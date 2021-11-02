Неваляшка: откуда Советском Союзе появилась игрушка, которой забавлялись миллионы детей

Наверняка каждый хотя бы раз слышал про такую игрушку, как ванька-встанька. Однако задумывался ли он о том, откуда данная игрушка появилась на территории СССР и современной России. История у неваляшки весьма насыщенная. Скорее всего, как полагают историки, пришла она из-за моря.
Игрушка эта очень старая. /Фото: 100prichin.blogspot.com.
Неваляшка – это очень старая детская игрушка. В русском фольклоре она носит поэтичное название «ванька-встанька». Принцип устройства такой куклы достаточно прост. За основу берется скругленный полый сосуд, внутри которого установлено грузило. Благодаря этим элементам игрушка не может опрокинуться на бок, она всегда встает. Важной особенностью ваньки-встаньки является то, что благодаря своим размерам, форме и конструкции он абсолютно безопасен для детей.
Простая и безопасная для детей. /Фото: ivemaster.ru
На территории современной России неваляшка появилась приблизительно 200 лет тому назад. В начале XIX столетия неваляшка пользовалась огромной популярностью и была широко распространена. Чаще всего такие игрушки продавали на ярмарках. Поначалу ванька-встанька носил другое название – «кувыркан». Оформляли игрушки в виде скоморохов, девушек на шаре или толстопузых купцов. Каждая неваляшка расписывалась яркими красками в традиционном русском стиле.
Скорее всего игрушка попала с Востока. /Фото: kloomba.com.
Во времена Российской империи центром производства этих кукол была Нижегородская губерния. Тогда выделялось несколько стилей оформления, например городецкий, федосеевский, семеновский. Делали игрушки из дерева, чаще всего из сосны, липы или осины. В деревнях такие игрушки даже могли передаваться по наследству.http://funhere.ru/?p=19057
Возможным прообразом стали игрушки под названием дарум. /Фото: blogspot.com.
Историки считают, что на территорию России неваляшка попала с Востока. Скорее всего, первые подобные игрушки были привезены купцами. Наиболее популярная версия появления игрушки говорит о том, что появилась она в Японии. История появления, скажем прямо – жутковатая. На создание игрушки местных вдохновил монах-отшельник Бодхидхарма, у которого из-за продолжительного сидения атрофировались все конечности. Тем не менее, люди оценили поступок монаха-философа и стали воспринимать его как некое божественное существо без рук и ног. Так в Японии появились игруки-дарумы.
В СССР неваляшка была все также популярна. /Фото: yandex.net.
В Советском Союзе продолжили делать неваляшки. Более того, игрушка эта была очень популярной среди детей. Недооценивать преимущества ваньки-встаньки было невозможно. Яркая и простая кукла помогала развивать у детей моторику и воображение. Одним из крупнейших мест выпуска кукол был завод в Котовске Тамбовской области. Именно отуда игрушка попадала на прилавки советских магазинов, а затем в руки заботливых мам и бабушек.
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