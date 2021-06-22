Экс-супруга Сильвестра Сталлоне родила в 54 года, и мнения людей по этому поводу разделились

Вопрос «стоит ли рожать женщине после 40» вызывает немало споров в интернете. А что на счет родов после 50? Датская модель и актриса Бригитта Нильсен, ставшей известной во время своего брака с Сильвестром Сталлоне, недавно родила своего пятого ребенка — на момент родов ей было 54 года.
Бригитта Нильсен со своим вторым мужем - Сильвестром Сталлоне.
Бригитта Нильсен в фильме Beverly Hills Cop II (1987).
За свою жизнь Бригитта Нильсен (дат. Brigitte Nielsen) сделала отличную модельную карьеру благодаря своей эффектной и высокому росту (184 см). Она работала с Джоджио Армани, Джанни Версаче и Джанфранко Ферре, разъезжая по всему миру и участвую в показах мод в самых крупных показах мод. Однако настоящую известность Бригитта получила благодаря своей роли в фильме «Рыжая Соня», где она сыграла с Арнольдом Шверценеггером.
Сталлоне и Нильсен с президентом США, Рональдом Рейганом, и его супругой в 1985 году.
Бригитта Нильсен и Сильвестр Сталлоне.
В 1985 году Бригитта снялась в фильме «Рокки 4» с Сильвестром Сталлоне, после чего пара поженилась. В это время Бригитта была на пике своей карьеры и регулярно появлялась на фотографиях в прессе. Позже ее карьера пошла на спад, и, хотя она снялась в общей сложности в 25 фильмах, почти все они были довольно малозаметными.
Бригитта со своими сыновьями.
Личная жизнь Бригитты также имела взлеты и падения — в первый раз она вышла замуж в 20 лет, и тогда же родила своего первого ребенка. Нынешний ее муж — бармен Маттиа Десси, пятый по счету, и с ним она живет вот уже 14 лет. От предыдущих браков у Бригитты осталось четверо сыновей. И вот, в 54 года она снова родила — и на этот раз родилась девочка.
Бригитта Нильсен со своим пятым мужем - Маттиа Десси.
Бригитта призналась, что эта беременность была не только желанной, но и запланированной: в 40 лет она заморозила свои яйцеклетки, и потом сделала экстракорпоральное оплодотворение. После нескольких неудачных попыток ей все же удалось забеременеть, и летом прошлого года у пары наконец-то появился общий ребенок. Буквально через месяц после родов Бригитте исполнилось 55 лет.
Эта беременность была желанной и запланированной.
О своей беременности Бригитта сообщила в своем аккаунте Инстаграма, чем вызвала шквал комментариев и разделение комментаторов на два непримеримых лагеря. Одни поддерживали женщину в ее решении дать жизнь новому человеку, который гарантировано будет окружен любовью и заботой, вторые называли поступок Бригитты безответсвенным и эгоистичным.
Бригитта призналась, что пыталась забеременеть последние 10 лет.
Актриса уверяет, что сейчас растить ребенка ей намного проще, чем раньше.
«Как она собирается воспитывать своего ребенка, если уже через 10 лет ей будет 65?» «Я поддерживаю ее решение — этот ребенок желанный и у него будет фантастическое детство». «Этот ребенок скоро останется без родителей, она думает только о себе». «Никто не в праве решать за другого человека, становиться ли им родителям или нет. Они взрослые и самостоятельные люди, они знают, что делают».
Бригитта родила свою дочь в 54 года.
Бригитта Нильсен со своими сыновьями.
Сама Бригитта рассказывает, что действительно есть разница между ее опытом беременности раньше и сейчас. «Это было что-то вроде „Ну что, ты правда готова к этому?“ Конечно, жизнь в 55 выглядит совершенно иначе, чем в 25. Когда я родила своего первого сына, мне было 20 лет и я вообще понятия не имела, что я делала», — признается актриса.
Бригитта Нильсен.
Бригитта со своей дочерью.
«Люди мне не верят, но сейчас всё гораздо проще. Клянусь богом. Я собираюсь сделать всё для моей малышки. Я стала зрелым человеком. Я прошла сквозь различные сложности в своей жизни, видела и хорошее, и плохое. Я падала и поднималась. Я стала сильнее. И сейчас во мне больше энергии, чем в молодости. Сейчас я гораздо более рассудительна, я более готова к этому».
Актриса называет свою дочь настоящим чудом.
Девочку назвали Фридой.
Девочку назвали Фридой, и сейчас актриса выложила несколько фотографий со своей дочкой в Инстаграм, где они выглядят счастливыми и радостными. Позже Бригитта призналась журналистам, что рождение Фриды было для нее настоящим чудом. Как оказалось, она пыталась забеременеть последние 10 лет, и врачи говорили ей, что будут продолжать помогать ей до ее 55-летия, а потом «всё, лавочка закроется». И тот факт, что Бригитта смогла забеременеть буквально впритык к рубежному возрасту и родить здоровую счастливую девочку, для нее было самым большим волшебством.
Мнения людей по поводу поздней беременности актрисы разделились.
Бригитта Нильсен.
«Мы пытались сделать это последние 10 лет. Фрида буквально является чудом. И я хочу сказать всем женщинам, никогда не сдавайтесь. Потому что это то, что действительно важно — и для мужчины, и для женщины, и потому что жизнь прекрасна».
Бригитта Нильсен считает, что ее решение родить в 54 года было правильным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии