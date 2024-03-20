5 рецептов паштета, которые придутся по вкусу капризным детям и привередливому мужу

Паштет – отличный вариант для перекусов и полноценного завтрака, обеда или ужина. Он отлично заменит любой бутерброд с колбасой и сыром, а если его подать с гарниром, то и вовсе станет прекрасным дополнением основного блюда, которым не стыдно угостить гостей, а также накормить всё семейство.
1. Цитрусовый паштет из утки
Нежнейший цитрусовый паштет из печени утки. \ Фото: myzhensovet.ru.
Нежный, тающий во рту паштет из утиной печени с приятными цитрусовыми нотками отлично подойдёт как для свежего хлеба, так и для тостов, а в качестве закуски можно использовать крекеры, которые, кстати, можно купить в любом магазине или же приготовить самостоятельно.
Ингредиенты:
• Утиная печень - 500 г;
• Сухой вермут - 80 мл (1/3 часть чашки);
• Сливочное масло - 125 г. + 125 г. дополнительно растопленного;
• Зелёный лук - 6 перьев;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Свежий розмарин мелко порезанный - 2 ч.л;
• Свежий тимьян мелко порезанный - 2 ч.л;
• Сливки - 125 мл (1/2 часть чашки);
• Апельсиновая цедра - 1 ч.л;
• Свежий лавровый лист - 2 шт.
Крекеры с семечками:
• Мука - 150 г (1 чашка);
• Сливочное масло - 30 г;
• Маковые зёрнышки - 1 ст.л;
• Семена кунжута - 1 ст.л;
• Яйца - 1 шт;
• Вода - 1 ст.л;
• Молоко - 2 ч.л;
• Морская соль - 1 ст.л.
Паштет из утиной печени. \ Фото: craftlog.com.
Способ приготовления:
• Печень хорошо зачистить;
• Удалить излишки жира;
• Промыть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Переложить в глубокую миску;
• Залить вермутом;
• Накрыть крышкой или плёнкой;
• Отправить в холодильник на 2 часа;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Лук мелко нарезать;
• В глубокой сковороде разогреть половину сливочного масла;
• Добавить измельчённый лук, чеснок и травы;
• Жарить до готовности;
• Затем добавить печень вместе с вермутом;
• Готовить около пяти-шести минут;
• Жидкость слить и сохранить;
• Вновь растопить оставшуюся часть масла;
• Печень пропустить через кухонный комбайн или блендер;
• Постепенно вливая вермут и растопленное масло;
• Добавить сливки, ликёр и цедру апельсина;
• Взбить до однородной массы;
• Получившуюся смесь пропустить через мелкое сито;
• Затем накрыть крышкой;
• И отправить в холодильник на два часа;
• Перед подачей растопить сливочное масло и полить им паштет;
• Подавать со свежим хлебом, тостами или крекерами.
Крекеры:
• Высыпать в миску муку, мак и кунжут;
• Затем добавить яйцо;
• Залить всё это водой так, чтобы ингредиенты слиплись;
• Замесить тесто;
• Раскатать на столе, предварительно посыпав столешницу мукой;
• Затем тесто разделить на четыре части;
• Каждую из них раскатать толщиной не больше 1 мм;
• Выложить на противень, смазанный маслом;
• Сверху пласты теста смазать молоком и посыпать солью;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 10 минут;
• Выпекать до коричневатой корочки;
• Затем охладить на решётке;
• И нарезать равномерными кусочками;
• Подавать с паштетом.
2. Паштет из куриных желудочков и печени с сердцем
Паштет из куриных потрохов. \ Фото: povar.ru.
Паштет из куриных потрошков – весьма сытное блюдо, которое можно подавать в качестве закуски, в том числе, если включить фантазию, то из него можно сделать отличный рулет с лавашем.
Ингредиенты:
• Куриные желудки - 0,5 кг;
• Куриная печень и сердце - 600 г;
• Яйца - 7 шт;
• Лук репчатый крупный - 3 шт;
• Растительное масло - 2 стакана;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Петрушка для украшения.
Очень вкусный паштет из куриных потрошков. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Потроха разделать и зачистить;
• Промыть под проточной водой;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Желудки, сердце и печень порезать кусочками;
• Обжарить на сковороде на растительном масле;
• Лук крупно нарезать и добавить к потрохам;
• Яйца отварить и мелко нарезать;
• После добавить в сковороду к луку и потрохам;
• Жарить до полной готовности куриных потрошков;
• Хорошо посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить растительное масло и перебить до однородной массы;
• Подавать со свежей петрушкой.
3. Грибной паштет с телятиной
Грибной паштет с телятиной. \ Фото: gribyogorod.info.
