10 странных приемов для комфортного сна, которые у многих вызовут недоумение

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К сожалению, далеко не все люди могут наслаждаться полноценным 8-часовым сном. Большинство из них часто просыпаются ночью и потом долго не могут заснуть, либо мучаются от кошмаров. Согласно статистике, лишь четверть мирового населения могут похвастаться качественным сном и отсутствием каких-либо нарушений. Чтобы вы могли попасть в эту категорию, воспользуйтесь несколькими приемами, которые представляет Novate.ru.



К сожалению, далеко не все люди могут наслаждаться полноценным 8-часовым сном. Большинство из них часто просыпаются ночью и потом долго не могут заснуть, либо мучаются от кошмаров. Согласно статистике, лишь четверть мирового населения могут похвастаться качественным сном и отсутствием каких-либо нарушений. Чтобы вы могли попасть в эту категорию, воспользуйтесь несколькими приемами, которые представляет Novate.ru.

Совет 1: Спите на левом боку

При сне на левом боку желудочный сок не попадает в пищевод. / Фото: Chtoikak.ru

Совет 2: Выпивайте стакан банановой воды перед сном

Банановая вода расслабляет организм. / Фото: Fb.ru

Совет 3: Если не можете заснуть – бодрствуйте

Если не можете заснуть - лежите с открытыми глазами. / Фото: vairos.ru

Совет 4: Пускайте мыльные пузыри перед сном

Мыльные пузыри избавляют от грустных мыслей. / Фото: Fonstola.ru

Совет 5: Избавьтесь от часов в спальне

Часы - это стрессовый фактор

Совет 6: Засыпайте в полной темноте

В спальне должно быть ночью темно. / Фото: Medaboutme.ru

Совет 7: Если не можете уснуть, встаньте и займитесь чем-нибудь

Рисуйте во время бессонницы. / Фото: Livemaster.ru

Совет 8: Зажгите аромасвечу

Аромат лаванды поможет расслабиться. / Фото: Medded.ru

Совет 9: Не используйте жесткую подушку

Ортопедическая подушка - ваш лучший помощник. / Фото6 Dekoriko.ru

Совет 10: Зажимайте подушку между коленями

Схема, как правильно держать подушку во время сна. / Фото: Son-sonnik.ru