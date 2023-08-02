25 катастрофических сценариев, которые возможны, если Земля вдруг остановится

Если вдруг Земля остановится...

1. Люди почувствуют себя как на американских горках

Люди почувствуют себя как на американских горках.

2. Люди не смогут улететь в космос

Люди не смогут улететь в космос.

3. Глобальный ураган разрушит большинство городов

Глобальный ураган разрушит большинство городов.

4. По Земле пройдет цунами

По Земле пройдет огромный цунами.

5. Начнутся землетрясения

Начнутся землетрясения.

6. Возникнут многочисленные пожары

Возникнут многочисленные пожары.

7. GPS прекратит работать

GPS прекратит работать.

8. Ночное небо станет более статичным

Ночное небо станет более статичным.

9. Луна в конечном итоге врежется в Землю

Луна в конечном итоге врежется в Землю.

10. День и ночь будут длиться по полгода

День и ночь будут длиться по полгода.

11. Полюса останутся почти невредимыми

Полюса останутся почти невредимыми.

12. Солнечный свет не пробьется к поверхности Земли

Солнечный свет не пробьется к поверхности Земли.

13. Солнце будет двигаться по небосклону по-иному

Солнце будет двигаться по небосклону по-иному.

14. Земля станет сферой

Земля станет сферой.

15. Океаны будут перераспределены

Океаны будут перераспределены.

16. Ветра полностью изменятся

Ветра полностью изменятся.

17. Поверхность океанов станет водяной пылью

Поверхность океанов станет водяной пылью.

18. Морская жизнь умрет

Морская жизнь умрет.

19. Глобальная температура начнет падать

Глобальная температура начнет падать.

20. Радиационные пояса Земли исчезнут

Радиационные пояса Земли исчезнут.

21. Северное сияние исчезнет

Северное сияние исчезнет.

22. Времена года перестанут существовать

Времена года перестанут существовать.

23. Визуально размер Солнца будет одинаковым

Визуально размер Солнца будет одинаковым.

24. Все живое в итоге умрет

Все живое в итоге умрет.

25. Как выжить?

Как выжить?