В отличие от колбасы и жареного или же отварного мяса, грибной паштет с телятиной представляет собой оригинальную закуску, отлично сочетающуюся с белым хлебом. А ещё его запросто можно использовать в качестве начинки. Скажем так, для эклеров и корзинок, которыми вы решите украсить свой праздничный стол.
Ингредиенты:
• Телятина (мякоть) - 700 г
• Грибы свежие (шампиньоны) - 300 г;
• Орехи грецкие - 80 г;
• Перец красный сладкий - 1 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Панировочные сухари - 1 ст.л;
• Соль, молотый чёрный перец - по вкусу
• Сливочное масло для обжаривания.
Паштет с грибами и телятиной. \ Фото: sv.play-azlab.com.
Способ приготовления:
• Телятину вымыть;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Нарезать небольшими кусочками;
• Пропустить дважды через мясорубку;
• Грибы вымыть;
• Отобрать 6-7 штук и отложить в сторону;
• Остальные грибы нарезать тонкими пластинками;
• Разогреть масло;
• И отправить в сковороду грибы;
• Тушить до полной готовности;
• Перец бланшировать;
• Снять кожицу;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• И добавить в фарш;
• После добавить яйца;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• Затем добавить поджаренные грибы;
• И вновь перемешать;
• Форму для запекания смазать маслом;
• И обсыпать сухарями для панировки;
• Переложить в форму фарш;
• Аккуратно разровнять;
• Сделать в верхней части канавку;
• Выложить в неё целые грибы;
• И аккуратно разровнять поверхность;
• Накрыть форму фольгой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 90 минут;
Важно! не забудьте поставить противень с водой;
• За десять минут до готовности снять фольгу;
• Готовый паштет достать из духовки;
• Хорошо остудить;
• Затем достать из формы и нарезать небольшим равномерными кусочками;
• Подавать с гарниром или хлебом;
• По желанию можно украсить свежей зеленью.
4. Паштет из куриной грудки
Нежный куриный паштет из грудки. \ Фото: mindmegette.hu.
Ещё один восхитительный рецепт паштета, который сто процентов оценят взрослые и дети. А главным козырем этого блюда станут орехи, придающие нежному куриному мясу оригинальный вкус.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 600 г;
• Лук репчатый - 4 шт;
• Масло подсолнечное рафинированное - 50 мл;
• Масло сливочное - 150 г;
• Морковь - 1 шт;
• Мускатный орех молотый - 1 г;
• Орехи грецкие - 200 г;
• Перец чёрный молотый - 2 г;
• Соль - 3 щепотки;
• Чеснок - 2 зубчика.
Куриный паштет с орехами. \ Фото: graphixto.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе отварить в слегка подсоленной воде с небольшой луковицей, морковью и чесноком;
• Затем готовое филе, морковь, лук и грецкие орехи отправить в блендер;
• И взбить до однородной массы, добавив немного бульона;
• Посолить, поперчить, добавить мускатный орех;
• Добавить растопленное сливочное масло;
• Хорошо вымешать;
• Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистой корочки;
• Добавить его в получившую массу;
• Перебить блендером;
• Переложить в миску;
• Накрыть крышкой;
• И отправить в холодильник на 1-1,5 часа.
5. Паштет из свиной печени и овощей
Паштет из свиной печени. \ Фото: menunedeli.ru.
Несмотря на то, что свиная печень требует к себе особого внимания, тем не менее, зная секреты приготовления, не составит труда сделать из неё вкуснейший паштет, что будет таять на языке, отдавая приятным послевкусием.
Ингредиенты:
• Печень - 1 кг;
• Морковь крупная - 1 шт;
• Лук репчатый крупный - 1шт;
• Масло для жарки;
• Лавровый лист - 2-3 шт;
• Душистый перец;
• Коньяк - 3 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Масло сливочное - 100 г;
• Мускатный орех на кончике ножа.
Паштет из свиной печени с овощами. \ Фото: chefmarket.ru.
Способ приготовления:
• Печень предварительно вымыть под холодной проточной водой;
• Хорошо зачистить;
• И замочить в молоке на 2-3 часа, чтобы ушла горечь;
• Лук измельчить;
• Морковь произвольно порезать;
• И обжарить вместе с луком на растительном масле;
• Затем нарезать печень;
• И отправить в сковородку к луку и морковке;
• Добавить душистый перец, лавровый лист;
• Посолить;
• Накрыть крышкой;
• Тушить 20-25 минут;
• Затем всё охладить;
• И перемолоть на мясорубке несколько раз;
• Затем добавить мускатный орех, коньяк, чёрный молотый перец и растопленное сливочное масло;
• Тщательно взбить блендером до густой однородной массы;
• Подавать со свежей зеленью.
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