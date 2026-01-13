17 деликатесных блюд и напитков, запрещенных во многих странах мира

Практически в каждой стране мира есть оригинальные кулинарные пристрастия, которые оказываются шокирующими для жителей других стран. Многие из национальных блюд содержат ингредиенты, которые могут оказаться опасными для здоровья. Для приготовления других используется мясо животных, находящихся на гране исчезновения, а третьи просто противоречат устоям той или иной страны.
1. Сассафрас
Из листьев дерева сассафрас, растущего в Северной Америке, делают вполне безобидную специю со своеобразным вкусом. Однако из корней этого же растения изготавливают сассафрасовое эфирное масло, которое когда-то использовали для ароматизации пива и других напитков. В США это масло было запрещено в 1960 году, когда было обнаружено, что один из его ингредиентов может вызвать рак печени.
2. Хаггис
Любой шотландец скажет, что символами его страны являются виски, лох-несское чудовище и хаггис. Хаггис — деликатес, который готовят из перекрученных с другими органами овечьих легких, которые помещают в специально подготовленный желудок животного. В США это блюдо запретили из-за закона о коммерческом распространении овечьих легких.
3. Яйца «Киндер сюрприз»
Тех, кто собирается пойти в США в супермаркет и купить ребенку это сладкое лакомство с игрушкой внутри, ожидает неприятный сюрприз. Оказывается, «Киндер сюрприз» запрещен к продаже в США, поскольку министерство здравоохранения этой страны не одобряет использование сочетания съедобных предметов с несъедобными.
4. Непастеризованное молоко
Непастеризованное молоко продается во всей Европе и считается гораздо вкуснее и питательнее, чем термически обработанное молоко.
5. Самса
Традиционным блюдом стран Африканского Рога и Индии является самса — пряные треугольные пирожки из жареного теста с начинкой из мяса или овощей. Однако самсу запретили в Сомали, потому что ее посчитали «слишком христианской». Якобы треугольная форма самсы ассоциируется со Святой Троицей.
6. Олестра
Олестра, или олеан, — синтетический заменитель жира, который используется при приготовлении картофельных чипсов и картофеля фри. Эта продукция компании Procter & Gamble была запрещена в Великобритании и Канаде, потому что она может привести к спазмам кишечника и расстройству желудка.
7. Розовая слизь
Паста со столь отвратительным названием производится из мясных обрезков. Раньше считалось, что она годится только в качестве корма для собак. Пасту вымачивают в аммиаке, чтобы придать ей «мясной» розовый цвет. Розовая слизь по-прежнему является основным ингредиентом в котлетах для гамбургеров и сосисках для хот-догов в США. В ЕС же этот продукт для употребления людьми запретили.
8. Хлеб с броматом калия
Бромат калия используется в качестве добавки при выпечке, чтобы сделать тесто более вязким. Употребление хлеба с броматом калия может привести к почечной недостаточности, расстройствам нервной и пищеварительной систем, проблемам с щитовидной железой и раку, поэтому он был запрещен в ЕС, Канаде, Бразилии и Китае.
9. Спортивные напитки и фруктовая содовая
Бромированное растительное масло изначально было запатентовано в качестве огнеупорной жидкости. Это же вещество содержится в большинстве ароматизированных напитков и спортивных напитков с цитрусовым вкусом, которые популярны в США. Бромированное растительное масло было запрещено более чем в 100 странах, в том числе в ЕС, потому что было доказано, что оно может стать причиной дисфункции щитовидной железы, возникновения аутоиммунных заболеваний, торможения процесса роста, а также причиной возникновения шизофрении.
10. Лосось, выращенный на фермах
Обычно считают, что мясо лосося — полезный продукт. Это верно только в том случае, если лосось вырос в своей естественной среде обитания. На рыбных фермах лосося выращивают на специальном меню, состоящем из зерна, смешанного с антибиотиками и другими препаратами. Эта смесь приводит к тому, что мясо рыбы становится серым, поэтому производители добавляют астаксантин, чтобы сделать его розовым. Это вещество очень опасно для человека, но лосось, выращенный на фермах, запрещен только в Австралии и Новой Зеландии.
