детьми увезли. Это стало для Брауна последней каплей — он решил сбежать.
А сделал он это очень оригинально. Друзья упаковали его в деревянный посылочный ящик и отправили в свободные штаты, где не было рабства. В ящик размером 0,9 х 0,8 метра х 0,6 метра ему положили немного печенья и воды. В течение 27 часов Брауна в ящике везли по железной дороге и на пароходе до тех пор, пока он не добрался до места назначения.
3. Суфражистки
Забавная посылочка: суфражистки.
Некоторые люди использовали почтовую систему в качестве способа путешествия. В начале XX века проводилась активная агитация, чтобы женщинам дали право голосовать в Великобритании. Суфражистки проводили акции протеста и делали все возможное, чтобы привлечь внимание общественности к их делу. В 1909 году две суфражистки воспользовались малоиспользуемым правилом, которое позволяло отправлять по почте «человеческие письма».
Мисс Соломон и мисс Маклеллан «были отправлены» на Даунинг-стрит, 10, чтобы поговорить с премьер-министром. Суфражистки пришли в почтовое отделение, оплатили пошлину и были сопровождены посыльным на Даунинг-стрит. Одна из суфражисток держала плакат с объявлением о предстоящей демонстрации, а другая держала в руках уведомление о доставке. Поскольку они были «адресованы» премьер-министру, он сам должен был признать их доставку.
4. Тестирование возможностей
Забавная посылочка в прозрачном пластике.
Есть люди, которые узнав о каком-либо правиле, сразу хотят проверить, насколько его можно использовать, тестируя это правило в самых абсурдных ситуациях. Одна группа исследователей решила посмотреть, что может разрешить почтовая служба США, а затем опубликовать свои результаты в журнале «Анналы невероятных исследований».
Они начали отправлять по почте самые невероятные ценные, громоздкие, бессмысленные, потенциально подозрительные и попросту отвратительные предметы. Эти посылки варьировались от купюры в $ 20, запаянной в прозрачный пластик, до заполненного баллона с гелием и коробки с мертвой рыбой и водорослями. Исследование показало, что почтовая служба была на удивление толерантной.
Когда человеческий зуб был отправлен в прозрачной пластиковой коробке, почтовое отделение переупакововало его в конверт и добавило записку, в которой говорилось: «Пожалуйста, имейте в виду, что человеческие останки нельзя транспортировать по почте, но мы предположили, что это имеет сентиментальную ценность и сделали исключение в Вашем случае». Шестьдесят четыре процента самых странных объектов добрались до места назначения.
5. Дети
Забавная посылочка: дети.
Выше было описано, как людей посылали по почте по политическим мотивам и для того, чтобы избежать ужасной жизни, но были и более прозаические причины для отправки «человеческих писем». Служба почтовых посылок произвела революцию в доставке посылок, когда она была открыта в США в 1913 году. До этого людям приходилось отправлять свои посылки в крупные города, чтобы их отправили.
Теперь же каждое почтовое отделение должно было доставить бандероль или посылку, если она весила менее 5 килограммов. В том же году супружеская чета Боже из Огайо отправила своего 5-килограммового ребенка в гости к бабушке за 15 центов. Они даже застраховали ребенка за 50 долларов. Когда лимит веса был изменен до 23 килограммов, у очередных ушлых родителей родилась такая же идея.
Родители Мэй Пьерсторф хотели отправить ее навестить ее бабушку, но посчитали, что стоимость билета на поезд слишком высока. Они прикрепили нужное количество марок к пальто Мэй, и 22-килограммовую пятилетнюю девочку усадили в почтовый вагон. Практику отправки «живых писем» прекратили в 1914 году.
6. Картофель
Забавная посылочка: картофель.
Зачастую бывает сложно написать текст на поздравительной открытке так, чтобы он был не банальным. Так почему бы не отправить поздравление на картофелине. Удивительно, но ряд компаний в нескольких странах по цене отправляют открытки по почте на выбор отправителя.
Некоторые компании даже могут написать поздравительное сообщение прямо на кожуре картофеля. Другие предлагают более сложные системы, где они украсят картофелину и завернут ее перед отправкой. А одна из компаний даже печатает изображение лица на картофеле.
7. Кошка
Забавная посылочка: система почтовых труб.
Когда речь заходит о почтовых услугах, большинство людей думают, что почтальоны ходят по домам и раскладывают письма по ящикам. В Нью-Йорке намного более впечатляющая система была разработана еще в 1890-х годах. Система труб позволяла рассылать почту по городу с помощью пневматического давления.
Первыми отправленными посылками были различные документы и копия Библии. Но операторы не довольствовались этим. Следующая посылка, отправленная по трубе, содержала живую кошку. Когда открыли другие пневматические линии, по трубам была отправлена посылка, в которой был аквариум с золотой рыбкой.
8. Алмаз Куллинан
Забавная посылочка: алмаз Куллинан.
«Куллинан» - самый крупный алмаз, который когда-либо был найден. Его масса составляла 3 100 каратов - около 0,6 килограммов. Обнаруженный в Южной Африке алмаз был куплен за невероятную на то время сумму в 150 000 фунтов стерлингов в качестве подарка королю Эдуарду VII.
Но поскольку между Южной Африкой и Англией большое расстояние, никто не знал, как перевезти такой ценный предмет. Было объявлено об усиленной охране, чтобы отпугнуть потенциальных воров. Даже когда алмаз был заперт в капитанском сейфе, он находился под постоянной охраной. На самом деле все это была «липа». Настоящий «Куллинан» был помещен в картонную коробку и за 3 шиллинга отправлен в Англию по почте.
9. Банк
Забавная посылочка: банк.
Вернал в 1910-х годах был небольшим городом на несколько сотен человек, но его собрались расширить. Местный банкир Уильям Колтарп решил, что городу нужен банк, сделанный из крепких кирпичей, чтобы показать свою прибыльность и процветание. Проблема заключалась в том, что ближайшие кирпичные карьеры находились на расстоянии более 274 километров, а стоимость транспортировки кирпичей до Вернала была бы в четыре раза выше стоимости самих кирпичей.
Но Колтарп обнаружил хитрую уловку и решил отправить 15 000 кирпичей, необходимых для строительства банка, по почте. Чтобы остаться в пределах лимита веса в 23 килограмма на посылку, кирпичи расфасовали по ящикам. Из кирпичной фабрики отправляли до 40 ящиков в день, общим весом около тонны. В итоге таким образом перевезли 40 тонн за копейки. Неудивительно, что вскоре появилось новое почтовое правило, согласно которому ни одному человеку не разрешалось отправлять более 91 килограмма одному и тому же получателю за один день.
10. Реджинальд Брэй
Забавная посылочка: Реджинальд Брэй.
Реджинальд Брэй был прекрасным примером английского эксцентрика. Он посвятил всю жизнь своим прихотям. К примеру, он собрал коллекцию из 15 000 автографов. Но Брэй, пожалуй, наиболее известен своими экспериментами с британской королевской почтой.
В 1898 году он купил копию правил, которые регулировали правила почты в Великобритании, и приступил к их тестированию. Он отправил по почте сам себе полускуренные сигары, сковородку и череп кролика. Также иногда он писал такие загадочные адреса доставки, как «Получатель, Лондон» или «Владелец самого замечательного отеля в мире на дороге между Санта-Крус и Санта-Хосе, Калифорния».
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