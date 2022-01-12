Феномен «Бойцовского клуба»: секреты создания романа и его экранизации и последствия их популярности

Романы «короля контркультуры», одного из лидеров современной массовой литературы, культового писателя «поколения Х» Чака Паланика всегда воспринимались как некий вызов и порождали огромное количество споров. Самым популярным и провокационным и по сей день остается «Бойцовский клуб». Всемирную известность автору этот роман принес после его экранизации Дэвидом Финчером в 1999 г. У главных героев появилось множество подражателей, что привело к шокирующим последствиям.











Чак Паланик



Паланик открыл в себе литературное дарование в зрелом возрасте – после 30 лет. До этого он закончил факультет журналистики Орегонского университета, некоторое время работал корреспондентом, а потом устроился механиком на автомобильную фабрику. Чтобы отвлечься от повседневной рутины, Паланик посещал группы поддержки для неизлечимо больных. Этот факт позже найдет отражение в «Бойцовском клубе».







С такой же целью – чтобы отвлечься от тяжелой работы – он однажды отправился на писательские курсы Тома Спэнбауэра, и тот заметил склонность Паланика к литературному творчеству. Первым романом стала «Бессонница», эта книга так и не была дописана, хотя некоторые ее идеи – например, о раздвоении личности – автор позже использует в «Бойцовском клубе».

Следующий роман «Невидимки» был отвергнут издателями за чрезмерный натурализм и цинизм. Словно в отместку издателям, третий роман Паланик делает еще более натуралистичным, вызывающим и мрачным. Это был «Бойцовский клуб». Как ни странно, на этот раз издатель согласился опубликовать роман.Эдвард Нортон в фильме *Бойцовский клуб*«Бойцовский клуб» изначально был небольшим рассказом, сюжет которого позже вырос в полноценный роман. Идея «Бойцовского клуба» зародилась после того , как писатель однажды во время отдыха на природе ввязался в массовую драку. Когда он оттуда вернулся с побоями, никто из его коллег даже не поинтересовался, что с ним произошло.На первый вопрос, который задали автору после издания романа: «Где на самом деле находится бойцовский клуб?», Паланик ответил, что подобной организации не существует и это плод его вымысла. Однако известно, что в юности автор был членом «Общества Какофонии» – группировки, участники которой в состоянии алкогольного опьянения забавлялись мелким хулиганством. Однако писатель подчеркивает, что сам не является прототипом Тайлера Дердена – альтер-эго главного героя: «Книга позволила сохранить самые дикие годы моей жизни. Но я никогда не был Тайлером Дерденом. Когда я дурачил кого-нибудь, напивался и попадал в переделки, я говорил людям, что меня зовут Ник. Так звали моего покойного украинского дедушку. Мой друг Джефф – реальный прототип Тайлера Дердена – проделывал ужасные вещи с едой, когда работал официантом на приемах в богатых отелях. Да почти ничего в книге не выдумано».Изданный в 1996 г. роман имел невероятный успех и у критиков, и у рядовых читателей. В 1999 г. Дэвид Финчер приступил к его экранизации, которая стала настолько удачной, что даже Паланик назвал ее лучшей, чем сам роман. Главные герои книги, сыгранные Эдвардом Нортоном, Брэдом Питтом и Хеленой Бонэм Картер, на экране были настолько убедительными и жизнеподобными, что моментально превратились в культовых персонажей.После выхода фильма начался массовый психоз, по Америке прокатилась волна «тайлердерденовских» восстаний: программисты запускали вирусы в компьютеры своих компаний, официанты портили еду посетителей ресторанов, по всей стране молодые люди организовывали собственные бойцовские клубы.Брэд Питт и Эдвард Нортон в фильме *Бойцовский клуб*Паланик был шокирован тем, какое влияние оказала его книга и экранизация романа на массовую аудиторию. Основные идеи «Бойцовского клуба» были истолкованы превратно: вместо побуждения разобраться в себе и своих настоящих желаниях читатели увидели в романе призыв к насилию и погромам в супермаркетах. К счастью, в последний момент издатель попросил автора изменить по одному ингредиенту в его рецептах изготовления бомб , иначе последствия могли бы стать еще более катастрофическими.Об этих последствиях Паланик написал эссе «Обезьяньи привычки»: «Когда начались съемки «Бойцовского клуба», большие люди из Голливуда признавались мне: книга потому пользовалась таким успехом, что очень хотелось подражать ее героям. Например, они сами, подобно каким-нибудь рассерженным юным киномеханикам , стали вставлять порнокадры в обычные фильмы. Люди рассказывали мне о том, как они сморкались в гамбургеры, работая поварами в фаст-фудах. О том, как в аптеке меняли в коробках флаконы с краской для волос и приходили посмотреть, как люди, выкрасившие волосы в совершенно дикие оттенки, орали на менеджера по продажам. То было десятилетие «трансгрессивной прозы». Это были романы об изнывающих от скуки плохих парнях, которые пытаются сделать что-то такое, что даст им возможность почувствовать себя живыми людьми».Чак ПаланикЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)