«Абхазский метод»: как почистить апельсин правильно

Оказывается, что большинство из нас чистить апельсины совершенно неправильно. Прямо из этого вытекает еще и то, что апельсин в последствии также неправильно употребляется в пищу. На самом деле избавлять от кожуры данный фрукт следует также, как это делается с мандаринами. Само собой, есть «маленькая» проблемка, которая заключается в большой и толстой кожуре сочного лакомства.
Апельсины чистят неправильно. |Фото: agronom.expert.
Как почистить апельсин правильно? Большинство из нас привыкло и вовсе не чистить данный фрукт, а просто нарезать его ломтями при помощи ножа. Способ неплохой, однако есть апельсин так – не слишком-то удобно. Вечно пачкаешься в соке. Для того, чтобы ничего подобного не происходило, следует чистить апельсин точно также, как чистится мандарин, а затем употреблять его в пищу не лоскутами, а ломая на отдельные цельные дольки.
Делаем надрез и засовываем в него ложку. |Фото: multiurok.ru.
Сделать это несложно. Первым делом не забываем хорошенько помыть апельсин. Для работы нам понадобится обычная ложка, острый нож и тарелка. При помощи режущего инструмента по окружности апельсина делается глубокий надрез. Следует постараться сделать так, чтобы он прошел через шкурку, однако (по возможности) не задел мякоть фрукта.
И вот, что получится. ¦Фото: foodandwine.com.
Когда надрез сделан, берем столовую ложку и стараемся засунуть ее под шкурку так, чтобы последняя начала отрываться от плоти фрукта. Постепенно засаживаем ложку все глубже, по самую ручку и движемся ей вдоль поверхности апельсина под шкуркой, помогая ей оторваться. Делать все нужно решительно, но осторожно, чтобы не повредить мякоть. Операцию проделываем с обеими «полушариями».
Теперь апельсин готов к употреблению. Разломать его на отдельные дольки теперь не составит какого-либо труда.
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