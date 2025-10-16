Фильмы, вдохновляющие на путешествие

Как бы ни были фильмы о путешествиях разнообразны по своему жанру, сюжету, содержанию и месту действия, их объединяет одно — после просмотра по-настоящему хорошего роуд-муви возникает непреодолимое желание сказать «пока» родным и, упаковав чемоданы и прихватив надежного приятеля, отправиться покорять планету.

Чтобы и вас вдохновить на подобный шаг , мы отобрали десять мотивирующих на путешествие фильмов, которые не только привьют вкус к путешествиям, но и изменят мировоззрение и дадут массу новой информации для ума. Обещаем, вы не пожалеете времени, потраченного на их просмотр, а некоторые даже захотите еще раз пересмотреть. Хотя, конечно, ни один фильм не сравнится с собственным опытом и переживаниями. 1. И твою маму тоже (Y tu mamá también) Пара мексиканских подростков, только закончивших школу и жаждущих приключений, встречает на семейном торжестве испанку Луизу. Наврав ей с три короба про свои странствия, они приглашают ее с собой в путешествие на выдуманный ими же пляж. Фильм прекрасно раскрывает быт Мексики — от городских реалий до традиций жителей глубинки. 2. Че Гевара: Дневники мотоциклиста (Diariosdemotocicleta) Фильм повествует о путешествиях двух закадычных друзей: Альберто Гранадоса и Эрнесто Че Гевары. В начале своего пути молодой Че даже не задумывался о политической ситуации в своей стране . Но увидев то, как живется простым латиноамериканцам, он понимает — нужно что-то менять и мужественно берется за дело. 3. В диких условиях (Into the Wild) Один из лучших фильмов про путешествие.Популярный студент в своем колледже, Кристофер Маккэндлесс посылает ко всем чертям все перипетии социальных отношений и, распродав свое имущество, отправляется на Аляску, дабы провести остаток дней на природе. Ну кто из нас время от времени не мечтал о том же? 4. Боги, наверное, сошли с ума (The Gods Must Be Crazy) Забавная комедия мало кому известного режиссера Джейми Юйса. Когда около стоянки африканских бушменов падает с небес бутылка «Кока-колы», молодому охотнику приходится покинуть свою привычную среду обитания и встретиться лицом к лицу с цивилизацией. Посмотрев этот фильм, понимаешь, что за каменными джунглями наших городов раскинулся совершенно иной мир. 5. Семь лет в Тибете (Seven Years in Tibet) Генрих Харрер, человек, у которого было все — популярность, успех и любящая жена, бросает все это, чтобы покорить самый неприступный пик в Гималаях. Его путешествие несколько растянулось (на целых семь лет), и за время своих странствий набравшийся мудрости в разговорах с самим далай-ламой Генрих переосмысливает свое эгоистичное поведение и встает на путь просветления. 6. Кровавый алмаз (Blood Diamond ) «Кровавый алмаз» показывает не слишком лицеприятную часть африканской истории, но ту, которая обязательно должна быть показана. Несмотря на (а может, и благодаря) неприкрытую жестокость действа, оторваться от экрана невозможно. А после просмотра чувствуешь себя обязанным больше узнать о культуре, традициях и быте тех мест, что показаны в фильме. 7. Поезд на Дарджилинг (The Darjeeling Limited) Три не особо отличающихся умом и сообразительностью братца, давно разругавшиеся друг с другом, оказываются в одном поезде, едущем через Индию. Следуя в родные края, чтобы отдать память усопшему отцу, братья пытаются восстановить утраченные семейные узы и обрести смысл жизни. 8. Вики Кристина Барселона (Vicky Cristina Barcelona) История необычного любовного треугольника и путеводитель по Барселоне в одном фильме. Великолепный сценарий и режиссура Вуди Аллена делают все возможное, чтобы после просмотра вы захотели побродить по этому городу и закрутить роман с горячей испанской девушкой. 9. Бондиана Любой фильм про известного суперагента Джеймса Бонда способен пробудить страсть к путешествиям. Куба, Барселона, Стамбул — список мест , где смог побывать агент 007, покрывает практически весь земной шар. 10. Под кайфом и в смятении (Dazed and Confused) Казалось бы, обычный роуд-муви про безбашенных американских тинейджеров из 70-х становится по здравому размышлению чем-то большим. После просмотра появляется дикое желание достать из шкафа потрепанные джинсы клеш и, сев в старую развалюху, отправиться посмотреть на американский Юг своими глазами . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: