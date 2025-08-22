8 необычных школ мира, учеба в которых запомнится на всю жизнь

1. Школа-дворец «Обыкновенное чудо» в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл, Россия)

Школа-дворец «Обыкновенное чудо» в Йошкар-Оле стала тем местом, куда дети с удовольствием идут на занятия и не только школьные. (Республика Марий Эл, Россия). | Фото: worldartdalia.blogspot.com.

Удивительные башни, башенки, «кокошники», арки и колонны украшают не дворец, а общеобразовательную школу («Обыкновенное чудо», Йошкар-Ола).

2. Неоготическая школа-крепость при монастыре Святой Терезы в Барселоне (Испания)

Неоготическая школа-крепость Святой Терезы была построена под руководством самого Антонио Гауди, который изменил готовый проект до неузнаваемости (Барселона, Испания).

Интерьер Колледжа Святой Терезы под стать неготическому виду самого здания (Барселона, Испания).

3. Плавучие школы «Компонг Луонг» и «Макоко» в Камбоджа и Нигерии

Плавучая школа «Компонг Луонг» предназначена для детей-сирот, которые в ней и живут (о. Тонлесап, Камбоджа).

Специалисты копании NLE Architects построили самодостаточную школу, в которой внедрены инновационные технологии (школа «Макоко», Нигерия).

Климатические условия прибрежных районов диктуют свои правила в выборе стратегии строительства и дизайна (школа «Макоко», Нигерия). | Фото: publicdelivery.org.

4. Народный колорит средней школы в Кудугу (Буркина-Фасо, Западная Африка)

Колоритную среднюю школу на окраине Кудугу спроектировал буркинабский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Диебедо Фрэнсис Керре (Буркина-Фасо, Западная Африка). | Фото: worldarchitecture.org.

Благодаря грамотной планировке и использованию традиционных методов строительства в школе всегда комфортный микроклимат (Кудугу, Буркина-Фасо).

5. Пещерная школа в деревне Чжундун (провинция Гуйчжоу, Китай)

В пещерной школе деревни Чжундун многие годы обучались местные (Китай).

В пещерной школе даже двор со спортивной площадкой находятся под каменным сводом (Чжундун, Китай).

6. Учебный комплекс Glasir Tórshavns Gymnasium в Торсхавне (Фарерские острова, Дания)

Учебный комплекс Glasir в Торсхавне объединил в одном здании сразу три учебных заведения (Фарерские острова, Дания).

Атриум стал объединяющим звеном и местом досуга для всех групп учащихся и студентов учебного комплекса Glasir (Торсхавн, Фарерские острова).

7. Начальная школа с детским садом Marecollege в Лейдене (Нидерланды)

Marecollege – это Вальдорфская школа в Нидерландах, которая может похвастаться интересными дизайнерскими внедрениями (Лейден).

При отделке фасада и внутренних помещений начальной школы с детским садом использовались лишь натуральные материалы, которые поспособствовали созданию здоровой и теплой атмосферы (Marecollege, Нидерланды).

8. Структура The Roc, объединившая две школы в Туркуэн (Франция)

Форма столовой в виде огромного валуна стала воплощением Большого каньона из «Путешествия к центру земли» Жюля Верна (Туркуэн, Франция).

Вид со школьных дворов, которые решили объединить общей столовой под названием The Roc (Туркуэн, Франция). | Фото: thefacedesign.hu.