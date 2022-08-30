Обязательно посейте в теплице эти сидераты

Высевание сидератов — простой способ улучшить плодородие и общее качество почвы. Если в теплице у вас почва бедная, глинистая, совсем не рыхлая, то исправьте это путём высевания правильных сидератов!



Первая группа сидератов для теплицы — злаковые. Это овёс, пшеница, ячмень, рожь. Они прекрасно рыхлят почву, а овёс ещё и обеззараживает землю, поскольку обладает фунгицидным действием.







Вторая группа полезных сидератов — крестоцветные. Самый популярный сидерат — это горчица. Она также обеззараживает почву и питает её микроэлементами. Однако будьте готовы к тому, что горчица привлекает крестоцветную блошку на участок. Хорошо подходит для теплицы и редька масличная. Она преобразит даже глинистую, твёрдую почву.







Третья группа — водолистниковые. Сюда относится, прежде всего, фацелия. Она борется с нематодами, живущими в почве, а также восполняет недостаток калия и фосфора.







К четвёртой группе относится семейство гречишниковые. Гречиха — чудесный сидерат, который ничем не болеет, выделяет корневой частью кислоты и преобразует фосфор из почвы из труднодоступного в лёгкодоступный для растений. Особенно важно, если вы пользовались такими удобрениями, как, например, «Суперфосфат».







Пятый сидерат для теплицы — это бобовые.

Их лучше высевать в ранне-весенний срок, а не в осенний, и заделывать в почву прямо перед высадкой плодовых культур. К бобовым относится горох, люпин. Лучше всего, безусловно, высевать не один сидерат, а сделать смесь из всех возможных семян, чтобы эффективность значительно повысилась!Подробнее о сидератах смотрите в видео ниже: