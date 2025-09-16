Профессии, которые лучше всего оплачивались в СССР

Каждый советский гражданин имел разный размер заработка. Но распределение государственных денег в Советском Союзе в корне отличалось от того, что мы можем наблюдать сегодня. Обычные рабочие на заводах и фабриках могли иметь зарплату на порядок выше, чем у их непосредственных начальников. Подобное явление и распределение средств наблюдалось в связи с наличием в государстве плановой экономики, при которой власть регулирует движение финансовых средств.
1. Прерогативы представителей органов власти
Обычно, наличие огромного состояния не афишировалось, замалчивалось. Но чиновники различного уровня и партийные деятели вполне могли приобрести дорогущий по тем временам автомобиль и отправиться отдыхать на один из самых лучших курортов. У них не было проблем с покупкой продуктов, причем тех, о которых среднестатистический человек мог разве что мечтать. Но такие привилегии были не вечными. Часто члены партии теряли свои должности и, соответственно, все блага уходили к другим. Госслужащие зарабатывали неприлично много. Также им разрешалось по минимальной цене покупать себе еду. То есть обед, состоящий из семи разных блюд, «слуга народа» мог купить всего за один рубль. Сюда были включены по большей степени продукты дефицитного формата – икра красная и черная, осетрина. Не возникало проблем и с привозом из-за границы драгоценностей, импортной обуви и одежды.
2. Спортсмены
Для наших современников достаточно странно осознавать тот факт, что спортсмену в СССР платили зарплату в довольно скромном размере. Но в советское время эти деньги считались довольно большими. К примеру, заработная плата футболистов составляла приблизительно от двухсот до трехсот рублей.
3. Космонавты
Людям, имеющим непосредственное отношение к этой профессии, помимо зарплаты полагались еще и дополнительные материальные вознаграждения. Космонавту, который был в открытом космосе, в подарок в обязательном порядке давали автомобиль. В течение всей его жизни за бензин он не платил. Из бюджета выделялась определенная сумма на эти расходы. Также человек мог бесплатно отправиться в санаторий. Расходы брало на себя государство. Самое большое число привилегий было у Юрия Гагарина. В подарок он получил не только автомобиль, но и квартиру и дом. Родителям космонавта была предоставлена новая жилплощадь, радиоприемник, телевизор, мебель. Дети получили игрушки, кровать, одежду. Родным сестре и брату были выданы денежные суммы в размере одной тысячи рублей каждому.
4. Работа, вредная для здоровья
В Советском Союзе особенно высокооплачиваемой была работа, оказывающая отрицательное воздействие на здоровье работников. В эту категорию входили сварщики, шахтеры, люди, работающие в очень тяжелых условиях. Кроме приличной зарплаты у них были премии, льготы, доплаты по выслуге и еще один отпуск, дополнительный. В общем заработок шахтеров составлял около одной тысячи рублей, что по советским меркам было очень много. В основном простые рабочие имели зарплату выше, чем их начальники и директора производств.
5. Специалисты высокой квалификации
Зачастую в Союзе практиковали поощрение лучших в той или иной отрасли специалистов. Хорошая заработная плата была у слесарей, токарей, настройщиков техники. Они получали доплаты за стаж. Их ежемесячный доход мог составлять от четырехсот рублей до тысячи. Приблизительно столько же получали в месяц исследователи, ученые и профессора.
