Удивительные свойства лука

Удивительно, как самый обычный лук может помощь в решении бытовых задач. На самом деле этот овощ многие недооценивают: дети, да и многие взрослые, просто отказываются его есть. А ведь в древнем Египте луковицу сравнивали с самой Вселенной. Да и сегодня ей есть чем нас удивить. Оказывается, она способна заменить многие покупные бытовые средства.

1. Самый эффективный способ отмыть гриль

2. Храним лук правильно

3. Полировка металлических предметов

4. Замена воды

5. Больше никакой ржавчины

Лук легко отмоет гриль.Всем нам известно, насколько сложно бывает отмыть гриль. Рифленая поверхность будто специально придумана для создания бытовых сложностей. Но есть одно проверенное средство, которое вам точно понравится. И мы говорим не об использовании бытовой химии. Мы говорим о луке.Именно луковица способна быстро и легко отмыть пригоревший нагар. Для этого достаточно разрезать ее пополам и наколоть вилкой, после чего срезом пройдитесь по загрязнениям. Достаточно потереть пару минут, чтобы обнаружить, что нагар отходит прямо на ваших глазах. Попробуйте сами.Луковицу лучше хранить с солью.Часто в рецепте упоминается половина луковицы. Да и сами хозяйки порой боятся переборщить с этим овощем, минимизируя его количество. Но что же делать с оставшейся половиной? Если просто отправить ее в холодильник, то на следующий день можно столкнуться с заветренным овощем. А если хранить в темном шкафу, то лук просто засохнет.К счастью, мы точно знаем, что нужно делать. Возьмите блюдце и насыпьте на него соль. Сверху разместите половину луковицы, срезом вниз. Таким образом, лук останется свежим и сочным намного дольше. Пару дней в запасе у вас точно будет.Лук придасть блиск столовым приборам.Металлические приборы – настоящая боль для всех хозяек. Хочется, чтобы они сияли чистотой. Но на деле часто они приобретают мутный оттенок. Кто-то связывает это с жесткостью воды, другие уверены, что помочь смогут только дорогостоящие средства для чистки.Мы же знаем, что с этой проблемой прекрасно справится самая обычная луковица. Именно ее следует разрезать, а после натереть металлические приборы. Луковый сок не только быстро очистит металл, но и придаст ему желанный блеск.Лук быстро продезинфицирует ножи.Часто на природе не хочется тратить воду на мытье ножей и шампуров. Кто-то оставляет их грязными. Другие – с сожалением тратят запасы воды. А ведь решить проблему можно куда проще.Просто вооружитесь луковицей, и вам не нужно будет тратить воду. Достаточно пройтись ею по грязным ножам, чтобы с удивлением обнаружить, что они довольно быстро становятся чистыми. Кроме того, луковый сок отлично дезинфицирует любую поверхность. Так что в чистоте вы можете не сомневаться.Лук отлично отмоет ржавчину.Ржавчина пугает многих хозяек. Мы подсознательно считаем, что от нее невозможно избавиться. Мысленно подсчитываем стоимость специальных средств. Или просто оставляем все как есть. А ведь отличное средство от ржавчины наверняка прямо сейчас есть на вашей кухне.