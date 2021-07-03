Кто из польских королей был совсем не поляком и почему так вышло

Русские, французы, немцы и шведы: Польские короли, которые были совсем не поляками.

Коронация Николая I в Варшаве. Картина Антония Бродовского.

Французы на польском престоле

Не только про уголовников сообщают: «Людовик Анжуйский, он же Лайош Великий, он же — для поляков — Людвик Венгерский».».

На памятнике Ядвиге и Ягайло королева как бы жмёт жениху руку, но как бы и отгораживается от него крестом. Скульптор, конечно, имел в виду не это.

Венгр — объект всепольской любви

Иштван Батори смотрел на мир немного идеалистично, что по его портретам не угадывается.

Чехи тоже хотели быть поляками

Вацлав Чешский глазами Яна Матейко.

Любимым развлечением Вацлава Вацлавича было питие, так что как он не удержался на престолах двух славянских стран, не совсем ясно.

Швеция тоже хочет Польшу

Сигизмунд III обладал уникальным талантом не нравиться вообще никому, даже родным. Портрет работы Пауля Рубенса.

Немцы в городе

Жена Августа, кстати, начисто отказалась менять веру из корыстных побуждений, так что их брак распался. Портрет работы Луи де Сильвестра.