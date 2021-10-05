Опыт бывалого слесаря: как обрезать болт, если в доме нет болгарки

Когда имеешь дело с болтами и гайками, может сложиться такая ситуация, что слишком длинный болт не мешало бы обрезать. Вот только сделать это, мягко говоря, проблематично, особенно, если под рукой нет такого инструмента, как болгарка. Впрочем, есть один проверенный метод опытных слесарей, который стоит запомнить каждому хозяину.
Отмечаем нужное место спила. /Фото: remboo.ru.
На самом деле обрезать болт без болгарки можно достаточно просто и быстро. Все, что для этого понадобится – это несколько гаек, ножовка по металлу, шуруповерт, маркер и прямые руки. Кстати, этот же способ можно использовать для укорачивания шпилек. Суть в том, что если просто взять ножовку и попытаться отрезать ей кусок болта, то это неизбежно приведет к повреждению резьбы и (скорее всего) сделает метиз непригодным для дальнейшего использования.
Накручиваем гайки для фиксации. /Фото: remboo.ru.
Описываемый способ в свою очередь гарантирует полную защиту от подобных «происшествий». Итак, берем наш болт и маркером отмечаем на нем линию обреза прямо на резьбе. После этого накручиваем две гайки для линии обреза. Первая будет ограничителем, а вторая необходима для того, чтобы законтрить первую от движения. Кроме того, после процедуры укорачивания свинчивание гаек позволит восстановить первый замятый виток резьбы.
Совет: при желании или острой необходимости можно прикрутить еще одну гайку по резьбе ниже с небольшим зазором для того, чтобы полотно ножовки «не плясало».
Вооружаемся полотном. /Фото: remboo.ru.
Подготовленную заготовку вставляем и фиксируем в патроне шуруповерта, после чего к месту отпила прикладывается ножовка по металлу. Все, можно включать шуроповерт. Совсем скоро полотно отрежет ненужный кусок болта. Благодаря описанной технологии спил гарантированно получится ровным.
Вот, что получится. /Фото: remboo.ru.
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