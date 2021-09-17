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Лайфхак для посудомоечной машины

Посудомоечная машина уже для многих стала незаменимой помощницей. Ее использование можно сделать еще более продуктивным и приятным с помощью одного очень простого трюка — перед запуском рабочей программы просто положите внутрь кусочек лимона.
Лайфхак для посудомоечной машины
Не обязательно использовать весь лимон, хватит и половины, кроме того предварительно из него можно отжать сок и использовать только цедру, которую многие просто выкидывают.
Лайфхак для посудомоечной машины
Чтобы лимон не затерялся внутри посудомоечной машины, лучше всего закрепить его на решетке для посуды. Теперь можно запускать привычную программу «стирки».
Лайфхак для посудомоечной машины
Дело в том, что содержащаяся в лимоне кислота будет действовать так же, как ополаскиватель для посудомоечных машин: нейтрализовать остатки моющих компонентов и придавать блеск посуде, а также смягчать воду и защищать посудомоечную машину от коррозии. Ведь основной компонент таких ополаскивателей — именно кислоты.
Кроме того лимон слегка ароматизирует посуду и уберет неприятные запахи из посудомоечной машины.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как лимон может заменить ополаскиватель для посудомоечной машины.


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Посудомоечная машинасоветы
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