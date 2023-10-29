Какие загадки хранит пирамида Чолулы - самая большая из существующих на Земле

Когда испанцы прибыли на мексиканские земли устанавливать свое владычество, в их естественное владение, помимо всего прочего, попал и этот невысокий холм, на первый взгляд, ничем не примечательный. Не прошло и ста лет, как на этой возвышенности была построена католическая церковь, посвященная, как нетрудно догадаться, Деве Марии. Произошло это еще в конце XVI века. Холм, таким образом, десятилетиями и веками притягивал к себе верующих христиан, но однажды оказалось, что и не холм это вовсе, а присыпанная землей древняя рукотворная пирамида, превышающая по размерам все другие подобные сооружения на земле.
Рукотворный холм, скрывающий древнюю пирамиду
Великая пирамида Чолулы по некоторым причинам находится в тени своих более известных, а скорее даже, более «раскрученных» родственниц. Не зарастает туристическая тропа в долину Гизы или к достопримечательностям Саккары в Египте, да и находящиеся неподалеку мексиканские же пирамиды Солнца и Луны пользуются куда большим интересом со стороны путешественников. В некотором смысле все объясняется большей или меньшей фотогеничностью – действительно, пирамида Чолулы едва ли может обеспечить фотографирующему такой удачный снимок, как пирамида Хеопса, но, опять-таки, разве что в силу своих огромных размеров, а еще – не проведенной толком реконструкции.
Пирамида находится в городе с названием Чолула, что переводится как «место убежища». Источник: youtube.com
Речь идет о комплексе сооружений, расположенном в мексиканском городе Чолула. Комплекс этот носит еще название Тлачиуальтепетль, или «рукотворная гора» в переводе с языка науатль. Когда-то здесь располагался огромный религиозный центр, посвященный Кетцалькоатлю, пернатому змею и божеству, «отвечавшему» за многие важные сферы жизни цивилизаций Америки. Тут же, за каменными стенами, укрывались от разного рода опасностей, тут жили правители, вокруг пирамиды совершались захоронения. Археологические исследования пирамиды Чолулы начались в первой половине XX века, поначалу велись активно, но несколько десятилетий спустя проект был практически заброшен.
Полная реконструкция пирамиды была признана невозможной из-за другого архитектурного памятника. Источник: youtube.com
Церковь Иглесиас-де-Нуэстра-Сеньора-де-лос-Ремедиос на вершине никуда не делась – и получается так, что она венчает собой древнее сооружение доколумбовых цивилизаций Америки, причем создателей пирамиды ученые до сих пор затрудняются назвать, как нет единого мнения и о народах, населявших Центральную Америку в предклассический и классический периоды (до 900 года н.э.). Раньше пирамида была полностью покрыта землей и растительностью, сейчас – примерно на 80 процентов.
Что представляет собой пирамида
Архитектурный стиль пирамиды Чолулы близок тому, что господствовал в Теотиуакане, древнем мезоамериканском городе в сотне километров от Чолулы. Сложились эти традиции более двух тысяч лет назад. Собственно, начало постройки самой большой в мире пирамиды датируется примерно третьим веком до новой эры. Общий период строительства растянулся более чем на тысячу лет, сооружения накладывались одно на другое, дополнялись различными пристройками, украшались фресками и другими декоративными элементами. В каком-то смысле пирамида напоминает матрешку – каждое новое сооружение скрывало под собой предыдущее.
Предположительный облик пирамиды по версии художника прошлого и нынешний макет сооружения
Сторонники конспирологических теорий отмечают, что внешние, более поздние слои пирамиды созданы с использованием более простых технологий, чем сооружения в самых недрах рукотворного холма – там использовался не необожженный кирпич, как при строительстве внешних частей комплекса, а гранитные блоки, соответствующим образом обработанные и отшлифованные. Поневоле приходится предположить, что инициатива строительства пирамиды принадлежала цивилизации куда более развитой, чем те, что пришли ей потом на смену и продолжали начатое.
Комплекс реконструирован далеко не полностью - впереди еще большой объем работ. Источник: youtube.com
Сама пирамида в основании квадратная, насчет размеров стороны этого квадрата единого мнения нет: называют цифры в 300 метров и в 450. В любом случае, пирамида Чолулы превышает и по площади основания, и по своему объему даже пирамиду Хеопса в Египте, несмотря на то, что существенно проигрывает по высоте. Примерное расстояние от основания пирамиды Чолулы до ее вершины – 66 метров. Нижняя часть сооружения покрыта почвой, а недра пирамиды, помимо прочего, скрывают около восьми километров туннелей, о происхождении и назначении которых выдвигаются самые разные предположения.
Загадки и неясности
По официальной версии, туннели начали прокладывать исследователи пирамиды в 1931 году, и за 23 года общая протяженность ходов внутри древнего сооружения составила те самые километры. Цифры довольно необычные, с учетом того, что длина аналогичных проходов в других мексиканских пирамидах составляет не более нескольких сотен метров. К тому же, проходы имеют арочную форму, характерную для древней архитектуры, выложены камнем. С учетом того, что никакие документы прошлого века не сохранили информацию о ходе работ по прокладке туннелей (работ довольно энергозатратных), высказывается мысль, что археологи не проложили, а просто расчистили эти давно сооруженные ходы внутри пирамиды.
Так выглядят туннели внутри сооружения
Для посетителей доступны 800 метров существующих внутри пирамиды туннелей, от северной стороны к южной. При этом основной доступ внутрь пирамиды раньше, как считается, был с западной стороны, существовали и второстепенные, с северо-восточного и юго-западного углов. В целом о том, как выглядела пирамида до того, как скрыться под слоем почвы, можно строить разве что догадки. Как и о том, почему гигантское сооружение оказалось покрыто землей – естественным образом процесс погружения пирамиды под почву происходил бы гораздо дольше, ведь растительность в этих краях довольно скудная.
Церковь XVI века по-прежнему венчает холм-пирамиду
Предположения о том, что индейцы, опасаясь за свою святыню, при приближении испанцев засыпали пирамиду, опровергаются соображениями о масштабах таких работ – слишком больших, чтобы они могли быть проведены за короткий срок или не оставили бы следов. Об испанцах и говорить нечего – не в их правилах были такие проекты, да и записей соответствующих не существует. Пирамида Чолулы пока остается малоизученным объектом древнего наследия человечества.
На протяжении веков пирамида была не только религиозным центром, но и убежищем для местных жителей. Источник: youtube.com
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