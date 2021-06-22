Экс-супруга Сильвестра Сталлоне родила в 54 года, и мнения людей по этому поводу разделились

Бригитта Нильсен со своим вторым мужем - Сильвестром Сталлоне.

Бригитта Нильсен в фильме Beverly Hills Cop II (1987).

Сталлоне и Нильсен с президентом США, Рональдом Рейганом, и его супругой в 1985 году.

Бригитта Нильсен и Сильвестр Сталлоне.

Бригитта со своими сыновьями.

Бригитта Нильсен со своим пятым мужем - Маттиа Десси.

Эта беременность была желанной и запланированной.

Бригитта призналась, что пыталась забеременеть последние 10 лет.

Актриса уверяет, что сейчас растить ребенка ей намного проще, чем раньше.

Бригитта родила свою дочь в 54 года.

Бригитта Нильсен со своими сыновьями.

Бригитта Нильсен.

Бригитта со своей дочерью.

Актриса называет свою дочь настоящим чудом.

Девочку назвали Фридой.

Мнения людей по поводу поздней беременности актрисы разделились.

Бригитта Нильсен.

Бригитта Нильсен считает, что ее решение родить в 54 года было правильным.