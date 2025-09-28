Неловкие ситуации, за которые стыдно знаменитостям

Думаешь, ты одна попадаешь в неловкие ситуации? А вот и нет! Некоторым знаменитостям даже хватает смелости признаться в своих провалах.
Глюк’оZa
На шоу «Нежный редактор» ведущая Татьяна Мингалимова услышала от Натальи Чистяковой-Ионовой интересное признание. Однажды певица получила на день рождения весьма необычный подарок: курсы минета. Придя туда в первый раз, певица почувствовала смущение и максимальную неловкость, однако позднее убедилась, что опасения были напрасны и дополнительное сексуальное образование не будет лишним.
Филипп Киркоров
Во время одной из репетиций король эстрады избил женщину-оператора. Киркорову не понравилось, как на него светил прожектор, и он принял радикальные меры. Девушка подала в суд, и Филиппу Бедросовичу пришлось публично извиниться и признать свою вину. Не уверены, что в тот момент певец максимально искренне раскаивался в содеянном и стыдился своего поступка, но вот его банковский счет совершенно точно пострадал после этого инцидента.
Александр Гудков
Александр Гудков однажды рассказал историю о своей первой работе аниматором. Проводя детский праздник, он предложил ребятам потянуть именинника за уши. Шоумен решил подать пример малышам и попытался нащупать уши виновника торжества, но не смог. Оказалось, что у ребенка их не было. По словам Александра, это одна из самых неловких ситуаций в его жизни, о которой он до сих пор помнит.
Мария Ефросинина
Украинская телеведущая говорит, что неудачи постоянно преследуют ее в обычной жизни. Как-то раз она сделала маску для лица перед важной встречей, но случилось непредвиденное: во время переговоров волшебное средство проявилось на коже, из-за чего окружающие стали смотреть на Марию с опаской. По словам Ефросининой, таких моментов в ее жизни было множество.
Эштон Катчер
Как-то раз Эштон Катчер рассказал о своем первом сексуальном опыте, который произошел, когда будущему актеру исполнилось всего 15. «Это было в лесу и продолжалось две секунды. Получилось действительно неудобно, а девушку, которая находилась со мной, я знал не больше часа», — откровенничал Эштон в интервью. Голливудскому красавчику было настолько стыдно за тот случай, что через два года он снова встретился с той самой девушкой и доказал, что не так уж плох в постели.
Рита Ора
В самом начале творческого пути Рита Ора переоценила свою популярность. Она пообещала фанатам выложить в Сеть новый сингл, если ее пост в «Твиттере» наберет 100 000 ретвитов. Собрать удалось лишь 2000, после чего певица решила записать обращение для поклонников. «Прошу прощения! Мой аккаунт взломали. Хочу вас заверить, что я не имею никакого отношения к происходящему», — было сказано в сообщении. На самом же деле Рита просто попыталась выкрутиться из ситуации. Думаем, этот неловкий момент надолго останется в памяти исполнительницы.
50 cent
Во время церемонии вручения премии BET 50 Cent прекратил петь на середине композиции из-за плохой фонограммы. Казалось бы, со звездой такого уровня ничего подобного не могло случиться, потому что обычно перед концертами звук проверяют профессионалы. Оказавшись в неловкой ситуации, рэпер попытался оправдаться самым нелепым образом. Он объяснил случившееся тем, что на него налетел танцор и сбил с ритма. Якобы поэтому до конца трека артист молча жал руки фанатам.
Генри Кавилл
В одном из интервью Генри рассказал о конфузе во время съемок интимной сцены. «Это случилось со мной только один раз, и было очень неловко. Девушка лежала на мне, у нее была эффектная грудь, она в основном терлась об меня, и мне стало немного трудно», — поделился актер. Ему не удалось скрыть возбуждение, из-за чего Генри попросил прервать сцену.
Хью Джекман
В разговоре с журналистами Хью как-то вспомнил о неловкой ситуации, произошедшей на работе. Он сидел за сценой и сильно захотел в туалет. Если бы актер продолжил терпеть, то опозорился бы перед многотысячной публикой. Справить нужду до начала выступления он не успевал. Джекман выбрал первый вариант: в результате все прошло успешно, со спецэффектами.
