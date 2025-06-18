Продукты и напитки, которые вредят организму

Большинство из нас, даже если не придерживается правил здорового питания в полной мере, всё равно знает, какие продукты лучше не употреблять, чтобы не вредить себе. К примеру, о том, что лучше исключить из своего питания газировку или снеки известно всем, и это не поддаётся сомнениям.







Но есть целый ряд таких продуктов, которые бывают в рационе чуть ли не каждый день, хотя на самом деле их давно стоит заменить на более полезный аналог.

1. Кофе с добавками

2. Шоколадный батончик

3. Продукты из переработанного мяса

4. «Быстрые» каши и мюсли

Вашему вниманию 4 знакомых блюд и напитков, которые откровенно вредят организму.Чем больше добавок в кофе, тем меньше пользы стоит ожидать.Настоящий кофеман от бодрящего напитка не откажется никогда, да и многие другие уже не могут без чашечки по утрам. Вот только кофе далеко не всегда одинаков во влиянии на организм — оно и так спорно, а если вы предпочитаете добавок побольше, то это тут уж пользы точно не может быть больше, чем вреда. Знаменитые ныне топинги, сиропы, различные добавки представляют собой кладезь лишнего сахара и калорий. Более того — даже молоко не всем стоит добавлять в кофе, потому что это тоже далеко не для каждого организма безобидное сочетание.Если уж так хочется кофе, то лучше выбрать напиток без всяких сиропов и мороженого.Полезный аналог: при всех страшилках о кофе, оно всё-таки пользу приносит, если пить его в разумных количествах — 2-3 чашки в день. Однако не менее важным остаётся вопрос, каким будет этот напиток. Лучшим в плане полезности вариантом является кофе без массы добавок, и даже без сахара. Да и молоко, если уж совсем не хочется отказываться, стоит заменить на растительное. А если душа требует сладенького, то можно взять полезный десерт, богатый белками и свободный от быстрых углеводов.Шоколадные батончики уж точно нельзя назвать полезным продуктом.Само собой, что шоколадные батончики для массы людей являются настоящим спасением — когда ритм жизни не позволяет выделить время на нормальный приём пищи, такой перекус кажется оптимальной заменой. А вот наш организм точно так не думает, потому что в этом продукте такое количество сахара и калорий, что это может быть сопоставимо с кусочком торта. К тому же, употребление сладкого на голодный желудок — тоже не лучшая идея, так что лучше лишний раз воздержаться от такого перекуса.Протеиновый шоколад — трендовая альтернатива старым батончикам.Полезный аналог: Конечно, лучший вариант — это убрать из ежедневного рациона шоколадные батончики и баловать себя ими, когда очень хочется. А в качестве альтернативы выбрать, к примеру, горький шоколад. Есть ещё более современный продукт, такой как протеиновый шоколад, в котором побольше белка и нет глюкозы.В продуктах из переработанного мяса вообще может не быть мяса.Бутерброд с колбаской, макарошки с сосисками или тарелка пельмешек — у многих из нас в рационе найдётся что-нибудь из перечисленного. Да только это не лучший выбор, чем подкрепить свой организм — у переработанного мяса мало что остаётся полезного. И ведь это ещё повезёт, если в продукте вообще будет мясо, а не масса его заменителей или имитаций. Плюс различные консерванты, усилители вкуса и другие добавки, что также пользы организму не добавит.Ветчина — неплохая альтернатива варёной колбасе.Полезный аналог: трудно найти более очевидный вариант, чем замена в виде натурального мяса. Впрочем, можно потратить больше времени, и приготовить те же пельмешки самостоятельно — так вы точно будете уверены, что в блюде нет ничего лишнего. А вместо колбаски стоит присмотреться к хорошей ветчине, желательно из диетического мяса по типу индейки.Каша из пакетика или гранола — обманчивая польза.Одно дело, когда всем известно, что якобы полезные завтраки в виде кукурузных шариков или глазированных хлопьев являются настоящей сахарной бомбой. Но совсем другая история, когда здоровой альтернативой называют овсянка быстрого приготовления, мюсли или гранола. Однако в реальности такое мнение — лишь результат проделок маркетологов, потому что и в этих продуктах тоже достаточно неполезных элементов вроде добавок, ароматизаторов или аллергенов, таких как орехи.Ленивая овсянка из натуральных хлопьев — отличная замена.Полезный аналог: Самый лучший вид освянки — это традиционная, которую придётся долго варить. Время её приготовления как раз и зависит от того, что в этом продукте углеводы сложные, а они как раз полезны для организма. Но можно использовать и «ленивый» способ, как сварганить овсянку на завтрак без лишних усилий: достаточно вечером залить хлопья йогуртом (лучше греческим) и оставить в холодильнике до утра.