11. Мясо с добавлением рактопамина
Рактопамин — синтетическая добавка, которая повсеместно используется для увеличения мышечной массы у животных. Это же вещество применяется при лечении астмы. Рактопамин может привести к ожирению, болезням сердца, бессоннице, головным болям, спазмам и т.д. Неудивительно, что он был запрещен в 160 странах, в том числе в ЕС, России и Китае. Тем не менее в США рактопамин используется при выращивании более 45% свиней, 30% крупного рогатого скота и индеек.
12. Куры с мышьяком
Если попросить любого человека назвать первый яд, который придет ему в голову, большинство вспомнит мышьяк. А на современных куриных фермах мышьяк используется, чтобы придать мясу розовый цвет. Употребление мышьяка приводит к раку, поэтому добавление его в куриный корм было запрещено в ЕС. Тем не менее министерство здравоохранения США одобряет использование мышьяка в курином корме.
13. Абсент
Абсент — исключительно крепкий алкогольный напиток, который получают из листьев различных сортов полыни. Согласно историческим записям, впервые в продаже он появился в 1797 году, однако его точное происхождение остается загадкой. Абсент стимулирует творческий потенциал, но он также может вызвать галлюцинации и агрессивное поведение. Как принято считать, родиной абсента является Франция, но в этой стране он был запрещен в течение более 100 лет. В 2011 году Сенат проголосовал за снятие запрета на продажу абсента, который, скорее всего, навсегда останется незаконным в США, Новой Зеландии и Австралии.
14. Касу марцум
Касу марцу, что в переводе означает «гнилой сыр», является традиционным деликатесом в Сардинии. Его делают путем введения личинок мух внутрь сыра пекорино. Личинки переваривают сыр, доводя его до нового уровня ферментации. Чаще всего касу марцу едят прямо с личинками, что весьма опасно. Желудочная кислота не всегда уничтожает личинок, которые могут пробурить стенки желудка и кишечника. Поэтому гнилой сыр был запрещен в США и ЕС.
15. Фугу
Рыба фугу — самое ядовитое беспозвоночное в мире. Ее мясо считается деликатесом в Японии и Корее. Однако в случае малейшей ошибки при приготовлении фугу она становится смертельно ядовитой. Даже самым опытным поварам нужно учиться три года, чтобы освоить секреты приготовления фугу, которая содержит опасный нейротоксин под названием тетродотоксин. При неправильном приготовлении токсин остается в рыбе, приводя к параличу мышц и смерти от удушения. Противоядия не существует. Неудивительно, что фугу запрещена в ЕС.
16. Фуа-гра
Фуа-гра — французское название известного деликатеса, а переводится это название как «жирная печень». Делают фуа-гра из печени уток или гусей, которых насильно заставляют есть 2-3 кг пищи в день через металлическую трубку, которую им вводят в пищевод. Процедура повторяется до тех пор, пока печень не увеличится в 10 раз. Затем печень выдерживают в молоке и меде, чтобы придать ей особый вкус. Из-за жестокого обращения с животными фуа-гра было запрещено в 14 странах.
17. Ортолан
В течение тысяч лет эта небольшая певчая птичка (также известная как садовая овсянка) размером с воробья подвергалась настоящим пыткам в ходе приготовления специального деликатеса для знати Франции. Пойманных птичек либо запирали в крошечной темной клетке, либо выкалывали им глаза, поскольку в полной темноте птица ела намного больше корма, чем обычно. Садовую овсянку откармливали, пока она не становилась в 4 раза крупнее обычного размера. Затем ее топили в бренди и зажаривали целиком. Ортолан в настоящее время находится под угрозой исчезновения, и охота на него во Франции теперь запрещена. К сожалению, браконьеры продолжают ежегодно убивать приблизительно 50 000 птиц.
