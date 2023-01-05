Как привить розу глазками

Существует несколько способов прививки роз, однако, одним из самых простых и эффективных способов является прививка щитком с глазком, который срезается с черенка.

Прививая розу таким образом, важно работать быстро и аккуратно, и тогда результат не заставит себя ждать.

Используя острый канцелярский нож, срежьте на стволе, на который будет осуществляться прививка, небольшой кусочек коры. По форме разрез должен напоминать букву Т, а его размер должен быть примерно 3 см.







Для прививки подготовьте 3-х сантиметровый щиток (лоскут коры) с глазком. Очень важно, чтобы место среза и щиток имели одинаковые размеры.







Соедините щиток с глазком с местом среза на побеге.







Плотно обмотайте щиток отрезком пищевой пленки. Нельзя допустить, чтобы в него попадала влага или грязь.







На один побег можно привить несколько роз. Уже через месяц место привики хорошо приживется, и пленку можно будет аккуратно снять.







При благоприятных условиях почки начнут прорастать примерно через 7-10 дней после снятия пленки.







Продолжайте ухаживать за привитым кустиком обычным образом, и в скором времени он порадует обильным и очень красивым цветением.





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