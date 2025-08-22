8 необычных школ мира, учеба в которых запомнится на всю жизнь

Вспоминая школьные годы, у большинства из нас возникают образы своих одноклассников, любимых учителей, ну и шалости, которые творили (не со зла, конечно же). И точно мало найдется людей, которые вспомнят архитектурные особенности учебного заведения, ведь чаще всего, это большое здание с традиционной планировкой классов, коридоров и лестниц.
1. Школа-дворец «Обыкновенное чудо» в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл, Россия)
Школа-дворец «Обыкновенное чудо» в Йошкар-Оле стала тем местом, куда дети с удовольствием идут на занятия и не только школьные. (Республика Марий Эл, Россия). | Фото: worldartdalia.blogspot.com.
В столице республики Марий Эл есть поистине сказочная школа, здание которой больше напоминает дворец феи, нежели казенное учреждение. Удивительный шедевр архитектуры под названием «Обыкновенное чудо» является СОШ № 5 и учатся в ней обычные детишки, только вот работают там особо творческие педагоги, сумевшие организовать учебу так, чтобы растить всесторонне развитых учеников, которым очень нравиться ходить в школу.
Удивительные башни, башенки, «кокошники», арки и колонны украшают не дворец, а общеобразовательную школу («Обыкновенное чудо», Йошкар-Ола).
Примечательно: Строительство новой школы в 1998 г. инициировал успешный российский бизнесмен Сергей Мамаев, который постарался воплотить мечту свей супруги в жизнь – работать в школе, куда бы дети ходили с удовольствием.
2. Неоготическая школа-крепость при монастыре Святой Терезы в Барселоне (Испания)
Неоготическая школа-крепость Святой Терезы была построена под руководством самого Антонио Гауди, который изменил готовый проект до неузнаваемости (Барселона, Испания).
Интерьер Колледжа Святой Терезы под стать неготическому виду самого здания (Барселона, Испания).
Одной из главных достопримечательностей столицы Каталонии – Барселоны является здание школы при монастыре Святой Терезы (подготовительное обучение монахинь). Специальное учебное было, впоследствии, получившее название Колледжа Святой Терезы, было возведено в 1888 — 1894 гг. под руководством гениального архитектора всех времен и народов – Антонио Гауди, который хоть и не являлся автором проекта, но во время строительства умудрился так его изменить, что обычное, казалось бы, здание превратилось в шедевр архитектуры. Благодаря его стараниям школа имеет вид неприступной крепости, поражающей своими неготическими элементами, строгостью линий, параболическими арками и стрельчатыми окнами, кирпичной отделкой и церковной символикой, которую Гауди впервые применил в своей работе.
3. Плавучие школы «Компонг Луонг» и «Макоко» в Камбоджа и Нигерии
Плавучая школа «Компонг Луонг» предназначена для детей-сирот, которые в ней и живут (о. Тонлесап, Камбоджа).
Некоторые регионы земного шара настолько зависят от природного окружения, что их жителям приходится в буквально смысле слова жить на плаву. Такой образ жизни требует и соответствующей инфраструктуры, что предопределило строительство не только жилых домов, но и различных учреждений, в том числе, и школ. В Камбоджа, например, неподалеку от легендарного буддийского храма Ангкор Ват имеется сеть плавучих деревень Компонг Луонг, разбросанных по озеру Тонлесап. В одном из небольших населенных пунктов на пожертвования туристов и местных жителей была построена плавучая школа, в которой обучаются и живут дети-сироты со всей округи. Несмотря на нехитрое строение (его никак не назовешь шедевром архитектуры), школа дает путевку в жизнь ребятам, для которых в силу обстоятельств и бедственного положения всей страны были бы закрыты двери в будущее.
Специалисты копании NLE Architects построили самодостаточную школу, в которой внедрены инновационные технологии (школа «Макоко», Нигерия).
Непредсказуемые климатические изменения, которые вызывают неконтролируемое наводнение и захват прибрежных районов Лагосской лагуны (Нигерия), стали толчком для разработки интересных дизайнерских проектов, позволяющих сохранить строения с помощью внедрения свайной технологии или создания плавучих объектов. В прибрежном поселке Макоко, являющемся трущобным районом Лагоса, компания NLE Architects при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и Фонда Генриха Белля из Германии построила оригинальную плавучую трехуровневую школу А-образной формы.
Климатические условия прибрежных районов диктуют свои правила в выборе стратегии строительства и дизайна (школа «Макоко», Нигерия). | Фото: publicdelivery.org.
Нижний уровень всецело превращен в зеленую зону и игровую площадку, где во время перемен детвора может вволю порезвиться, а вот второй уровень отдан под организацию классных комнат. На третьем этаже предусмотрен большая аудитория под открытым небом, где зачастую проходят массовые мероприятия. Стоить отметить, что специалисты NLE Architects построили самодостаточный объект, используя натуральные стройматериалы и внедрив энергоэффективные системы, включая: солнечные панели, системы сбора и очистки воды, естественную вентиляцию и аэрацию.
4. Народный колорит средней школы в Кудугу (Буркина-Фасо, Западная Африка)
Колоритную среднюю школу на окраине Кудугу спроектировал буркинабский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Диебедо Фрэнсис Керре (Буркина-Фасо, Западная Африка). | Фото: worldarchitecture.org.
Благодаря грамотной планировке и использованию традиционных методов строительства в школе всегда комфортный микроклимат (Кудугу, Буркина-Фасо).
