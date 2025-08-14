«Адский косильщик»: нереализованный проект СССР

Проект «Адский косильщик», который разрабатывался в СССР, не был доведен до конца. Несколько масштабных моделей необычной боевой техники канули в лету, а чертежи в папках с грифом «Секретно» затерялись в архивах закрытых институтов-«ящиков». В общем доступе остались лишь скупые воспоминания разработчиков и несколько листков схем и эскизов.

Но и по ним можно узнать немало интересного об одном из самых необычных видов оружия в истории военного дела. Практически все оружие массового поражения, в создании которого за последнее столетие преуспело человечество, имело один важный недостаток. Оно не только уничтожало живую силу противника, но и безнадежно портило боевую технику, оборудование, здания и сооружения. В случае с ядерным оружием даже территория, где оно было применено, на долгие годы становилась непригодным для использования. Не считая химического и бактериологического оружия, применение которого не рассматривалась из-за многочисленных международных договоров и конвенций, средства массового умерщвления людей с сохранением материальных ценностей, не существовало. Разумеется, оно должно было появиться, и в этом деле, как не раз уже бывало, лидером стал именно Советский Союз.Остров Даманский на реке Уссури Подстегнул Министерство обороны к началу работы над проектом «Адский косильщик» вооруженный конфликт с Китаем, произошедший в 1969 году на острове Даманский. Тогда китайцы вторглись на территорию СССР и получили серьезный отпор. Противник потерял около 700 бойцов, но при этом погибли 58 и были ранены 94 советских пограничника.Нападавшие были уничтожены одним залпом БМ-21 «Град», которые впервые были использованы в бою. После этого серьезного столкновения военные задумались — какое оружие могло бы сработать также эффективно как система залпового огня, но при этом действовало бы избирательно, только на живую силу противника. Отличной идеей показался сверхзвуковой самолет, летящий на сверхмалой высоте и убивающий противника… ударной волной.В конце 60-х в СССР была наработана серьезная научная база, касающаяся сверхзвуковых боевых самолетов. Исследования говорили о том, что пролетая на высоте от 30 до 50 метров над землей, самолет на сверхзвуковой скорости, мог создать ударные волны с перепадом давления в Р=500+1000 кг/м2. Для человека, да и для большинства животных, такое воздействие означало верную смерть, так как вызывало массовый разрыв кровеносных сосудов. Не секрет, что при полете на сверхзвуковой скорости даже на относительно большой высоте, ударная волна, создаваемая самолетом, способна натворить дел. Обычно страдают стекла в окнах верхних этажей зданий, а иногда и мелкие животные и птицы, получающие серьезные, нередко летальные травмы. Чем меньше расстояние до самолета — тем сильнее воздействие и существеннее нанесенный им ущерб.Внимательно изучив историю вопроса и с удовлетворением узнав, что у США подобного оружия еще нет, в Министерстве обороны срочно решили заняться перспективной разработкой, для чего подключили конструкторское бюро Мясищева. Авиаконструкторам пришлось полностью, с нуля , разрабатывать новые самолеты, так ничего подобного в мире существовало. В КБ предложили сразу несколько вариантов самолетов для проекта «Адский косильщик», имеющих взлетный вес от 20 до 165 тонн. Проектом предусматривалось множество интересных новшеств, таких как отделяемая спасательная кабина-капсула, максимально плоский фюзеляж и выдвижной клин в нижней его части, призванный увеличивать ударную волну при полете.Для «Адских косильщиков», получивших название М-25, разработали огромные двигатели, которые должны были устанавливаться в связке по 4-6 штук. Такое решение было вынужденным, ведь разогнать тяжелый боевой самолет до сверхзвуковой скорости в нижних, наиболее плотных слоях атмосферы, было невероятно сложно. Планировалось, что для поражения живой силы противника, самолет должен был снизиться до высоты около 50 метров и, включив форсаж, пролететь над неприятелем, оставляя за собой широкий коридор мгновенно убитых и умирающих от внутренних травм солдат и офицеров. К счастью для всех, мир так и не увидел «Адских косильщиков» в работе. После проведения всех теоретических расчетов создание М-25 было признано нецелесообразным и проект свернули в 1972 году. Что помешало довести работу до конца? В первую очередь, эффективен «звуковой убийца» был только на бумаге. Его использование подразумевало полет на огромной скорости на сверхмалой высоте, поэтому использовать самолет можно было только над ровной поверхностью, например в степи.Разумеется, в реальных условиях такие полигоны, густо усеянные беззащитными врагами, практически не встречаются. Также плохо был продуман вопрос защиты самолетов от ПВО — даже на сверхзвуковой скорости летящий на малой высоте М- 25 был очень уязвим. Ну и последним, возможно решающим недостатком, была колоссальная прожорливость «Адских косильщиков». Полет над землей с несколькими мощными двигателями на форсаже, за считанные минуты опустошал не слишком вместительные баки самолета и вынуждал его покинуть поле боя для срочной дозаправки.