17 деликатесных блюд и напитков, запрещенных во многих странах мира

Практически в каждой стране мира есть оригинальные кулинарные пристрастия, которые оказываются шокирующими для жителей других стран. Многие из национальных блюд содержат ингредиенты, которые могут оказаться опасными для здоровья. Для приготовления других используется мясо животных, находящихся на гране исчезновения, а третьи просто противоречат устоям той или иной страны.

1. Сассафрас

2. Хаггис

3. Яйца «Киндер сюрприз»

4. Непастеризованное молоко

5. Самса

6. Олестра

7. Розовая слизь

8. Хлеб с броматом калия

9. Спортивные напитки и фруктовая содовая

10. Лосось, выращенный на фермах

11. Мясо с добавлением рактопамина

12. Куры с мышьяком

13. Абсент

14. Касу марцум

15. Фугу

16. Фуа-гра

17. Ортолан