Кто из польских королей был совсем не поляком и почему так вышло

Русские, французы, немцы и шведы: Польские короли, которые были совсем не поляками.
Самая гордая и независимая духом (по своей же, по крайней мере, легенде) из славянских стран, Польша, очень часто управлялась иноземцами. Более того — многие легендарные польские короли были именно пришлыми. На польском престоле посидели французы, литовцы, венгры, немцы, шведы, чехи и русские.
Правда, насколько можно считать русскими российских царей, каждый из которых был преимущественно немецкой крови на тот момент, когда отдельно короновался в Варшаве, большой вопрос. Но факт есть факт: когда Польша входила в Россию как Царство Польское и император российский обязан был отдельно пройти коронацию у поляков для легитимности своего правления, царями Польши побывали все три Александра и оба Николая.
Коронация Николая I в Варшаве. Картина Антония Бродовского.
Французы на польском престоле
Первым делом при этом словосочетании вспоминается история Генриха III Валуа, так настойчиво добивавшегося польского трона и так бесчестно бежавшего со своего престола после очень недолгого правления. Он, конечно, вошёл в польские легенды, но не так, как ему бы понравилось.
Однако и до Генриха на польском престоле бывали французы. Первым был Людовик Анжуйский, вошедший в историю соседней Венгрии как Лайош Великий — поскольку правил он обеими странами. Впрочем, говоря строго, Людовик принадлежал к неаполитанской, то есть итальянской, ветви династии, так что его можно точно так же вспомнить, как итальянца на польском престоле.
Не только про уголовников сообщают: «Людовик Анжуйский, он же Лайош Великий, он же — для поляков — Людвик Венгерский».».
У Людовика Анжуйского не было сыновей, только две дочери. Старшей, Марии, он завещал Венгрию, а младшей, Ядвиге — Польшу. Притом умер он, когда обе были ещё совсем девочками, и им оказалось непросто удержать за собой престолы. Ядвиге пришлось под давлением поляков выйти замуж за старого некрасивого литовского князя Ягайлу, который в своей семье считался немного отморозком, вместо того, чтобы взять мужем австрийского юного герцога, который ей очень нравился. Когда состоялась свадьба, невесте не было и пятнадцати и под венец она шла в тёмных одеждах, без единого украшения, чтобы никто не мог заподозрить, что она рада этому дню.
Ядвигу польский народ ещё при жизни очень полюбил, а после смерти многие верили, что она была святой. Но канонизировала католическая церковь её только в наше время. Когда это случилось в 1997 году, папа Иоанн Павел II, сам поляк, приехал в Краков и обратился к надгробию королевы: «Долго же ты ждала, Ядвига…»
На памятнике Ядвиге и Ягайло королева как бы жмёт жениху руку, но как бы и отгораживается от него крестом. Скульптор, конечно, имел в виду не это.
Ну и всегда стоит помнить, что Польшу, как и многие другие страны, в своё время завоевал Наполеон и даже на польской дворянке женился.
Венгр — объект всепольской любви
С Венгрией польскую историю связал не только отец Ядвиги, но и король, заменивший сбежавшего Генриха Валуа, Стефан Баторий, урождённый Иштван Батори. Род Батори был одно время одним из самых влиятельных в Восточной Европе благодаря хитрой системе брачных союзов, и, когда один из них взошёл на престол, остальные наверняка подумали, что выиграли большую династическую игру и отныне род Батори будут вспоминать как королевский. Но Иштван не сумел основать династию — его жене Анне, польке, дальнему потомку Ягайлы, было за пятьдесят и она не смогла зачать ребёнка, а на стороне делать наследников Иштван смысла не видел.
Иштван Батори смотрел на мир немного идеалистично, что по его портретам не угадывается.
Стефан Баторий не просто стал великим польским королём — его вспоминают с восторгом и любовью все народы, которыми он тогда правил: поляки, литовцы и беларусы. Притом он не говорил ни на одном из трёх языков и ему приходилось писать указы на латыни. В кипучей деятельности это Стефана ничуть не останавливало, он ещё и с русским царём Иваном IV переписывался — вызывал его на дуэль. Просто потому, что считал, что нельзя быть на свете жестоким таким. Кроме вызова на дуэль, он послал царю стопку книг, для самообразования.
Чехи тоже хотели быть поляками
Кое-кто из чешских королей был не прочь быть ещё и польским королём. Этим отличились два представителя династии Пржемысловичей, Вацлав II и сын его Вацлав III. Вацлав-отец получил из рук польского короля Пшемысла II Краковское княжество. Фактически этот жест уже готовил Вацлаву к получению престола после Пшемысла, считалось, что кто владеет Краковым — владеет и Польшей. Он также позже получил и корону Венгрии, заложив славную традицию править обеими этими странами будущим королям Польши (или Венгрии).
Вацлав Чешский глазами Яна Матейко.
Сам Вацлав был очень интересной личностью. Королём Чехии он стал после того, как слишком засидевшийся его отчим-регент вдруг оказался виновен в разного рода преступлениях и его пришлось обезглавить. Детство с семи до двенадцати лет Вацлав провёл в заложниках у одного сурового немецкого рыцаря, вошедшего в историю как Отто Длинный, и это, вероятно, немного Вацлаву попортило характер, иначе отчим отделался бы какой-нибудь ссылкой.
В польской истории он не отметился ничем интересным, кроме женитьбы на дочери короля Пшемысла после смерти последнего, и обзаведения толпой внебрачных детей. Зачем ему вообще Польша, кроме как для самолюбия, было не очень ясно. В любом случае, сын Вацлава Вацлав Польшу чуть было не пропил, но его убили раньше. После этого чехи на польском престоле больше не объявлялись.
Любимым развлечением Вацлава Вацлавича было питие, так что как он не удержался на престолах двух славянских стран, не совсем ясно.
Швеция тоже хочет Польшу
Во времена, когда короли в Польше были уже выборные, один из шведских королей почти умудрился основать династию в Польше — то есть, не только он сам побыл королём, но и его два сына. Речь идёт о Сигизмунде Вазе, где Ваза — не прозвище, а фамилия шведской королевской династии.
Принц Сигизмунд в выборах участвовал с некоторым основанием — его матерью была Катерина Ягеллонка, одна из потомства Ягайлы. Усаживая шведского принца на престол, Польша надеялась уладить земельные споры на литовских берегах (Литва вообще играет огромную роль в польской истории). Ждали его с большим воодушевлением, но на месте принц никому не понравился. Не так ходит, не так сидит, не так смотрит, не так разговаривает… Неприязнь была обоюдной, и принц даже подумывал о том, чтобы передать корону вместе со страной австрийцам, но позже мысли его повернули в другое русло: как бы сделать Швецию с Польшей единой страной?
Сигизмунд III обладал уникальным талантом не нравиться вообще никому, даже родным. Портрет работы Пауля Рубенса.
Это сейчас планы кажутся смешными: где шведы и где поляки. Но в то время Польша владела куда большим количеством балтийских земель, а шведы — современными финскими и эстонскими землями, так что получилась бы чудесная империя с Балтийским морем в середине. Проект, однако же, не удался. Больше того, став шведским королём, Сигизумнд обнаружил, что шведам он не нравится точно так же, как полякам, и что это — единственный пункт, по которому два народа готовы объединиться.
Немцы в городе
Время от времени правили Польшей и немцы. Речь идёт не только о Второй мировой войне, но и о временах королей. Например, в конце семнадцатого века польским королём был выбран курфюрст саксонский, вошедший в историю Польши как Август Сильный. На трон его допустили только при условии принятия католической веры.
Жена Августа, кстати, начисто отказалась менять веру из корыстных побуждений, так что их брак распался. Портрет работы Луи де Сильвестра.
В российскую историю Август вошёл как союзник Петра I в войне против Швеции. Однако в то же время он заключал тайные соглашения со шведским королём. В общем, двуличную вёл политику. Королём польским также стал его сын Август (да, разнообразие в королевских семьях находили излишним), но этот прославился ещё меньше — исключительно своим особенным расточительством и любовью к красивой жизни. В общем, с немцами у поляков не сложилось задолго до Гитлера. Хотя Гитлера не переплюнуть никому: он очень любил строить в Польше лагеря смерти. И убивать в них тысячи людей.
Текст: Лилит Мазикина.
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