Используя глину и палки Диебедо Фрэнсис Керре – буркинабский архитектор, лауреат престижной Притцкеровской премии в области архитектуры смог построить школу, которая полностью соответствует народным традициям западноафриканской страны Буркина-Фасо. Несмотря на то, что строение выглядит почти прозрачным, в нем естественным образом поддерживается комфортная температура, что позволяет значительно экономить на электроэнергии. Эстетически привлекательный архитектурный объект состоит из девяти соединенных между собой модулей, расположенных в форме буквы С, в которых обустроены как учебные классы, так и административные кабинеты, и даже стоматологическая клиника, где могут бесплатно полечить зубы преподаватели и сами ученики.
5. Пещерная школа в деревне Чжундун (провинция Гуйчжоу, Китай)
В пещерной школе деревни Чжундун многие годы обучались местные (Китай).
В пещерной школе даже двор со спортивной площадкой находятся под каменным сводом (Чжундун, Китай).
Школу в пещере в наши дни встретить можно нечасто, точнее сказать, такая экзотика встречалась до 2011 г. лишь в деревне Чжундун, расположенной в китайской провинции Гуйчжоу. Учитывая низкий уровень развития региона неудивительно, что жители деревни столь неожиданно решили вопрос с помещением для школы. В 1984 году учебное заведение для местной детворы открылось в ...природной пещере, которую немного облагородили местные умельцы, соорудив несколько деревянных конструкций, разделяющих учебные классы. Также оборудовали школьный двор примитивными спортивными снарядами и площадкой для баскетбола. Тепла и комфортных условий в пещеры добиться не получилось, а вот организовывать уроки пения и музыкальные представления удавалось всегда в лучшем виде, ведь акустика в пещере была отменной. Кстати сказать, не только школа находилась в пещере, жилища деревенских жителей находились там же, под мощным каменным сводом.
6. Учебный комплекс Glasir Tórshavns Gymnasium в Торсхавне (Фарерские острова, Дания)
Учебный комплекс Glasir в Торсхавне объединил в одном здании сразу три учебных заведения (Фарерские острова, Дания).
Известная датская архитектурная студия BIG разработала интересный проект здания, под одной крышей которого собрано сразу три учебных заведения Glasir Tórshavns Gymnasium: гимназия Фарерских островов, Технический колледж и Бизнес-школа. Архитектурный объект, который сами разработчики назвали «Вихрь», напоминает огромное кольцо с расходящимися в разные стороны лепестками прямоугольной формы. Благодаря стеклянным стенам, заключенным в алюминиевые рамы, масштабный объект гармонично вписался в живописный ландшафт Фарерских островов и позволили обеспечить все внутренние пространства 5-этажного здания естественным освещением.
Атриум стал объединяющим звеном и местом досуга для всех групп учащихся и студентов учебного комплекса Glasir (Торсхавн, Фарерские острова).
По сведения редакции Novate.ru, каждому учебному заведению отведен свой уровень, а вот два оставшиеся, являются общими зонами пользования, что обеспечивает максимальное взаимодействие 1750 студентов и преподавателей. Эффектную объединяющую функцию архитектурного объекта выполняет стеклянный атриум, пронизывающий все 5 уровней учебного комплекса, который позволяет наполнить дневным светом помещения, расположенные в глубине круглого здания. Проектом также предусмотрена и эксплуатируемая крыша, где оформлены зоны отдыха и смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на живописный ландшафт и морское побережье.
7. Начальная школа с детским садом Marecollege в Лейдене (Нидерланды)
Marecollege – это Вальдорфская школа в Нидерландах, которая может похвастаться интересными дизайнерскими внедрениями (Лейден).
При отделке фасада и внутренних помещений начальной школы с детским садом использовались лишь натуральные материалы, которые поспособствовали созданию здоровой и теплой атмосферы (Marecollege, Нидерланды).
Заброшенное школьное здание 1960-х годов постройки в Лейдене (Нидерланды) специалисты архитектурного бюро 24H Architecture превратили в эстетически привлекательный современный объект, где малышам старших групп детского сада и учащимся начальных классов было бы не только комфортно, но и интересно. При создании учебного заведения Marecollege авторы проекты использовали интересные дизайнерские формы и элементы расширения пространства, а также натуральные материалы, которые поспособствовали созданию здоровой, теплой и стимулирующей среды обучения, что совсем немаловажно для детей младшего возраста. Стоит отметить, что развитию творческого потенциала детишек Вальдорфской школы уделено особое внимание, поэтому наряду с учебными классами предусмотрены: танцевальные залы, мастерские для обучения органической кулинарии, рисованию, работе с текстилем и другими материалами для рукоделия.
8. Структура The Roc, объединившая две школы в Туркуэн (Франция)
Форма столовой в виде огромного валуна стала воплощением Большого каньона из «Путешествия к центру земли» Жюля Верна (Туркуэн, Франция).
Вид со школьных дворов, которые решили объединить общей столовой под названием The Roc (Туркуэн, Франция). | Фото: thefacedesign.hu.
Чтобы объединить две школы во французском городе Туркуэн, архитекторы студии D’Houndt+Bajart решили построить общую столовую, формы которой напоминают гигантский валун, зависший в воздухе. Знаковое строение под названием The Roc, которое, как и было заказано муниципалитетом, поистине стало самым узнаваемым объектом, ведь мало где можно увидеть такое оригинальное воплощение Большого каньона из «Путешествия к центру земли» Жюля Верна. Результат творчества дизайнеров, вручную отделывавших фасад, создавая из бетона вид природной скалы с трещинами, неровностями и следами эрозии, особенно порадовал детей, которые теперь могут перекусить в «доисторической» обстановке, ведь и внутри столовой можно увидеть каменные глыбы.
