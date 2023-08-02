25 катастрофических сценариев, которые возможны, если Земля вдруг остановится

Если вдруг Земля остановится...
О том, что Земля постоянно вращается вокруг собственной оси из-за чего и происходит смена дня и ночи, сегодня знают, пожалуй, даже младшие школьники. А вот о том, что произойдёт, если наша планета прекратит вращение, рассказали учёные-физики. В нашем обзоре самые невероятно-катастрофические сценарии развития событий
1. Люди почувствуют себя как на американских горках
Люди почувствуют себя как на американских горках.
Скорость вращения Земли составляет примерно 1 674 км / ч (к примеру, скорость Boeing 777 составляет 950 км/ч). Если бы Земля внезапно остановилась, люди бы продолжили двигаться по инерции.
2. Люди не смогут улететь в космос
Люди не смогут улететь в космос.
В некоторых научно-фантастических фильмах утверждается, что если бы Земля остановилась, то люди бы улетели в космос, подвергаясь сели инерции. Но поскольку скорость движения Земли в космосе составляет 40 000 км/ч, силы инерции не хватило бы на то, чтобы "улететь" с планеты.
3. Глобальный ураган разрушит большинство городов
Глобальный ураган разрушит большинство городов.
Учитывая, что атмосфера Земли движется вместе с ней с идентичной скоростью (1 674 км/ч), резкая остановка привела бы к образованию разрушительного урагана почти над всей планетой.
4. По Земле пройдет цунами
По Земле пройдет огромный цунами.
Первый закон Ньютона гласит, что движущийся объект будет продолжать двигаться и дальше, если на него не будет воздействовать внешняя сила. Поскольку все океаны на Земле находятся в постоянном движении, при остановке сила инерции приведет тому, что в океанах поднимутся цунами, которые сметут все на 27 км от побережья менее, чем за минуту.
5. Начнутся землетрясения
Начнутся землетрясения.
Различные силы природы так прекрасно сбалансированы, что остановка вращения планеты нарушит это хрупкое равновесие. Повсеместно начнутся землетрясения.
6. Возникнут многочисленные пожары
Возникнут многочисленные пожары.
Быстрое изменение скорости ветра и поднявшиеся ураганы, упомянутые в пункте 23, приведут к тому, что везде начнутся спонтанные пожары.
7. GPS прекратит работать
GPS прекратит работать.
Системы глобального позиционирования (GPS) используют спутники, орбиты которых тщательно рассчитаны. Если наша планета перестанет вращаться, все расчеты собьются. А ведь GPS используют во всех самолетах.
8. Ночное небо станет более статичным
Ночное небо станет более статичным.
Если Земля остановится, большинство звезд "застынут" на своих местах. При этом видимое движение других планет не изменится.
9. Луна в конечном итоге врежется в Землю
Луна в конечном итоге врежется в Землю.
Луна в настоящее время (медленно) отдаляется от Земли. Если Земля остановится, Луна начнет медленно приближаться к планете, а в итоге врежется в нее через миллионы лет .
10. День и ночь будут длиться по полгода
День и ночь будут длиться по полгода.
Если наша планета остановит свое вращение, солнце будет освещать каждую половину Земли по полгода. При этом другая половина планеты будет полгода погружена в кромешную тьму, что приведет к гибели растений.
11. Полюса останутся почти невредимыми
Полюса останутся почти невредимыми.
Поскольку скорость вращения Земли заметна более всего на экваторе, если Земля остановится, полярные медведи и пингвины на плюсах почти не заметят изменений.
12. Солнечный свет не пробьется к поверхности Земли
Солнечный свет не пробьется к поверхности Земли.
Пыль и мусор, которые поднимутся в атмосферу при остановке Земли, скорее всего, затмят солнечный свет. Также не нужно забывать про извержения вулканов, которые могут начаться после того, как будет нарушен баланс сил природы.
13. Солнце будет двигаться по небосклону по-иному
Солнце будет двигаться по небосклону по-иному.
Если Земля не будет вращаться вокруг своей оси, солнце будет восходить на западе и садиться на востоке.
14. Земля станет сферой
Земля станет сферой.
Из-за своего вращения Земля имеет форму геоида — она более выпукла на экваторе и приплюснута на полюсах. Если Земля прекратит вращение, она станет круглой, а внезапные перепады высот вплоть до 8 км приведут к затоплению многих низменных регионов.
15. Океаны будут перераспределены
Океаны будут перераспределены.
Когда гравитация станет сильнее на полюсах, океаны сосредоточатся вокруг Северного и Южного полюсов, а в районе экватора образуется единый суперконтинент.
16. Ветра полностью изменятся
Ветра полностью изменятся.
Современные ветры двигаются параллельно экватору, но при остановке вращения планеты они начнут двигаться от экватора к полюсам. Это приведет к глобальному изменению климата.
17. Поверхность океанов станет водяной пылью
Поверхность океанов станет водяной пылью.
Ураганные ветры будут распылять поверхностный слой любого водоема, включая океаны, создавая брызги и водяную взвесь надо водой, а также вызывать волны, которые будут опрокидывать любые суда.
18. Морская жизнь умрет
Морская жизнь умрет.
Перемещение океанов к полюсам, а также их вспенивание у поверхности приведут к тому, что любые кислорододышащие существа не выживут.
19. Глобальная температура начнет падать
Глобальная температура начнет падать.
Земля будет погружена в холод.
20. Радиационные пояса Земли исчезнут
Радиационные пояса Земли исчезнут.
Поскольку предполагается, что ядро Земли также одновременно остановит свое вращение, магнитное поле планеты перестанет существовать. Без этого магнитного поля, Землю зальет космическим излучением, которое убьет все живое.
21. Северное сияние исчезнет
Северное сияние исчезнет.
Перестанет существовать такое явление как северное сияние.
22. Времена года перестанут существовать
Времена года перестанут существовать.
Исчезнет годовой цикл.
23. Визуально размер Солнца будет одинаковым
Визуально размер Солнца будет одинаковым.
Если Земля перестала бы вращаться, то увидеть, как Солнце визуально увеличивается или уменьшается, можно будет только на разных широтах.
24. Все живое в итоге умрет
Все живое в итоге умрет.
Жизнь на земле перестанет существовать.
25. Как выжить?
Как выжить?
Если бы вращение Земли остановилось, единственный (но небольшой) шанс выжить был бы у тех людей, которые спрятались под землей. Это защитило бы от ураганов и цунами, а также вредного излучения. Но люди никогда больше не смогли бы выйти наружу.
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