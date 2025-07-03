Трюки опытных путешественников, с которыми вы будете летать как в бизнес-классе

Если перелеты до сих пор кажутся изнуряющим занятием, то наша подборка рекомендаций вам в помощь. Путешественники со стажем рассказывают, как сделать пребывание в самолете максимально комфортным.



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Закрывать руки и ноги

Выбирать место под свои потребности

Не пить кофе на борту

Есть перед вылетом

Надевать спортивные носки

Кресла являются одними из самых загрязненных мест в самолете.Такая одежда, как шорты, повышает риск заразиться бактериями и вирусами. Чтобы не было прямого контакта с микробами на сиденье, в самолет стоит надевать брюки или джинсы.Еще в открытых вещах на борту можно замерзнуть и простыть, так как здесь обычно низкая температура воздуха. Просить у стюардессы плед тоже не вариант, потому что его плохо дезинфицируют. Поэтому выбирайте одежду потеплее и с длинным рукавом.В самолете обычно три типа мест: у прохода, у окна и посередине. Сиденья по центру некомфортные, поэтому, чтобы не попасть в ситуацию, что остались только они, лучше покупать билеты заранее. Место у прохода стоит брать, если вы точно знаете, что вам нужно будет часто отлучаться в туалет. А если можете обойтись без этого и не хотите, чтобы вас задевали локтями и багажом, то выбирайте кресло у окна.Также самолет разделяется на три зоны: передняя, центральная и хвостовая. В последней будет удобно тем, кому надо быстро добраться до туалета. Но тут придется постоянно наблюдать очередь в туалет, к тому же, здесь больше чувствуется турбулентность. В центральной части слышен шум двигателя. А вот в передней ничего мешать не будет. Еще плюсы: выйти из самолета сможете первыми.И пара лайфхаков.Люди высокого роста могут при регистрации на рейс попросить место у аварийного выхода — там проще вытянуть ноги. Иногда оно предоставляется бесплатно.Если летите вдвоем, стоит взять места у окна и прохода. Центральное, скорее всего, останется пустым, и весь ряд будет в вашем распоряжении. Однако это зависит от загрузки рейса.В длительных перелетах эксперты рекомендуют хорошенько отдохнуть и выспаться. Однако кофе может помешать заснуть.К тому же, горячие напитки на борту часто готовят в антисанитарных условиях. Кофейники и чайники редко моют.Вместо кофе стоит пить побольше воды или хотя бы фруктовых соков. Они не дадут переизбыток бодрости. Еще в самолете воздух суше, чем на земле, а вода и сок насытят организм и кожу недостающей влагой.Сборы, страх опоздать в аэропорт, регистрация на рейс. Все это вызывает стресс, что только усиливает аппетит. Но в самолете, как правило, дают маленькие порции, а в аэропорту завышенные цены. Поэтому стоит заранее поесть дома или в кафе по дороге.Кроме того, перед полетом стоит выпить побольше воды, желательно с добавлением витаминов. В самолете организм испытывает сильный стресс из-за перепадов давления, лишается влаги. А вода поможет восполнить баланс.По-другому они называются компрессионными. Эти носки носят спортсмены, потому что они повышают работоспособность и помогают быстро восстановиться. А когда человек долго сидит или двигается, вещь позволяет равномерно распределять давление на сосуды ног. Стюардессы отмечают, что это предотвращает отечность. Поэтому, чтобы не устать после перелета, особенно длительного, эксперты рекомендуют всегда надевать такие носки в самолет.