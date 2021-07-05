10 странных приемов для комфортного сна, которые у многих вызовут недоумение

К сожалению, далеко не все люди могут наслаждаться полноценным 8-часовым сном. Большинство из них часто просыпаются ночью и потом долго не могут заснуть, либо мучаются от кошмаров. Согласно статистике, лишь четверть мирового населения могут похвастаться качественным сном и отсутствием каких-либо нарушений. Чтобы вы могли попасть в эту категорию, воспользуйтесь несколькими приемами, которые представляет Novate.ru.
Данные лайфхаки смогут за короткий промежуток времени улучшить качество вашей жизни.
Совет 1: Спите на левом боку
При сне на левом боку желудочный сок не попадает в пищевод. / Фото: Chtoikak.ru
Несмотря на видимую симметрию тела, спать на левом боку гораздо полезнее для пищеварения, спины и сердца из-за положения внутренних органов. Благодаря такому положению, желудочный сок не стекает в пищевод. Кроме того, желудок не оказывает давление на поджелудочную железу и не мешает ее работе. В результате происходит более активный синтез пищеварительных ферментов и ускоряется процесс переработки пищи.
Совет 2: Выпивайте стакан банановой воды перед сном
Банановая вода расслабляет организм. / Фото: Fb.ru
Когда вы находитесь в возбужденном состоянии, заснуть практически невозможно. Чтобы быстро расслабиться, попробуйте каждый день перед сном выпивать стакан банановой воды. Дело в том, что кожура этого фрукта богата магнием, благодаря чему способна оказывать успокаивающее воздействие.
Для приготовления напитка вам понадобится минимум ингредиентов, а конкретно: один банан и фильтрованная вода. Для начала срежьте оба конца банана и положите его в кипящую воду. Засеките 10 минут, по истечению которых слейте банановую воду в кружку с помощью дуршлага. По желанию можете добавить в готовый напиток немного корицы – она сделает вкус и аромат более насыщенным. Выпейте воду непосредственно перед тем, как ложиться в кровать, и наслаждайтесь крепким, здоровым сном.
Совет 3: Если не можете заснуть – бодрствуйте
Если не можете заснуть - лежите с открытыми глазами. / Фото: vairos.ru
Немного парадоксальный совет, но он действительно работает. Согласно результатам исследований, люди, которые при бессоннице лежат с открытыми глазами, пытаясь не заснуть, проваливаются в сон быстрее, чем те, кто всячески пытается попасть в объятия Морфея. В общем, нужно действовать от обратного.
Совет 4: Пускайте мыльные пузыри перед сном
Мыльные пузыри избавляют от грустных мыслей. / Фото: Fonstola.ru
Можем поспорить, что сейчас многие из вас удивленно приподняли брови в немом вопросе. Да-да, согласно исследованиям, которые провела профессор неврологии Рэйчел Мари Э. Салес, мыльные пузыри способствуют более крепкому и спокойному сну. Дело в том, что данная практика помогает расслабиться, успокоить тело и разум. Кроме того, такое простое и, казалось бы, детское занятие способствует избавлению от беспокойных мыслей. Учитывая тот факт, что именно они чаще всего мешают нам заснуть, мыльные пузыри решают самую главную проблему.
Совет 5: Избавьтесь от часов в спальне
Часы - это стрессовый фактор
Будильник, смарт-часы, телефон – все это является самым настоящим стрессовым фактором для организма. Поэтому не стоит смотреть на время, когда вы уже находитесь в постели. Так же не нужно этого делать и после внезапного пробуждения посреди ночи – согласно результатам исследований, потом вам тяжелее будет заснуть. Смартфон лучше всего прятать под кровать или в ящик, смарт-часы класть на тумбочку, а будильник уносить в коридор или соседнюю комнату.
Обратите внимание: Это отличный прием для быстрого утреннего подъема. Вы не сможете избавиться от надоедливого звука, просто протянув руку, и вам придется вставать с теплой постели, чтобы отключить будильник. После такого подъема гораздо легче просыпаться и реже возникает желание вновь погрузиться в приятный сон.
Совет 6: Засыпайте в полной темноте
В спальне должно быть ночью темно. / Фото: Medaboutme.ru
Не зря врачи советуют отказаться от использования планшета, смартфона, ноутбука и других гаджетов за два часа до сна. Дело в том, что синий свет, который они излучают, «сбивает с толку» организм, вызывает беспокойство и мешает уснуть.
То же само касается и других источников света: звездного неба на потолке, мерцание монитора и электронных часов, уличного освещения. Все это подавляет выработку мелатонина – гормона сна. Его синтез начинается в темное время суток, а если в спальне присутствуют какие-либо раздражающие факторы в виде света, организм «думает», что ночь еще не наступила и мелатонин производится в гораздо меньших количествах, чем необходимо для здорового и полноценного сна.
Совет 7: Если не можете уснуть, встаньте и займитесь чем-нибудь
Рисуйте во время бессонницы. / Фото: Livemaster.ru
Если вы просыпаетесь ночью и долго ворочаетесь с боку на бок в тщетных попытках уснуть, попробуйте встать и заняться каким-нибудь расслабляющим занятием. Можно взяться за кубик Рубика, собрать пазл, порисовать, сделать несколько расслабляющих упражнений и курса йоги и так далее. По словам профессора Ричарда Уайзмэна, таким образом ваш мозг перестанет ассоциировать бессонницу с кроватью, и вы быстрее сможете заснуть.
Совет 8: Зажгите аромасвечу
Аромат лаванды поможет расслабиться. / Фото: Medded.ru
По словам врачей, аромат обладает невероятной силой и способен, как вызвать стойкую нелюбовь, ощущение дискомфорта, напряженности, так и помочь расслабиться, успокоиться. Для второй цели лучше всего подходят свечи с ароматом ромашки и лаванды. Они за считанные минуты могут ввести в умиротворенное состояние. Кроме того, при помощи аромасвечи вы сможете создать в спальне уютную атмосферу, используя ее вместо прикроватной лампы. Однако, как только вы почувствуете, что засыпаете, сразу погасите свечу или изначально поместите ее в специальную емкость, чтобы не допустить возгорания.
Совет 9: Не используйте жесткую подушку
Ортопедическая подушка - ваш лучший помощник. / Фото6 Dekoriko.ru
Особенно этот совет актуален для людей, которые любят спать на животе. Дело в том, что в таком положении вы не сможете расположить голову на жесткой подушке под удобным углом. В результате шее будет дискомфортно и существует даже риск повредить ее. Лучше всего приобрести небольшую мягкую подушку и подкладывать ее под лоб, избегая поворота головы набок. Таким образом вы сможете добиться идеального расположения головы и шеи.
Совет 10: Зажимайте подушку между коленями
Схема, как правильно держать подушку во время сна. / Фото: Son-sonnik.ru
Если вы спите на обычном матрасе вместо ортопедического, очень важно заполнить все промежутки между вашим телом и поверхностью кровати. Самый простой способ это сделать – использовать подушки. Если вы привыкли спать на спине, подкладывайте подушку под колени, если же ваша любимая поза для сна «на боку», размещайте небольшую подушку между коленями.
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