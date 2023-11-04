Полезные лайфхаки для мытья посуды

Мытье посуды, как и готовка, – обыденная процедура, которую приходится выполнять ежедневно. Но это не значит, что ее нельзя сделать быстрой, эффективной и даже увлекательной.







Если у вас нет посудомоечной машины, рассказываем, как начать получать удовольствие от приведения в порядок любимых тарелок, кружек и кастрюль, а не пытаться спихнуть все на мужа.



Лайфхак 1: Используйте мякоть и кожуру картофеля

Лайфхак 2: Зубная щетка для труднодоступных мест

Лайфхак 3: Удаляйте загрязнения содой

Лайфхак 4: Уксус от накипи в чайнике

Лайфхак 5: Правило мыльной губки

Лайфхак 6: Кипятите посуду

Лайфхак 7: Пользуйтесь мешком для стирки

Грязную посуду нужно хорошо натереть картофельными очисткамиОдин из популярных современных трендов – рациональное использование продуктов. Эксперты советуют находить применение даже для отходов, например, для овощных очистков. Если вам близка эта философия, ловите идею, как можно использовать обычную картофельную кожуру. Оказывается, она является весьма эффективным средством для удаления жира и грязи с посуды.Все, что вам нужно сделать – хорошо натереть шкуркой тарелки, оставить на несколько минут, а затем смыть загрязнения теплой водой. Посуда будет идеально чистой. Возможно, это не слишком удобно, зато экономно. Плюс можно будет применить данный лайфхак, если на кухне неожиданно закончилось средство для мытья посуды, а просто горячая вода не справляется.Что касается мякоти картофеля, то она пригодится для очищения пожелтевшего хрустального сервиза, который со временем утратил свою прозрачность. Разрежьте корнеплод напополам, срезом натрите посуду, а затем ополосните ее раствором синьки, чтобы она приобрела красивый холодный блеск. Другой вариант – сварить картофель в мундире, достать его из кастрюли, а в получившемся отваре замочить хрусталь на 10-15 минут. По истечении времени нужно будет лишь ополоснуть его и протереть насухо мягким полотенцем.Ручку кружки удобно будет почистить щеткойПлоские тарелки и большие кружки с удобными ручками мыть одно удовольствие. Но что делать, если на посуде есть узкие щели и труднодоступные отверстия? Удалить из них остатки пищи – та еще головная боль. Вспомните, например, решетки или кольца блендера – сколько времени вам приходится тратить на то, чтобы привести их в порядок? Уверены, не пять минут.В этой ситуации отличным помощником становится обычная зубная щетка. Ее тонкие ворсинки эффективно удаляют загрязнения и возвращают посуде презентабельный внешний вид. Нанесите на щетку немного моющего средства и тщательно промойте загрязненный участок. Пара минут – и он вновь станет идеально чистым.Насыпьте в сковороду соду, добавьте воды и почистите ее щеткой.Не зря наши мамы и бабушки всегда держали на кухне большие запасы соды. Более того, они использовали ее не столько для готовки, сколько для решения бытовых задач, в частности, мытья посуды. Налейте в кастрюлю один литр воды, добавьте столовую ложку соды и хорошо прокипятите. После этого помойте полученным раствором грязную посуду с помощью губки, а в конце хорошо ополосните ее.Также сода отлично подходит для удаления нагара со сковородок и кастрюль. Процедура очень простая: возьмите грязную посуду, налейте в нее горячую воду, добавьте несколько столовых ложек соды и поставьте на плиту. Как только жидкость закипит, убавьте огонь до среднего и оставьте минут на 5-10. Затем уберите посуду с огня, дождитесь, пока вода остынет, и, вооружившись губкой, удалите следы пригоревшей пищи. Можно не тереть дно и стенки слишком интенсивно – смойте загрязнения, которые легко отходят, а затем снова прокипятите посуду с содой. Таким способом можно спасти даже безнадежные кастрюли и сковороды – проверено!На заметку: Сода сильно сушит кожу, поэтому для безопасности своих рук используйте перчатки. Также следует помнить, что порошок является абразивом, и лучше не мыть им посуду с деликатными поверхностями, например, с антипригарными покрытиями.Уксус удалит накипь за два кипячения.Использование жесткой воды приводит к тому, что на посуде и внутри приборов вроде чайника или кофеварки появляется накипь. Если устройство непрозрачное, загрязнения можно долго игнорировать (хотя впоследствии они приводят к поломкам бытовой техники), но если стеклянное, накипь становится очень заметной, портит внешний вид прибора и вызывает раздражение.Для ее устранения советуем воспользоваться помощью обычного уксуса – можно использовать яблочный или столовый. Наполните чайник водой примерно на треть, добавьте 9-процентный уксус из расчета 100 миллилитров на один литр жидкости, дважды вскипятите. После этого слейте жидкость, очистите дно и внутренние стенки прибора с помощью губки, а в конце хорошо прополощите его водой.Если вы давно не чистили чайник и накипь плохо поддается, на первом этапе проведите разрыхление отложений с помощью соды, а уже на втором используйте укус. Обратите внимание, что во время процедуры желательно поставить окно на кухне на проветривание, надеть маску, а также защитить кожу рук, чтобы уксус не навредил вашему здоровью.Мыть посуду нужно, пока пенится губка.Когда в раковине скапливается целая гора посуды, и кажется, что ей нет ни конца, ни края, заставить себя взять в руки губку – настоящий подвиг. Один взгляд на эти бесконечные кастрюли, сковороды, чашки, тарелки, столовые приборы вызывает панику и портит настроение. К счастью, есть лайфхак, который поможет немного облегчить себе задачу – правило одой мыльной губки.Что это значит? Мыть посуду нужно до тех пор, пока губка пенится. Как только средство на ней заканчивается, вы откладываете ее в сторону и идете заниматься другими делами, например, протирать пыль в спальне. А можете просто сделать перерыв на кофе. Суть в том, чтобы разбить одну большую задачу на несколько маленьких этапов – тогда выполнить ее будет гораздо проще. Когда вы вернетесь к раковине, посуды будет уже гораздо меньше, чем до этого, и вы с энтузиазмом возьметесь за дело.Для кипячения посуды берите большую металлическую емкость.Помните, как раньше наши бабушки кипятили белье, чтобы вывести все пятна и сделать его идеально чистым? Предлагаем обратиться к этому же процессу, но вместо одежды кипятить посуду. Наполните кастрюлю водой и поставьте на огонь на несколько минут – по истечении времени вы заметите, что нагар и частички пищи практически полностью отошли от стенок и их можно мягко устранить губкой. Также в эту кастрюлю можно добавить несколько капель моющего средства, а затем положить грязные тарелки и столовые приборы. Уже после пятиминутного кипячения они будут выглядеть гораздо лучше. Кстати, этот способ отлично подойдет для очищения «залежавшейся» посуды, которая от длительного пребывания на верхней полке шкафчика покрылась липкой пылью.Сложите мелкие предметы в мешок и загрузите в посудомойкуА вы знали о существовании сетчатого мешка для стирки? Обычно в него кладут нижнее белье, носки, чтобы они не «потерялись» в барабане стиральной машины. Если вы являетесь счастливым обладателем такой полезной вещицы, можете использовать ее не совсем по назначению. Кладите в мешок чайные ложки, крышки от банок и другие маленькие предметы, а затем отправляйте его в посудомойку. Посуда в этом мешке прекрасно промоется, но при этом вам не придется в конце цикла искать ее где-то на дне.