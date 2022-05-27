Безжалостная и беспощадная мода 80-х годов

Браслеты из прозрачной пластмассы и объемные небрежные банты в волосах. Начесанные челки, тени до бровей самых неестественных оттенков, которые только можно представить, а также стрижки, после которых проще побриться налысо и начать отращивать все сначала, если решишь сменить имидж. Кто застал моду 80-х, тот наверняка хоть раз в жизни мечтал забыть этот тихий ужас, который царил в моде на прически и макияж.









Повязки для головы

Огромная начесанная шевелюра

Темный карандаш для губ

Перманент

Хвостики сбоку

Тени до самых бровей

Резинки для волос, обтянутые тканью

Прическа маллет

Взбитый маллет

Гофрированные волосы

Кислотные пластиковые серьги

Ярко-розовые румяна

Крысиные хвостики