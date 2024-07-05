Как обустроить маленькую кухню

Даже крошечную кухню можно сделать максимально комфортной и современной. Ведь главное – придерживаться пары простых правил, подсмотренных у дизайнеров. Поэтому, берите на заметку креативные, а главное рабочие идеи и приступайте к осуществлению плана.







1. Всё дело в технике

2. Мебель в цвет стен

3. Используйте подоконник

4. Пространство по бокам от окна

5. Компактные шкафы со средней глубиной

6. Место хранения под окном

7. Зеркальная поверхность стен

8. Хранение открытого типа

9. Многофункциональная рабочая поверхность

10. На одной линии

Выбирайте компактную и функциональную бытовую технику.Маленькая кухня – не приговор, ведь если подойти к выбору техники с умом, можно эффективно обустроить даже пару квадратных метров. Обратите внимание на компактные бытовые приборы, а именно: компактный холодильник с небольшой морозильной камерой, мини-мультиварку, небольшой кухонный комбайн, мини-электрическую соковыжималку (в том числе и для цитрусовых), небольшую фритюрницу или гриль, варочную панель с парой конфорок или одноконтурную электрическую горелку, компактный блендер, многоцелевой ручной миксер и измельчитель продуктов. Эти небольшие приборы помогут сэкономить место и при этом обеспечить эффективное приготовление пищи в условиях ограниченной площади кухни.Мебель в цвет стен — отличное решение для маленькой кухни.Кухонный гарнитур, выполненный в том же цвете, что и стены, создаёт цельный и гармоничный вид на кухне. Некоторые популярные цветовые палитры для этого сочетания — нейтральные тона, такие как бежевый, кремовый и слоновая кость, или монохроматические палитры с оттенками синего, зелёного, серого или серо-коричневого. Другой вариант — сочетать цвет шкафчиков с цветом стен, создавая более единый образ, в то время как аксессуары, такие как посуда и мелкая бытовая техника, могут добавить яркости или контраста. Кроме того, покраска нижних шкафчиков в более тёмный оттенок, а верхних — в более светлый придаст кухне текстуру и глубину.Используйте подоконник в качестве барной стойки.Широкий подоконник можно использовать в качестве барной стойки для завтрака, установив несколько высоких табуретов. Это не только освобождает место, но и обеспечивает дополнительное место на компактной кухне. Таким образом вам не придётся ломать голову над тем, где разместить внезапно нахлынувших гостей или быстренько перекусить, пока кухонный стол занят.Разместите по обе стороны от окна шкафы или полки.Установка настенных шкафчиков по обе стороны от окна — придаст маленькой кухне красивый и практичный вид. Это не только увеличивает пространство для хранения, но и создаёт приятную симметрию в дизайне кухни. Шкафы можно использовать для хранения посуды, сладостей, круп и других кухонных принадлежностей, освобождая место на столешнице. А расположенное между шкафами окно обеспечит дополнительное освещение, поскольку в помещение будет проникать естественный свет.Используйте компактные шкафы средней глубины.Шкаф глубиной тридцать-сорок сантиметров считается шкафом средней глубины. Такие шкафы обеспечивают хороший баланс пространства для хранения и доступности на кухне. В них удобно хранить кухонные принадлежности, посуду, приспособления для готовки, продукты и многое другое. Такая мебель не только проста в установке, а и компактна, поэтому считается оптимальным и практичным вариантом для маленькой кухни, в отличие от более глубоких шкафов.Под окном можно организовать идеальное место для хранения.Установка кухонных шкафчиков под окном может стать практичным и эффективным способом увеличить пространство для хранения вещей на маленькой кухне. Окно наверху обеспечивает естественное освещение и прекрасный вид, а шкафы внизу можно использовать для хранения посуды, кухонных принадлежностей, консервов и других предметов. Кроме того, если расположить столешницу\подоконник над шкафчиками, можно увеличить рабочее пространство для приготовления пищи. Такое сочетание шкафчиков и столешницы под окном позволяет максимально эффективно использовать ограниченное пространство на компактной кухне.Зеркальная стена — не менее оригинальное решение для создания иллюзии просторного пространства.Зеркальная стена – уникальное и креативное решение сделать маленькую кухню больше и ярче. Будь то ряд шкафчиков с зеркальными дверцами или зеркальная акцентная стена от пола до стены, зеркала будут отражать свет и создавать ощущение глубины. Благодаря этому пространство может казаться больше и светлее, а также выглядеть современно и изысканно. Зеркала также можно использовать для придания кухне декоративного оттенка, оклеив их цветными или текстурированными обоями.Хранение открытого типа также отлично подойдёт для маленькой кухни.Хранение открытого типа — это практичный и функциональный способ максимально увеличить пространство для хранения вещей на маленькой кухне. Оно предполагает размещение таких предметов, как посуда, приспособления и кухонные принадлежности, на открытых полках или стеллажах, вместо того, чтобы прятать их за закрытыми шкафчиками. Такой метод не только обеспечивает лёгкий доступ к часто используемым предметам, но и придаёт кухне лёгкость. Кроме того, хранение открытого типа – это отличная возможность визуально расширить пространство, а также придать помещению особую атмосферу и стиль, разместив оригинальные элементы декора, цветы или посуду. Открытое хранилище также помогает поддерживать порядок на кухне, так как предметы видны и их труднее потерять или положить не на то место.Выбирайте многофункциональную рабочую поверхность.Многофункциональная рабочая поверхность и стол — отличный вариант для небольших кухонных помещений, поскольку они сочетают в себе функциональность рабочей поверхности и универсальность стола. Такой стол можно использовать для приготовления пищи, в качестве уголка для завтрака или в качестве места для приёма пищи всей семьёй. Существует несколько способов сделать стол «два в одном», например, использовать складной стол, который можно разложить до рабочей поверхности, или переносной кухонный островок, который также может служить столом. Такой предмет мебели не только экономит пространство, но и добавляет практичности небольшой кухне. Также можно использовать цельную рабочую поверхность в качестве обеденного стола, главное сделать её таким образом, чтобы рядом с ней можно было удобно и практично разместить стулья.Единая столешница — то, что нужно для маленькой кухни.Единая столешница — это основа дизайна маленькой кухни. Будь то длинная непрерывная столешница или компактная L-образная, или U-образная конструкция, правильно подобранная столешница имеет решающее значение для маленькой кухни. Она обеспечивает функциональное рабочее пространство для приготовления пищи и трапезы, а также служит местом для хранения некоторых бытовых приборов. Единая столешница также создаёт визуальную открытость, делая кухню менее тесной. Кроме того, цельная или бесшовная столешница создаёт иллюзию большего пространства и более единый внешний вид.