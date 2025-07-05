4 впечатляющих лифта, один их вид которых вызывает головокружение

Лифт уже давно стал неотъемлемой частью повседневности большинства людей на планете. Возможно, поэтому зачастую их рассматривают только как инженерный объект с чисто практической пользой. А ведь они могут быть и полноценными архитектурными шедеврами, и лишь некоторые проекты действительно настолько поражающие впечатление, что становятся полноценными туристическими достопримечательностями.
1. Hammetschwand Lift (Люцерн — Нидвальден, Швейцария)
Швейцарский лифт-башенка. /Фото: lakelucerne.ch
Этот живописный подъёмник находится на плато Бюргеншток, что на территории современной Швейцарии. Назначение же его вполне практическое - лифт соединяет горную тропу и смотровую площадку Хамметшванд, куда поднимаются, чтобы насладиться великолепным видом на Люцернское, также известное как Фирвальдштетское озеро и окружающие альпийские горы. История его начинается ещё с 1905 года, но это не мешает ему на протяжении практически 120 лет оставлять за собой статус
самого высокого внешнего лифта на территориях Европы.
2. Elevador de Santa Justa (Лиссабон, Португалия)
Ещё один лифт-долгожитель, но на этот раз португальский. /Фото: facebook.com
Этот внешний лифт имеет занятную историю, потому что получил звание памятник национального значения. А вель открыли его аж в 1902 году. Вот с тех пор она и продолжает оставаться одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Лиссабоне. С помощью этого подъёмника фактически объедияется два центральных лиссабонских района, расположенных в низинне и на возвышенности - Байша и Шиаду соответственно.
3. Ascensor Polanco (Вальпараисо, Чили)
Башенка, где лифт не сразу увидишь. /Фото: maincaptcha.top
Чилийский город Вальпараисо в принципе знаменит как место, где функционирует одновременно 16 фуникулёров. Самое интересное, что вертикальный подъёмник там можно найти один-единственный. Мало того, его ещё и построили довольно давно, в 1916 году. Правда, большую популярность как достопримечательности он получил больше чем полвека спустя: по информации редакции Novate.ru, тогда ему присвоили статус национального монумента Чили.
4. Лифт водонапорной башни (Санкт-Петербург, Россия)
Российский впечатляющийй лифт. /Фото: vokrugsveta.ru
На отечественных просторах красивейший внешний лифт тоже можно найти, например, в Северной столице. Так, Санкт-Петербург может похвастаться водонапорной башней на Шпалерной, возведённой ещё в девятнадцатом столетии и имеющий статус памятника истории централизованного водоснабжения. Соответственно, его как важный архитектурный объект стараются сохранить, поэтому его несколько раз реконструировали. Так вот, во время одной из них пожарная лестница водонапорной башни обзавелась новым лифтом, вынесеным в виде стеклянной пристройки. А ведь такой дизайн был выбран не случайно: таким образом архитектор обозначил курсирующий по башне поток воды.
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