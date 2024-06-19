Пришельцы среди нас: научная теория внеземной жизни

Несмотря на все развитие современных технологий, большая часть нашей Вселенной до сих пор остается загадкой. И ведущий астрофизик Колумбийского университета Калеб Шариф предполагает, что мы просто не понимаем истинную природу физических законов космоса. По теории эксперта (звучит она довольно безумно) наша Вселенная может быть ничем иным, как единым интеллектом инопланетной цивилизации.

Призрачные создатели

Атомы пришельцев

Техноцивилизация

Deus ex machina

Темная материя