Руки в кипятке, голова в угаре, спина сорвана: Как работали дети 100-200 лет тому назад

Как работали дети сто-двести лет тому назад и чем это им грозило. Фото: Льюис Хайн.

Дети-шахтёры

Шахтёрская бригада. Фото: Льюис Хайн.

Дети-трубочисты

Маленький трубочист со своим хозяином.

Чем меньше трубочист, тем лучше. Четыре года - идеально.

Дети-коробейники

Торговали и мальчики, особенно в России это было популярно. Фото Иосифа Монштейна.

В газетчики шли лет с пяти-шести. Фото Льюиса Хайна.

Дети-курьеры

Мальчик-посыльный в Санкт-Петербурге.

Дети на фабриках

Начав работать на фабрике, ребёнок больше не мог гулять, играть или учиться, ему было некогда. В выходной помогали матери с большой стиркой. Фото Льюиса Хайна.

Дети на плантациях

Льюис Хайн снимал только белых детей, но у чернокожих было всё то же самое.

Дети-судомойки

Мыть посуду на кухне кабака или большого господского дома было не тем же самым, что подежурить по лагерной или школьной столовой.