10 самых пророческих фильмов

Несколько десятков лет назад режиссеры и сценаристы выдумывали спецэффекты и представляли будущее, как только могли. Многое из этого выглядит сейчас достаточно смешно: например, что в 2010 году космические корабли бороздят небо над Землей, машины летают над землей, а еду готовят роботы.
Тем не менее многие фильмы с видом будущего вполне угадали!
1. «Остров» (2005)
Интересные догадки о развитии сенсорных технологий можно увидеть в этой ленте 2005 года. В частности, один из персонажей использует сенсорный стол-экран, а спустя пару лет компания «Майкрософт» объявила, что собирается выпустить PixelSense, аналогичный по идее и функционалу устройству, показанному в фильме. Было затрачено много сил и средств на создание видимости использования героями различных сенсорных устройств (в действительности же фиктивных), но прошло всего 10 лет, и приспособления с сенсорными экранами встречаются на каждом шагу.
2. «Ультрафиолет» (2006)
В этом фантастическом боевике героиня Милы Йовович демонстрирует не только навыки рукопашного боя, но и умение изменять цвет своей одежды и волос. Технологии быстрого изменения цвета одежды уже существуют. Компания Del Sol производит материалы, меняющие свой цвет под воздействием солнечных лучей. Происходит такая трансформация благодаря специальным кристаллам, разработанным в NASA. А в Будапеште Юдит Карпати презентовала интерактивную ткань «Хромосоник», которая меняет цвет от воздействия звуковых волн.
3. «Терминатор» (1984)
В первом фильме о Терминаторе самолеты-охотники показаны лишь мимоходом. Тогда идея роботов-самолетов, которые несли огненную смерть, выглядела как научная фантастика. Сегодня же дроны везде. Они играют важную роль в конфликтах по всему миру.
4. «Назад в будущее 2» (1989)
Конечно, мы не катаемся на летающих скейтбордах и не смотрим голографический фильм «Челюсти 19», но путешествие Марти Макфлая не было совсем уж далеко от истины. Так, в одном из кадров мы можем заметить видеозвонок.
5. «Особое мнение» (2002)
Стивен Спилберг при адаптации новеллы Филипа К. Дика нанял команду футурологов, так что неудивительно, что показанный 2054 год находит свое воплощение в реальности. Так, интерфейс, реагирующий на жесты, которым пользуется Том Круз, не так далек от бесконтактных интерфейсов, разрабатываемых сегодня, например Kinect для X-Box. А персонализированная реклама стала обычным явлением для людей, которые пользуются интернетом.
6. «Вспомнить все» (1990)
Если о женщине с тройной грудью работники Google могут пока только мечтать, то самоуправляемые машины для них уже далеко не полет фантазии. Правда, в отличие от сюжета фильма, ими не управляет приветливый андроид, но сходство все же неоспоримо.
7. «Запретная планета» (1956)
Научная фантастика 50-х годов предсказала мир, где люди будут использовать небольшие карманные коммуникаторы, подозрительно похожие на мобильные телефоны, которых в 1956 году и в помине не было.
8. «Вечное сияние чистого разума» (2004)
Удивительно, но фильм предсказал стирание памяти. Для этого не нужны фантастические машины, так как голландские ученые доказали, что весьма распространенные сердечные лекарства могут иметь похожий эффект, когда дело доходит до травматических воспоминаний.
9. «Кабельщик» (1996)
В одной из сцен герой Джимма Керри кричит: «Скоро все американцы сынтегрируют свои телевизоры, телефоны и компьютеры. Вы сможете посещать Лувр по одному каналу и смотреть женский рестлинг по другому. Сможете делать покупки прямо из дома или играть в “Мортал Комбат” со своим другом, который находится во Вьетнаме. В будущем возможности безграничны». Это оказалось весьма пророческим предсказанием о будущем развлечений в стенах дома.
10. «2001 год: Космическая одиссея» (1968)
Фильм рассказал о целом букете технологий будущего. Наряду с планшетным компьютером, личным помощником Siri и международной космической станцией, Стенли Кубрик также предсказал концепцию космического туризма за много лет до того, как Ричард Брэнсон из Virgin Galactic воплотил эту идею в реальность.
