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Как привить розу глазками

Существует несколько способов прививки роз, однако, одним из самых простых и эффективных способов является прививка щитком с глазком, который срезается с черенка.
Прививая розу таким образом, важно работать быстро и аккуратно, и тогда результат не заставит себя ждать.
Используя острый канцелярский нож, срежьте на стволе, на который будет осуществляться прививка, небольшой кусочек коры. По форме разрез должен напоминать букву Т, а его размер должен быть примерно 3 см.

Как привить розу глазками

Для прививки подготовьте 3-х сантиметровый щиток (лоскут коры) с глазком. Очень важно, чтобы место среза и щиток имели одинаковые размеры.

Как привить розу глазками

Соедините щиток с глазком с местом среза на побеге.

Как привить розу глазками

Плотно обмотайте щиток отрезком пищевой пленки. Нельзя допустить, чтобы в него попадала влага или грязь.

Как привить розу глазками

На один побег можно привить несколько роз. Уже через месяц место привики хорошо приживется, и пленку можно будет аккуратно снять.

Как привить розу глазками

При благоприятных условиях почки начнут прорастать примерно через 7-10 дней после снятия пленки.

Как привить розу глазками

Продолжайте ухаживать за привитым кустиком обычным образом, и в скором времени он порадует обильным и очень красивым цветением.

Как привить розу глазками
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Розапрививка

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