Как обустроить гараж, чтобы в нем хватало места для велосипедов, лопат и прочего скарба

Преднамеренно или нет, гараж часто становится свалкой. Здесь со временем накапливается всякая всячина, от ржавых канистр до потрепанных шин и коробок со старой обувью. В какой-то момент вы забываете, какие сокровища спрятаны в темных углах гаража.
Массе предметов – полезных и не очень – нужно найти свой «дом», и гараж кажется самым подходящим местом.беспорядка, рассмотрите идеи, позволяющие получить немного больше дополнительной площади и грамотно использовать каждый сантиметр доступного пространства.
Идеальный порядок в гараже/ Фото: gartenhaus-gmbh.de
Рабочие помещения должны быть прежде всего функциональными и достаточно просторными, чтобы обеспечить хозяевам быстрый доступ ко всем вещам. Практичные решения для хранения вещей, от сверхмощных полок до решетчатых перегородок, помогут оптимально использовать пространство. Но с чего начать?
1. Слишком много хлама
«Расхламление» гаражного пространства/ Фото: selbst.de
Избавьтесь от всего, что не нужно. Выделите пару выходных на эту работу, подключите родню или друзей, и дело пойдет намного быстрее.
Начните процесс расхламления: вынесите из гаража все, что поддается перемещению, и проведите базовую очистку территории метлой и шваброй. Не хватает места для вещей или времени на «генеральную уборку» – работайте с сегментами. Выберите один и неспешно расчистите, затем беритесь за следующий.
Вещи разложите на 3 кучи: оставить, выбросить, продать/подарить. Старые игрушки, не подлежащую ремонту технику, заплесневевшие тряпки и бытовую химию с истекшим сроком годности – в утиль.
Оставленное отсортируйте по категориям (спортивный инвентарь, ручные инструменты и т.д.) и поместите их в картонные коробки с понятной маркировкой или, еще лучше, в штабелируемые прозрачные пластиковые контейнеры.
2. Подготовка помещения
Светлые тона добавляют визуального размера/ Фото: blog.tagesanzeiger.ch
Проверьте исправность электропроводки, освещения, окон, если таковые имеются, и дверных механизмов, устраните дефекты конструкции, заделайте трещины в кладке. Воспользуйтесь возможностью и покрасьте стены новым слоем краски: светлые тона делают помещение визуально больше и лучше отражают свет. Выбор цвета может влиять на ваше настроение и восприятие: свежие зеленоватые и светло-серые оттенки для таких помещений идеальны.
3. Организуйте гараж по зонам
Каждой вещи – свое место/ Фото: manomano.de
Как и в любом организационном проекте, избавление от беспорядка прежде всего означает разделение элементов на знакомые категории. Осмотритесь и хорошенько подумайте, как гараж должен выглядеть в идеале, делайте наброски и пометки.
Поскольку в гараже хранится масса разнотипных предметов, надо организовывать их по зонам. Начните с группировки по предназначению. Разложите свои вещи по понятным вам категориям, например:
- автозапчасти;
- автожидкости (масла, антифризы и т.д.);
- автомобильные инструменты;
- хозяйственный инвентарь (совки-веники, тряпки, ведра, лопаты);
- спортивное оборудование (велосипеды, лыжи, гантели);
- кухонные принадлежности (если имеете привычку перекусывать в гараже) и т.д.
Продуманно и красиво/ Фото: homestoriesatoz.com
Думайте о зонах как об отделах в магазине, и станет понятно, где разместить каждый предмет. С этой концепцией вы можете мыслить как маленькими категориями (три-четыре основные зоны), так и настолько большими, насколько вам нужно.
Размещайте громоздкое оборудование там, где оно не будет мешать, часто используемые предметы – рядом с воротами, а сезонные или редко используемые вещи – в отдаленных местах. Помимо прочего, отведите немного пространства полочке для резиновых сапог и походных ботинок (или просто для чистой и грязной обуви), вешалке для курток и стулу/скамейке для переодевания.
4. Держите вещи подальше от пола
Полки на стенах в гараже/ Фото: freshideen.com
Четыре стены вашего гаража – это, по сути, четыре дополнительных «этажа». С правильными полками и крючками вы сможете вчетверо увеличить место для хранения вещей и устранить неряшливые кучи под стенами.
Установите вертикальные системы организации – стеллажи и перфорированные панели (их естественное удобство дополняется широким ассортиментом совместимых крючков, перемещаемых полочек и всевозможных органайзеров). Работайте с основами, а затем расширяйте их по своему усмотрению. Учитывайте вес размещаемых предметов: некоторые панели могут работать лишь с легкими ручными инструментами и недостаточно прочны для подвешивания тяжестей.
