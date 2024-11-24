ТОП-10 самых крепких алкогольных напитков, попробовать которые отважится не каждый

Веселиться можно по-разному. Кто-то предпочтёт вечер дома за просмотром семейной комедии, кто-то – до утра перемещаться из клуба в клуб, а третьим подавай путешествие в далекие края с ярчайшим местным колоритом. Но так уж повелось, что большинство сценариев веселья замешены на алкоголе. Нет, мы убеждены: развлекаться можно и без градусов.

10. Штро (Stroh) – 40-80%

9. Белый ром John Crow Batty Rum – 80%

8. Ром Sunset – 84,5%

7. Водка Балкан – 88%

6. Водка Pincer Shanghai Strength – 88,8%

5. Абсент Hapsburg Gold – 89,9%

4. Ром River Antoine Royale Grenadian – 90%

3. Виски Bruichladdich X4 Quadrupled – 92%

2. Everclear – 95%

1. Spirytus – 96%