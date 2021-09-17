Лайфхак для посудомоечной машины

Посудомоечная машина уже для многих стала незаменимой помощницей. Ее использование можно сделать еще более продуктивным и приятным с помощью одного очень простого трюка — перед запуском рабочей программы просто положите внутрь кусочек лимона.



Не обязательно использовать весь лимон, хватит и половины, кроме того предварительно из него можно отжать сок и использовать только цедру, которую многие просто выкидывают.



Чтобы лимон не затерялся внутри посудомоечной машины, лучше всего закрепить его на решетке для посуды. Теперь можно запускать привычную программу «стирки».



Дело в том, что содержащаяся в лимоне кислота будет действовать так же, как ополаскиватель для посудомоечных машин: нейтрализовать остатки моющих компонентов и придавать блеск посуде, а также смягчать воду и защищать посудомоечную машину от коррозии. Ведь основной компонент таких ополаскивателей — именно кислоты.

Кроме того лимон слегка ароматизирует посуду и уберет неприятные запахи из посудомоечной машины.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как лимон может заменить ополаскиватель для посудомоечной машины.

