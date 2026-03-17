Как правильно мыть москитную сетку

«На днях, затеяли с Димой генеральную уборку. Поначалу всё было хорошо, но как дело дошло до москитных сеток — тут уж мы застопорились. Наверное, так бы и остались сетки обрастать грязью дальше, если бы не моя любимая сестричка.



Она — просто какой-то кладезь различных бытовых лайфхаков, я только диву даюсь, как ей удается всё это изобрести, найти и узнать», — рассказывает Даша.

Для всех, кому не так повезло с родственниками, как нашей Даше, мы составили подробную инструкцию как помыть москитную сетку без лишней мороки.Одним из ключевых моментов в уборке является выбор подходящих моющих средств. Оказывается, что лучшее средство для мытья москитных сеток — это средство для мытья посуды. Огромный плюс, что не нужно тратить деньги на специальные средства, которые, не смотря на свое прямое предназначение, намного уступают ему в эффективности.Чистка сеткиЧтобы приготовить раствор для мытья сетки, разведи 2 ст. л. средства для мытья посуды в 1 л теплой воды и размешай до образования пены.Перед тем, как приступить к мытью, сетку необходимо снять с окна. Делается это довольно просто: приподними ее вверх, чтобы рама вышла из пазухи и потяни на себя.Далее поставь сетку в ванную или душевую кабину, немного наклонив и постели полотенце на дно, чтобы она не скользила. Зафиксировав положение сетки, нанеси на нее щеткой подготовленный раствор и оставь на 15 минут, чтобы застаревшая грязь отошла.После, не нажимая на щетку, тщательно протри всю поверхность и смой раствор водой под небольшим напором, чтобы не повредить сетку.Прежде, чем возвращать москитную сетку на свое законное место, дай ей полностью высохнуть, иначе к ней моментально налипнет новая порция грязи.Довольно распространенной ошибкой большинства является то, что они вспоминают о необходимости почистить москитную сетку раз в полгода. Делать это нужно каждый месяц, ведь на маленьких отверстиях образовываются пробки из пыли, которые мешают свежему воздуху поступать в помещение.Чтобы специальное покрытие сетки не повредилось и она прослужила тебе еще 10 лет, грамотно подходи к ее чистке. Оставь в стороне агрессивные моющие средства и пищевой уксус. Если уж очень хочется заменить бытовую химию на подручные средства, то воспользуйся нашатырным спиртом.Также откажись от использования губок и тряпок для мытья, чтобы мелкие ворсинки не забивали ячейки. А при проведении генеральной уборки задействуй 12 супертрюков, после которых всё в доме засияет!