Для упаковки сгруппированных мелочей подбирайте штабелируемые контейнеры из прозрачного пластика. Или непрозрачную тару, но с крупными, разборчивыми надписями. Пригодятся и банки разных размеров. Чтобы сэкономить место, прикрутите крышки 1-2 шурупами к нижней стороне полки, наполните банки рассортированными гвоздями/болтами/шайбами и вкрутите обратно.
Другой способ – разрезать поперек пластиковые бутылки, проделать отверстия неподалеку от среза, надеть на крючки (от магазинных до самодельных, из проволоки или скрепок) и разместить сверху вниз на звеньях свисающей цепочки.
Пристенная система хранения инструментов/ Фото: roomble.com
Построить пристенную систему хранения можно вручную. Если не умеете сами, поможет плотник или талантливый друг. Немного дерева сразу создает уют, однако необходимо позаботиться о том, чтобы стены гаража могли «дышать». И помните о пожароопасности – там, где есть опасность возгорания, деревянные изделия (столы, стеллажи и прочее) лучше заменить металлическими.
Почему открытые полки лучше закрытых шкафов? Полки дешевле, к ним проще получить доступ, не нужно дополнительное пространство, чтобы открывать дверцы, и можно издалека видеть, где что лежит. В закрытых шкафах лучше держать только те вещи, которые необходимо спрятать от посторонних или защитить от гаражной пыли и грязи. Для опасных химикатов и других вещей, которые не должны попасть в руки вашим детям, используйте запирающийся шкафчик.
5. Позаботьтесь о безопасности
Хранение вещей в безопасности/ Фото: thespruce.com
Химические вещества – опасность номер один. В гараже часто хранятся пестициды, яды от грызунов, краски и автомобильные жидкости. Нередко они находятся в старых пищевых контейнерах, которые могут протекать и вызывать испарения, ожоги, проблемы с дыханием и пожары. Всегда держите такие вещества герметичными, в оригинальной упаковке на высокой полке или в запираемом шкафу.
Проявите особую осторожность с газовыми баллонами. Пропан легко воспламеняется, и когда баллон протекает, газ не видно, но он может парить над полом гаража. Одна искра статического электричества или щелчок переключателя света может вызвать взрыв. Огнетушитель (он должен быть эффективным против возгорания древесины, масла и электрического тока) установите в легкодоступном месте. Детекторы угарного газа, датчики пламени и прочие средства безопасности дадут вам дополнительное спокойствие.
Все крупные инструменты, в том числе хозинвентарь, следует хранить вертикально прикрепленными к стенам, чтобы они не мешали и легко доставались, когда нужны. Из пластиковых трубок, например, получаются простые и дешевые держатели для садовых инструментов.
Велосипеды на крыше гаража/ Фото: roomble.com
Стремянка тоже представляет опасность, если прислонена к стене. Это кажется логичным способом хранения, но она может легко опрокинуться, повредив машину или травмировав человека. Прикрепите ее по низу стены горизонтально или, что еще лучше, подвесьте на крючках. Можно разместить лестницу (наряду с другими редко используемыми вещами вроде лыж) на потолке. Есть много вариаций потолочных и настенных приспособлений для подвешивания шлангов, инструментов и даже велосипедов. Убедитесь только, что свисающие предметы оставляют достаточно места, чтобы не мешать людям и не царапать крышу автомобиля.
Подсветка верстака/ Фото: blog.tagesanzeiger.ch
Позаботьтесь о достаточном освещении – общем и зональном. Возьмем, к примеру, верстак – незаменимый гаражный элемент для всех, кто любит мастерить. Помимо прочности, устойчивости и практичной конструкции (с бортиками по краям, выдвижными ящичками и т.д.), он должен сопровождаться некоторыми полезными дополнениями. И если не все нуждаются в прикрепленных к ножкам колесиках, чтобы при надобности выкатывать рабочий стол на свежий воздух, то настроить качественное освещение через прикрепленный светильник крайне важно.
Ступеньки, порожки и смотровые ямы без опознавательных знаков – ещё одна причина несчастных случаев, ожидающая своего часа. Приклейте по краям потенциально опасных областей полоски белой или светоотражающей ленты, чтобы они были видны даже при тусклом свете.
Полы тоже нуждаются в защите. Укройте их резиновой плиткой или специальными матами – они продлевают срок службы бетонных полов, устраняют скольжение, смягчают падение, облегчают уборку и придают гаражу ухоженный вид. Независимо от типа основного напольного покрытия, можно поддерживать чистоту с помощью ковриков или брезента под автомобилем для улавливания протекающих жидкостей.
Гараж может стать уютным уголком для креатива и уединения/ Фото: keeeper.com
Думая над обустройством помещения, совмещайте креативность и разумный подход. Не все идеи, предлагаемые в интернете, подходят для конкретных условий и легко реализуются, но они вдохновляют и побуждают мечтать. Да, гаражи предназначены для машин и повседневной работы, но это также наши личные уголки для творчества, отдыха и уединения. И, безусловно, они должны быть комфортными.
