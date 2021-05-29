С нами не соскучишься!

7 963 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

«Абхазский метод»: как почистить апельсин правильно


«Абхазский метод»: как почистить апельсин правильно

 

Оказывается, что большинство из нас чистить апельсины совершенно неправильно. Прямо из этого вытекает еще и то, что апельсин в последствии также неправильно употребляется в пищу. На самом деле избавлять от кожуры данный фрукт следует также, как это делается с мандаринами. Само собой, есть «маленькая» проблемка, которая заключается в большой и толстой кожуре сочного лакомства.

Апельсины чистят неправильно. |Фото: agronom.expert.

Апельсины чистят неправильно. |Фото: agronom.expert.

 

Как почистить апельсин правильно? Большинство из нас привыкло и вовсе не чистить данный фрукт, а просто нарезать его ломтями при помощи ножа. Способ неплохой, однако есть апельсин так – не слишком-то удобно. Вечно пачкаешься в соке. Для того, чтобы ничего подобного не происходило, следует чистить апельсин точно также, как чистится мандарин, а затем употреблять его в пищу не лоскутами, а ломая на отдельные цельные дольки.
Делаем надрез и засовываем в него ложку. |Фото: multiurok.ru.

Делаем надрез и засовываем в него ложку. |Фото: multiurok.ru.

 

Сделать это несложно. Первым делом не забываем хорошенько помыть апельсин. Для работы нам понадобится обычная ложка, острый нож и тарелка. При помощи режущего инструмента по окружности апельсина делается глубокий надрез. Следует постараться сделать так, чтобы он прошел через шкурку, однако (по возможности) не задел мякоть фрукта.

И вот, что получится. ¦Фото: foodandwine.com.

И вот, что получится. ¦Фото: foodandwine.com.

 

Когда надрез сделан, берем столовую ложку и стараемся засунуть ее под шкурку так, чтобы последняя начала отрываться от плоти фрукта. Постепенно засаживаем ложку все глубже, по самую ручку и движемся ей вдоль поверхности апельсина под шкуркой, помогая ей оторваться. Делать все нужно решительно, но осторожно, чтобы не повредить мякоть. Операцию проделываем с обеими «полушариями».

Теперь апельсин готов к употреблению. Разломать его на отдельные дольки теперь не составит какого-либо труда.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Абхазский метод»: как почистить апельсин правильно

И не забудьте:
«Абхазский метод»: как почистить апельсин правильноПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх