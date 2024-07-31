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Шедевры восточного искусства: панорамы иранской архитектуры от путешествующего студента


Панорамные фото иранских мечетей и храмов

Панорамные фото иранских мечетей и храмов

Мотив лабиринта, часто невероятно сложного и запутанного по своему строению и деталям, повсеместно используется во всей культуре Среднего Востока. Целым калейдоскопом цвета и орнамента богаты стены и потолки мест религиозного паломничества. Всё это создаёт неповторимое пространство, захватывающее созерцающих его людей.

Мечеть Шах Аббаси, Исфахан

Мечеть Шах Аббаси, Исфахан

Студент из Северного Ирана Мохаммад Реза Домири Ганжи(Mohammad Reza Domiri Ganji) создал серию панорамных фото священных сооружений, раскрывая глубины этих огромных архитектурных пространств в одном кадре. Яркие цвета волнистых конструкций возвышающихся куполов; сложный цветочный декор из мозаики по всей линии стен и пола; свет, пробивающийся сквозь цветные стекла вносит яркие краски в полумрак пространства.
Пятничная мечеть, Йезд

Пятничная мечеть, Йезд

 
Дворец Хашт-Бехешт, Исфахан

Дворец Хашт-Бехешт, Исфахан

 
Чехель Сотун, Исфахан

Чехель Сотун, Исфахан

 
Мечеть Насир-ол Молк, Шираз

Мечеть Насир-ол Молк, Шираз

 
Мечеть Насир-ол Молк, Шираз

Мечеть Насир-ол Молк, Шираз

 
Мечеть Шах Аббаси, Исфахан, Иран

Мечеть Шах Аббаси, Исфахан, Иран

 
Мечеть Сейед, Исфахан

Мечеть Сейед, Исфахан

 
Мечеть шейха Лютфуллы, Исфахан

Мечеть шейха Лютфуллы, Исфахан

 
Мечеть Насир-ол Молк, Шираз

Мечеть Насир-ол Молк, Шираз

 

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