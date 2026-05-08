8 вещей, которые сделают ванную визуально дороже

Чаще всего для отделки санузла используется плитка, и именно от нее зависит, насколько стильно и красиво будет выглядеть интерьер. Однако, кроме кафеля, есть и другие вещи, которые влияют на восприятие обстановки в ванной. Мы рассказываем, какие предметы и дизайнерские приемы помогут сделать санузел визуально дороже.

Вместо классического смесителя выберите золотойОдним из главных предметов в ванной комнате является смеситель. Он постоянно находится на виду, поэтому очень важно позаботиться о его презентабельном внешнем виде. Обычно для интерьера подбирают классические хромированные модели, но они выглядят устаревшими и сильно портят дизайн комнаты. Кроме того, если покрытие будет некачественным, через год оно потускнеет и покроется пятнами.Отличным вариантом станет латунные смеситель с матовым покрытием. Он будет хорошо выглядеть, как в день покупки, так и через десять лет, поэтому менять еще через год точно не придется. Цвет выбирайте исходят из дизайна комнаты. Отлично будет смотреться черная или золотая модель, также в моде светлые изделия. Такое обновление интерьера входит в топ самых быстрых и бюджетных, поэтому берите на заметку.Зеркало с подсветкой закрывает вопросы нехватки освещенияВ ванной комнате очень часто не хватает света, поэтому она выглядит тусклой, мрачной и неуютной. И это мы еще не говорим о том, что из-за плохого освещения вы не можете нормально накраситься. Есть отличное решение проблемы – зеркало с подсветкой. Оно закрывает сразу все ваши потребности.Во-первых, это дополнительный источник мягкого света, который помогает создать в комнате уютную, расслабляющую атмосферу. Во-вторых, это ваш помощник в нанесении макияжа, который позволяет рассмотреть все участки на лице и не создает тени. В магазине можно найти массу вариантов на любой вкус и бюджет.Держатель для полотенец и бумаги в едином стилеВизуальный шум в комнате появляется не только из-за беспорядка на открытых полках, но также из-за разномастной фурнитуры. Если крючки для полотенец будут одного цвета, держатель для бумаги – второго, а полотенцесушитель – третьего, интерьер никогда не будет выглядеть гармонично. Красота скрывается в деталях, и именно от них зависит единство интерьера.Поэтому подберите для санузла фурнитуру в одном цвете и выделите время на ее замену. Оттенок может быть любым – черный, золото, хром. Главное, чтобы он вписывался в имеющийся дизайн. Если не хотите тратить время, купите сразу набором, а если боитесь, что такой вариант будет выглядеть слишком шаблонно – подберите отдельные изделия, но в одном стиле или цветовой гамме.Спрячьте всю бытовую химию в тумбу под раковинуОткрытые полки могут выглядеть красиво, но только если вы готовы постоянно поддерживать на них порядок. Также важно продумать их содержимое – шампуни и гели в заводских упаковках будут не самым лучшим вариантом. Нужно будет купить дозаторы в одном стиле и перелить туда всю бытовую химию, которая должна быть под рукой.Не хотите так сильно заморачиваться? Тогда просто повесьте над раковиной шкафчик с зеркальными дверцами и уберите туда всю косметику и бытовую химию, которая раньше была на виду. Он не только поможет избежать хаоса, но еще и визуально увеличит пространства за счет наличия зеркала.Также уделите внимание зоне под раковиной. Обычно там видны трубы, но если повесить тумбу, проблема решится сама собой. Ванная сразу будет выглядеть более презентабельно, и у вас появится дополнительное место для хранения.Однотонный текстиль смотрится лучшеЕсли вы находитесь на этапе ремонта, сразу откажитесь от идеи использовать навязчивые принты и узоры. Цветы, животные, морские обитатели, тропические страны – все это не украсит интерьер, а лишь испортит его. Однотонные материалы – вот залог стильного пространства. Причем, это касается не только отделки, но также текстиля, мебели, аксессуаров. Если же вам хочется добавить акцентов, выбирайте ненавязчивые узоры, которые не будут создавать нелепый контраст.Добавьте насыщенных оттенковОбычно при самостоятельном ремонте мы выбираем безопасную цветовую гамму – белый, серый, бежевый. Это отличный способ избежать ошибок и нелепых сочетаний, но в то же время готовый интерьер часто выглядит скучно. Не стоит бояться насыщенных цветов – они добавляют комнате глубины и динамики. Бордовый, синий, терракотовый, мятный, горчичный, травяной – выбирайте оттенки, которые будут радовать и вдохновлять. Главное – обеспечить качественное освещение всех углов санузла, чтобы цветовая палитра выглядела именно так, как вы задумывали.Растения могут быть живыми или искусственнымиЕсли хотите добавить интерьеру свежести, уюта и единения с природой, обратите внимание на комнатные растения. Принято считать, что микроклимат ванной комнаты не подходит для них из-за отсутствия света и чрезмерной влажности, но поверьте – есть цветы, которые будут себя комфортно чувствовать даже в таких условиях. Яркий тому пример – папоротники, хлорофитум, сансевиерия и аспидистра.Также можно расставить в комнате искусственные растения. Старайтесь подбирать максимально реалистичные модели, которые будет сложно отличить от настоящих. Расставьте их на полках, бортике раковины и в других местах, куда нужно добавить немного зелени.Одинаковые полотенца не создают визуальный шумПожалуй, первое, что бросается в глаза, когда вы заходите в ванную – это текстиль. Полотенца, банные халаты, душевая шторка – важно, чтобы эти вещи были в одном стиле о хорошо сочетались между собой. Можно приобрести текстиль сразу набором, а можно просто подобрать изделия в единой цветовой гамме. И не забывайте своевременно обновлять их – несколько лет пользоваться одними и теми же полотенцами – это не очень хорошая идея.