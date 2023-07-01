Смертельное и прекрасное оружие из арсенала ниндзя

В феодальной Японии 15-го века тайные наемники были шпионами, разведчиками и убийцами. Их называли ниндзя, и им нужно было особое оружие для защиты (а иногда и нападения). И вот каким был их арсенал.
Катана
Катана была основой арсенала любого ниндзя. Этот особый меч делали из нескольких типов стали различной прочности, которые затем сковывали воедино, убирая все неровности и делая меч невероятно крепким и прочным.
Фукия
Фукия – это трубочки, из которых стреляли ядовитыми дротиками. Типичный фукия ниндзя составлял всего 50 см в длину, поэтому стрелять приходилось с довольно близкого расстояния, а прицеливаться было очень трудно. В современной Японии стрельба из фукия – это вид спорта сродни стрельбе из лука.
Кусари-фундо
Это сочетание цепи (кусари) и грузила (фундо) помогало ниндзя защищаться в тех случаях, когда использование катаны было невозможно. Ниндзя крутил кусари-фундо перед собой или выбрасывал вперед тяжелый наконечник, держа оружие за цепь.
Кусаригама
Кусаригама вобрала в себе лучшие части от кусари-фундо, но также имела острую косу на конце. Во время битвы ниндзя блокировал атаки своих врагов с помощью цепи и грузила, а затем контратаковал с помощью косы.
Текко-каги
Текко-каги – это очень многофункциональное оружие, которое можно было использовать как для нападения, так и для защиты. Металлическими когтями, надеваемыми на руки, можно было драться. Опытный ниндзя мог использовать текко-каги, чтобы поймать катану противника и разоружить его.
Сюрикэн
Один из самых известных видов оружия ниндзя. Эти метательные звездочки могут быть самых разных форм, но все они служат одной и той же цели. Название «сюрикэн» переводится как «спрятанный в руке нож».
Кунай
Многие древние виды оружия – это адаптированные сельскохозяйственные инструменты, и кунай – не исключение. Первоначально их использовали как совок – ниндзя использовали кунай, чтобы делать дыры в стенах. К кольцу на рукояти можно было привязать веревку, чтобы возвращать кунай себе – это облегчало подъем на стены.
Макибиши
Макибиши – это версия шипов для ниндзя. Они всегда приземляются острой стороной вверх. Идеальное средство остановки лошадей или пеших войск. Макибиши легко пронзали ноги через легкие веревочные сандалии, которые носили в феодальной Японии.
Мэцубуси
Это ослепляющая пудра, которую хранили в специальных контейнерах, например, в грецких орехах (наверху) или в яйцах (внизу). Мэцубуси можно было сделать из любого раздражителя, например, пепла, молотого перца, грязи или даже мелко измельченного стекла.
Какутэ
Это кольца, которые обычно носили на среднем пальце шипами внутрь, чтобы ниндзя мог использовать оружие неожиданно для врага. Иногда кончики шипов смачивали ядом. Какутэ также помогали ниндзя находиться ближе к врагу во время атаки.
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