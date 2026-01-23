Ален Делон узнал о внучке лишь в 11 лет, а она выросла его копией: Как выглядит и чем занимается Эли

Серо-голубые глаза Алена Делона были его визитной карточкой. Спустя десятилетия те же глаза, тот же разрез и черты лица смотрят на мир с обложек журналов. Их обладательница — французская модель Элисон Ле Борж, внучка актера, с которой он впервые встретился, когда девочке было уже 11 лет. Они смотрели друг на друга несколько обескураженно, настолько явным было их сходство.
Исчезнувший отец
Ален Делон и Натали Бартелеми с сыном Энтони.
Элисон Ле Борж появилась на свет вопреки предрассудкам и внешним обстоятельствам. И до определённого возраста она и предположить не могла, что у неё вообще будет шанс когда-нибудь встретиться со своим легендарным дедом. Ален Делон был известен не только красотой и талантом, но и своей любвеобильностью, о которой слагали легенды. В него были влюблены самые красивые женщины его поколения, и он сам не раз был готов бросить весь мир к ногам очередной красавицы. Но при всём при этом официально он был женат только однажды, на актрисе Натали Бартелеми, которая родила ему сына Энтони.
Несмотря на то, что родители мальчика расстались спустя несколько лет, он унаследовал от легендарного отца его внешность и харизму, а ещё — неискоренимую любовь к женщинам. В молодости Энтони без памяти влюбился в Мари-Элен ле Борж, танцовщицу легендарного парижского кабаре Crazy Horse. Роман был стремительным и страстным, вот только закончился он в одно мгновение, когда сын Алена Делона узнал о беременности своей очаровательной подруги.
Энтони Делон.
Мари-Элен, погоревав из-за предательства любимого мужчины, приняла судьбоносное решение — дать шанс зародившейся в ней жизни. Она отказалась прерывать беременность и 4 сентября 1986 года родила дочь Элисон, которая получила фамилию матери. Ни отец ребенка, ни легендарный дед не проявили интереса к новорожденной. Элисон росла, зная о своем родстве с иконой мирового кинематографа, но не делая на него никаких ставок, она была уверена в том, что должна всего в этой жизни добиваться самостоятельно. К тому же она была страшно обижена на Энтони, который бросил возлюбленную в интересном положении и исчез из её жизни.
Свой путь
Элисон Ле Борж.
Со своим дедушкой Элисон познакомилась уже в 11 лет, примерно в то время, когда Ален Делон узнал о существовании внучки. Отношения актёра с сыном никогда не были особенного тёплыми, поэтому он и не интересовался тем, как складывается его жизнь. Но после он всё же захотел увидеть внучку. И Ален Делон, и Элисон были буквально потрясены, когда впервые увидели друг друга. Их сходство было почти мистическим.
С той самой встречи Элисон, глядя на себя в зеркало, неизменно вспоминала деда. К слову, с ним у девочки сразу установились тёплые отношения; кажется, его особенно подкупил тот факт, что Элисон, мечтавшая с детства стать моделью, могла бы взять фамилию Делон и строить с ней свою карьеру. Но девочка была мудра не по годам и благодаря матери усвоила главную истину: прокладывать путь в профессии необходимо собственными силами и трудом, не пытаясь спекулировать родством с известным актёром.
Элисон Ле Борж.
Неизвестно, был ли связан дебют Элисон в кино с её знакомством с дедом, но именно после его появления в её жизни ей предложили сыграть небольшую роль в фильме Надин Трентиньян «Голубой остров». Она справилась с задачей, но процесс съёмок не вызвал у юной Элисон особого энтузиазма. Элисон открыто заявляла, что в её планах не значится актёрская карьера, и когда спустя много лет она снова попала в кино, в этот раз в картину «Неоновый ангел», она лишь убедилась в том, что сделала правильный выбор.
На самом деле все мечты девочки были связаны с миром моды. Она с ранних лет представляла себя на подиуме, видела, как примеряет разные наряды и позирует в них, как уверенно и легко подписывает рекламные контракты и становится лицом известных брендов. И при этом Элисон Ле Борж была уверена, что в карьере ей непременно пригодится театральное образование. Она поступила в театральный колледж в Париже, а чтобы оплачивать учёбу, самостоятельно работала официанткой.
Элисон Ле Борж.
В 2009 году она уже снималась для итальянского издания Vanity Fair, а к четырнадцати годам её снимки стали появляться на обложках престижных журналов, включая Vogue и Grazia. Она выходила на подиумы, принимала участие в фотосессиях, была раскованной и естественной. Стройная фигура, яркая внешность и особенный взгляд пронзительных серых глаз, унаследованных от дедушки, помогали Элисон строить карьеру.
Однажды, когда Элисон ещё только начинала свой путь в модельной индустрии, один из фотографов, взглянув на девушку, восторженно заявил, что если бы Ален Делон был женщиной, то выглядел бы точно как она. Позже эта реплика вдохновила Элисон на проведение стилизованной фотосессии в мужском образе. Тем не менее, она предпочитала не афишировать своё происхождение, позволяя работе говорить за себя.
Сегодня 39-летняя Элисон Ле Борж является одной из самых известных моделей Франции. За её плечами долгосрочные контракты с крупными международными брендами, такими как Calzedonia и Intimissimi, а также многолетнее сотрудничество с ведущими фотографами мира. Её успех стал результатом системной работы и уникальных данных, а не следствием эксплуатации знаменитой фамилии.
За кулисами
Элисон Ле Борж с отцом Энтони Делоном.
Элисон Ле Борж ведёт очень закрытый образ жизни, она не любит шумные вечеринки и светскую суету, зато обожает активный отдых и путешествия, увлекается серфингом, ходит в походы и с недавних пор позиционирует себя не только как модель, но и как фитнес-тренера. Во время посещений разных стран Элисон также занимается благотворительностью, правда, говорить об этом она очень не любит, считая, что помогать надо тихо.
Она бывает на показах и фотосессиях в разных городах и странах, а в свободное время обожает смотреть старые французские фильмы. Элисон является поклонницей режиссеров новой волны и отдаёт предпочтение работам Жан-Поля Бельмондо и Катрин Денев, в то время как фильмы с участием деда не входят в число её любимых.
Элисон Ле Борж.
Лет 10 назад Элисон Ле Борж смогла сделать первый шаг к примирению с отцом и даже простила его, правда, это вовсе не значит, что между ними установились тёплые отношения. Они по-прежнему держат дистанцию, зато со своими сводными сёстрами Лив и Лу она познакомилась и подружилась. Правда, общаются они больше по видеосвязи, ведь Элисон Ле Борж живёт и работает в Лос-Анджелесе. А вот о том, что происходит в её личной жизни, модель предпочитает не говорить вообще, поэтому никаких сведений о её взаимоотношениях с мужчинами просто нет.
